Что купить сегодня: XRP, PepeNode, Dogecoin

Рынок криптовалют сегодня достиг капитализации в $4,18 трлн. За последние сутки заметно улучшились прогнозы по цене XRP и Dogecoin.

Данные альткоины уже показали внушительный рост, но, похоже, их ралли только начинается. Аналитики связывают это событие с ожидаемым запуском новых крипто-ETF, которые обещают резко увеличить спрос и торговые объемы.

К концу 2025 года для XRP и Dogecoin прогнозируется сильный рост. Только ли за ними стоит следить инвесторам? Трейдеры не упускают из виду сегмент мем-коинов – например, вы можете сами оценить потенциал PEPENODE.

Прогноз по XRP ($XRP): начало предновогоднего ралли

Сегодня XRP поднялся до $2,98. Актив за сутки прибавил 1,5% и за неделю 5,5%.

За последние 12 месяцев токен стал одним из лучших среди крупных криптовалют замечен рост на 404%.

И это еще не предел. По прогнозам аналитиков, к концу года на рынок выйдет несколько ETF на основе XRP. Таким образом, вероятно, поднимется спрос на монету так же, как ранее это произошло с Bitcoin и Ethereum.

Оптимизма добавляет и сама компания Ripple. Сейчас она активно расширяется: заключает партнерства и выходит на новые рынки. Недавнее урегулирование спора с SEC положительно сказалось на доверии инвесторов.

С технической точки зрения, график тоже указывает на возможное продолжение роста. Индикаторы RSI (желтый) и MACD (оранжевый и синий) с августа находились в “минусовой зоне”, а теперь сигнализируют о развороте вверх. Это означает, что XRP отскакивает от перепроданности. Он готов к новому витку ралли, то есть взлету цены.

Если в ближайшее время действительно запустят ETF, то это может подтолкнуть цену XRP к $3,50 уже к концу октября. А в случае ускорения роста монета вполне способна достигнуть $5 (и перейти этот порог) к завершению года.

Прогноз цены $DOGE) – обстоятельства на рынке толкают его к новым максимумам

Dogecoin сегодня показал очень хорошие результаты. Зафиксирован рост до $0,2563, что на 5,5% больше, чем за предыдущие 24 часа. За неделю он поднялся на 10%.

Импульс роста наращивается в течение последних пары недель после запуска REX-Osprey Doge ETF. К тому же Grayscale, Bitwise и 21Shares близки к запуску своих собственных DOGE ETF. И это может еще больше повысить институциональный интерес к токену.

Графики говорят, что сейчас может быть очень хорошее время для покупки. Монета как раз начинает движение к более высоким уровням.Основные технические индикаторы показывают, что токен уже вышел или вот-вот выйдет из зоны перепроданности. При этом у него есть много пространства для роста, прежде чем возникнет риск перекупленности.

На основе этого прогноз цены для DOGE очень позитивный. Монета, скорее всего, уже к концу октября преодолеет отметку в $0,35. А затем, в декабре, может побить свой исторический максимум в $0,7316.

PEPENODE создает ажиотаж во время предпродажи

В периоды волатильности рынка рекомендуется уделять особое внимание диверсификации своего криптопортфеля. Когда лидеры по капитализации начинают сдавать позиции (вспомним недавнее падение Биткоина и Эфириума), прибыль вам могут обеспечить низкокапитализационные. Например, сейчас вы можете присмотреться к проектам . Такие токены часто демонстрируют сильный рост сразу после выхода на биржу, вне зависимости от обстановки на рынке.

В приоритете проекты, которые собирают много денег на предпродаже – у них больше шансов на взлет. Один из самых интересных проектов сейчас – токен PEPENODE ($PEPENODE) на базе ERC-20.

Проект уже привлек более $1,5 млн за время своей предпродажи, всего за несколько недель. Новички могут спросить, каковы перспективы токена и зачем в него инвестировать? Одна из главных причин, почему он привлекает внимание даже крупных игроков – это уникальный вариант использования токена.

Разработчики позиционируют его как первый на рынке токен для заработка через майнинг. Пользователи получают возможность строить виртуальные майнинговые фермы и зарабатывать награды в популярных мем-коинах. Например, в Pepe или Fartcoin.

Держатели могут улучшать свои майнинговые фермы. Для этого придется потратить PEPENODE на покупку дополнительных виртуальных майнинговых узлов. Чем больше узлов у вас есть, тем больше наград вы получаете.

Это должно стимулировать спрос на PEPENODE. Кроме того, держатели могут отправлять монеты в стейкинг для регулярного получения вознаграждений. Присоединиться к пресейлу можно через официальный сайт. Еще пару недель токен будет продаваться по минимальной стоимости, а потом запланирован листинг.

