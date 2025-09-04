Время бежит: на вход в TOKEN6900 остается меньше суток

До клейма осталось менее 24 часов.

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 4, 2025

В социальных сетях сейчас только и обсуждений, что вокруг окно возможностей для TOKEN6900. Крипторынок шумит, ведь дверь входа суперузкая, но от того все более притягательная. Атмосфера накалена до предела: либо инвесторы входят сейчас, либо остаются за бортом, глядя, как поезд прибыли уходит без них. Предстоящий клейм (выдача наград за выполнение определенных задач или операций на блокчейне) станет настоящим краш-тестом для 2025 года.

Листинг TOKEN6900 (T6900) стартовал вчера в 14:00 по UTC на децентрализованных биржах. Ближайший “родственник” SPX6900 взбудоражил рынок еще на этапе предпродажи, а сейчас трейдеры взволнованы еще сильнее.

Ранние инвесторы уже могут забрать свои заблокированные токены с пресейла.

Почему столько шума?

Покупка новых монет на пресейле дает возможность войти в проект раньше других. До того, как начнется ажиотаж на старте торгов. Стартовые часы обычно сопровождаются сильной волатильностью, и именно здесь можно поймать самые классные движения цены. Проще говоря, больше заработать.

Не стоит забывать, что T6900 связан с легендарным SPX6900, капитализация которого уже превысила $1 млрд. Участники рынка рассчитывают, что новый токен сможет повторить его успех.

Пост в социальной сети с напоминанием о “последнем шансе” собрать TOKEN6900 набрал уже 195 тысяч просмотров. Тем временем крупные инвесторы влетают сюда с солидными суммами. Последние сделки достигли отметок $12 844 и $10 438. Подтверждается золотое правило: чем ближе к листингу, тем сильнее разгоняется FOMO.

Инвесторы в напряжении

С момента вчерашнего обновления в ICO T6900 “вбросили” еще около $200 000. Цена токена держится всего на уровне $0.007125, а общий сбор пресейла уже достиг $3.52 млн.

Команда проекта, конечно, не может контролировать рынок в момент запуска. Однако сейчас ситуация складывается удачно: рынки консолидируются и напоминают “затишье перед бурей”. А буря, оп прогнозам, вполне может оказаться бычьей.

Интересно, что T6900 не особо смотрит на такие вещи, как политическая и регуляторная обстановка. Ему не важны макроэкономика, отчеты или динамика активов. Его философия иронична и сатирична: T6900 – это вершина “brain-rot finance”. Это токен-пародия, который с насмешкой комментирует современный финансовый мир. Уникальное явление, жаль, что завершается.

Перейти на TOKEN6900