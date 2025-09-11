BTC $114,578.10 0.96%
“Черное зеркало” вдохновило создателей $MIRROR

Антиутопический сериал Netflix "Черное зеркало" нашел отражение в криптомире.
Редактор
Лиза Чайкина
Популярный сериал Netflix “Черное зеркало” (Black Mirror) стал вдохновением для запуска нового токена $MIRROR. Он создан на базе блокчейн-протокола KOR и уже доступен для торговли на Gate.io, Kraken, MEXC и Binance Alpha. Скоро на биржи выйдет еще один нашумевший токен Bitcoin Hyper, следите за обновлениями.

Проект поддержали крупные игроки – Avalanche, Solana, Republic Crypto и Animoca Brands. Также команда опубликовала адреса контрактов в сетях Base и Solana. Торговать криптовалютой можно напрямую через Aerodrome Finance и Meteora.

Токен $MIRROR растет, несмотря на сомнения сообщества в подлинности

Интерес к $MIRROR подогревает и сам сериал. Напомним, что “Черное зеркало” – это британский антологический проект в духе “The Twilight Zone”. Здесь каждая серия показывает темную сторону технологий и их влияние на общество. Седьмой сезон, вышедший в апреле 2025 года, набрал более 10,6 млн просмотров и свыше 1 млрд минут просмотра за первую неделю. Данные предоставлены платформой Hollywood trends.

Однако не все верят в подлинность проекта. На Reddit многие обсуждают, что создатели могли просто воспользоваться хайпом вокруг сериала. Тем не менее, CoinMarketCap и CoinGecko подтверждают подлинность токена.

По данным CoinMarketCap, $MIRROR вышел на рынок с ценой около $0,0459. Спустя какое-то время токен упал до $0,02775, но уже скоро показал рост на 129%. Сейчас его рыночная капитализация составляет около $6 млн, а полностью разводненная стоимость (FDV) – $62,5 млн.

Netflix's Dystopian Black Mirror Series Inspires the Launch of $MIRROR Token – 10000% Gains Ahead?
Источник: CoinMarketCap

С тех пор токен вырос более чем на 129% и на момент написания статьи стоил около $0,00628.Доверие к токену MIRROR повышает недавнее шоу разработчиков, организованное базовой блокчейн-сетью Coinbase В нем принял участие Тони Хоук, основатель Zero Rights Media.

Хоук, руководитель протокола Blockchain Content Collective, сообщил, что на шоу Builder будут обсуждать токен $MIRROR, запущенный на блокчейне Base. Это значит, что в шоу будет внимание к развитию и возможностям токена $MIRROR в экосистеме Base.

Аккаунт Black Mirror Series в социальной сети с более чем 235 000 подписчиков объявил, что завершил 1 фазу аирдропа (розыгрыша бесплатных токенов) для первых 10%. Это означает, что ранние держатели получили начальную часть своих токенов. Возможно, в рамках запуска или маркетинговой кампании.

Bitcoin Hyper ($HYPER) готовится к финалу: второй уровень для BTC на подходк

На волне ажиотажа вокруг альтсезона, проекты вроде Bitcoin Hyper растут в цене. Какие конкретно? Как минимум, они привлекают прогрессивных инвесторов, которые любят инновационные решения.

Bitcoin Hyper первая Layer 2-сеть на базе BTC, работающая на Solana Virtual Machine (SVM). Проект собрал уже более $15 млн на публичной предпродаже. Стоимость токена сейчас составляет всего $0.012895.

Он создавался профессионалами и энтузиастами, чтобы объединить безопасность Биткоина со скоростью Solana. Новый проект предлагает быстрые и недорогие смарт-контракты и dApp-приложения, что крайне выгодно новой волне разработчиков. Также с BTC Hyper станет доступно создание мем-коинов с удобным мостом для BTC. Проект прошел аудит в Consult, подтвердив безопасность. Отметим, что он разработан с прицелом на масштабируемость, надежность и простоту использования.

Успевайте присоединиться к проекту на максимально выгодных условиях. Переходите на официальный сайт и покупайте $HYPER со скидкой.

