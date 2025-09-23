Чанпэн “CZ” Чжао запустил проект Giggle Academy

Образовательная платформа Giggle Academy, основанная бывшим CEO Binance Чанпэном “CZ” Чжао, собрала на старте более $1,3 млн в криптовалюте. Это произошло всего за полдня после запуска функции донатов. Примечательно, что 90% средств поступило из одного мем-проекта. По словам CZ, такой результат превзошел все ожидания и даже изменил его отношение к мем-коинам, которые он ранее критиковал за отсутствие пользы. Отметим, что монеты этого сегмента давно уже перестали носить сугубо шуточный характер: например, проект Bitcoin Hyper создан, чтобы оптимизировать работы сети Биткоина.

Главным источником пожертвований стал Giggle (GIGGLE) – токен, созданный Giggle Fund. Его особенность в том, что с каждой транзакции взимаются комиссии в BNB, которые автоматически направляются на адрес пожертвований Giggle Academy. Эта механика принесла проекту около $900 000, при том что капитализация самого токена составляет всего $5 млн, уточнил CZ в своих постах в социальной сети.

При этом Чжао подчеркнул, что Giggle Academy не имеет отношения к созданию токена и не планирует запускать собственную криптовалюту. Все поступившие мем-коины будут конвертироваться в крупные альткоины для практического использования. Доноров предупредили: жаловаться на возможное давление на цену токена после продаж не стоит.

Средства направят на развитие платформы и стимулирование сообщества, а зарплаты сотрудников и расходы на серверы CZ продолжит оплачивать из личных средств.

Освобождение из тюрьмы стало толчком к образовательной революции:

Бывший CEO Binance Чанпэн “CZ” Чжао начал путь в образование после завершения четырехмесячного тюремного срока в США. Напомним, что получил криптомиллионер его за нарушение правил против отмывания денег. CZ вышел на свободу 27 сентября 2024 года – на два дня раньше, так как по федеральному кодексу заключенных не выпускают в выходные.

Последние месяцы CZ провел в реабилитационном центре Long Beach, где получал разрешение на контролируемые выезды и даже ходил в кино, одновременно готовясь к новым проектам. Еще до тюрьмы он несколько месяцев путешествовал по США, встречался с предпринимателями, включая Сэма Альтмана (глава OpenAI), и обсуждал идеи стартапов.

Именно тогда оформилась концепция Giggle Academy. Платформы, по замыслу Чжао, должна приносить “максимальную пользу” и использовать его опыт в IT для масштабного социального эффекта. В феврале 2024 года вышел концепт-документ, где изложены планы по созданию бесплатного онлайн-образования для детей из развивающихся стран, у которых нет доступа к традиционным школам.

Проект нацелен на решение глобальной проблемы: 781 млн взрослых в мире остаются неграмотными. Причем 75% из них живут в Южной и Западной Азии, а также в странах Африки к югу от Сахары.

Giggle Academy предлагает обучение не только базовым навыкам ( чтению, письму, математике и естественным наукам), но и предметам, которые редко входят в школьные программы. Это финансы, предпринимательство, блокчейн и искусственный интеллект. При этом из платформы намеренно исключены спорные темы, такие как история и религия, чтобы избежать идеологических конфликтов.

Учебная программа направлена на то, чтобы дать детям больше возможностей для дальнейшего трудоустройства, а не просто готовить их к поступлению в колледж. Особое внимание уделяется практическим с помощью игрового процесса обучения.

