Что интересного на крипторынке сегодня?

Обновленно: сентября 18, 2025

Крипторынок после недавнего спада выровнялся. Сейчас эксперты отмечают подъем, общая капитализация выросла на 1,1% и вернулась к отметке в $4,16 трлн. Большинство из 100 крупнейших монет выросли в цене за последние 24 часа. В то же время общий объем криптоторговли составляет $146 млрд. Проект Pepenode тоже порадовал динамикой своих ранних держателей.

Победители и проигравшие: актуальный обзор

На момент написания этой статьи девять из десяти крупнейших монет по рыночной капитализации за последние 24 часа снизились. Биткоин (BTC) вырос на 1,2% и в настоящее время торгуется на уровне $117 255. Это один из самых высоких показателей роста в этой категории.

Ethereum (ETH) подорожал на 0,9% и сейчас продается по цене $4544. Наибольший прирост у Binance Coin (BNB). Он поднялся на 2,8%. В настоящее время он торгуется на уровне $954. XRP продемонстрировал второй по величине рост – на 1,5% до $3,02. Единственная монета, которая остается в минусе – Tron (TRX), который подешевел на 1,1% до $0,3419.

Из 100 лучших монет по капитализации 16 имеют красный цвет. Самый высокий показатель среди них – 5,1% у Pump.fun (PUMP), который торгуется на уровне $0,007873. За ним следует блокчейн Provenance Blockchain (HASH), который вырос на 2,4% до $0,03672. Наибольший прирост за день получила MYX Finance (MYX), которая выросла на 43,2% до $15,65. Sky (SKY) – единственная монета с двузначным ростом: на 10,5% до $0,07635.

Снижение процентных ставок может привести к росту цен на основные “голубые фишки”

17 сентября Федеральная резервная система США объявит о последнем решении по процентной ставке. Многие рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, по словам аналитиков Bitunix.

Они утверждают, что “трейдерам рекомендуется грамотно управлять кредитным плечом и следить за ключевыми техническими уровнями BTC. Это сопротивление на уровне $117 000 и поддержка на уровне $115 000. Благоприятный исход может подтолкнуть BTC к зоне ликвидации $118 000, в то время как ”ястребиный” наклон может спровоцировать резкий откат.”

Карел Кубат, соучредитель и генеральный директор Union Labs, объясняет, что “если верить истории, рынки, как правило, демонстрируют устойчивость в течение года после первого снижения ставки ФРС. Но это не значит, что сразу после изменения политики не возникнет волатильности”.

Тем не менее, Саманта Бохбот, партнер и директор по развитию RockawayX, отметила, что заседание FOMC может быть “связано не столько с неожиданным решением ФРС, сколько с комментариями [председателя Джерома] Пауэлла”. Любые агрессивные комментарии могут привести к пересмотру цен и распродаже акций.

Бохбот продолжает: “Инвесторы вкладывают капитал в более рискованные активы, такие как акции и криптовалюты. Это должно привести к росту цен на основные криптоактивы ”голубых фишек”, такие как BTC, ETH и SOL”.

Ключевые уровни для наблюдения

В среду утром BTC торговался на уровне $117 255. Ранее в тот же день произошел скачок с внутридневного минимума в $114 866 до внутридневного максимума в $117 292. Курс монеты снова стал зеленым на 24-часовом, 7-дневном и 1-месячном временных отрезках. Теперь он может продолжить рост, превысив отметку в $118 500 и потенциально достигнуть $120 000. Наоборот, падение ниже отметки в $116 000 может привести к снижению до $114 000.

График цены биткоина. Источник: TradingView

В настоящее время Ethereum торгуется на уровне $4544. Сначала он упал с $4509 до минимума в $4431, а затем подскочил до внутридневного максимума в $4553.

