CFTC меняет рынок DeFi: сектор активно развивается

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что одобряет использование токенизированных активов как залога на рынке деривативов. Речь идет про стабильные монеты и токенизированные государственные облигации. По мнению Марцина Казмерчака, соучредителя компании RedStone, это важный шаг для развития всего сегмента цифровых финансов. Еще один проект, который стал нужным решением для всего блокчейна стал Bitcoin Hyper. О нем мы тоже расскажем далее.

“Верное решение” CFTC

Эксперт называет решение CFTC “переломным моментом” для индустрии. Объяснить это довольно легко. Дело в том, что токенизация наконец-то начинает работать не только теоретически, но и в реальных проектах. Однако Казмерчак подчеркивает: критически важно иметь надежное, актуальное ценообразование.

“Всего одна секунда задержки или ошибки в данных о цене – и стабильности протокола приходит конец”

Главной задачей эксперт называет усиление масштабируемости. С приходом крупных институциональных игроков система должна поддерживать тысячи блокчейнов и сотни тысяч активов. Это тонны информации. Одновременно с этим она должна соответствовать высоким требованиям традиционных финансов по точности и управлению рисками. То есть попадать под требования регулирующих органов.

По словам Казмерчака, решение CFTC – это правильное направление: “Следующий шаг – создание прозрачной и надежной глобальной инфраструктуры данных, готовой к серьезным нагрузкам”. Трейдеры и аналитики внимательно следят, сможет ли рынок не отставать от требований регуляторов.

Прогноз цены Биткоина и Эфириума

Что касается рынка, сейчас Биткоин торгуется на уровне около $113 063. Актив немного вырос за день (+0,93%). Цена отскочила от поддержки в районе $112 000, но пока остается ниже важного сопротивления около $115 000. В ближайшее время возможна консолидация без сильного движения.

Инвесторы обозначают диапазон $114 000–$116 000 как на ключевую зону сопротивления. Пробой выше может открыть путь к $117 500 и дальше к $120 000. С другой стороны, если BTC упадет ниже $111 000, то поддержками будут уровни $108 000 и $105 000.

Эфириум при этом торгуется рядом с отметкой $4 180 (+0,38% за сутки). Он пока колеблется в узком коридоре после резкого падения с уровня $4 700-$4 800 в начале месяца. Несмотря на небольшой отскок, силы для роста пока недостаточно.

Ближайшее сопротивление ожидается на отметке $4 300, а более сильные уровни – на отметках $4 500-4 600. Если ETH опустится ниже диапазона в $4 150-4 100, цели снижения будут составлять $3 950 и, возможно, $3 800. Объем торгов снизился, что говорит о том, что трейдеры ждут более четкого прорыва, чтобы начать эффективно зарабатывать.

Bitcoin Hyper: новое слово в развитии BTC-экосистемы

Bitcoin Hyper представляет собой инновационное решение второго уровня, необходимое, чтобы устранить главные недостатки Биткоина. Хотя BTC остается безусловным лидером криптовалютного рынка в 2025 году, на практике он сталкивается с серьезными препятствиями. Пользователи вынуждены подолгу ждать подтверждения транзакций и переплачивать за комиссии.

Проекты второго уровня для биткоина появлялись и раньше, но Bitcoin Hyper предлагает принципиально иной подход. Существующие L2-решения так и не справились с основными проблемами главной сети – медлительностью и высокой стоимостью операций. Bitcoin Hyper может стать тем проектом, который кардинально изменит работу данного блокчейна.

Нативный токен проекта $HYPER привлекает внимание инвесторов сразу по нескольким причинам:

Технологический потенциал – проект решает реальные проблемы крупнейшей криптосети

– проект решает реальные проблемы крупнейшей криптосети Стейкинг-возможности – держатели могут зарабатывать пассивный доход

– держатели могут зарабатывать пассивный доход Ранняя стадия развития – возможность войти в проект на начальном этапе

На данный момент через официальный сайт пресейла собрано $13,7 млн. Текущая стоимость одного токена составляет $0,012855, но эта цена будет постепенно повышаться по мере продвижения кампании.

