Capital B привлекла $13,3 млн через конвертируемые облигации

Capital B привлекает $13,3 млн через конвертируемые облигации для расширения казначейства биткоинов, обеспечивая доходность в 2275%, став первой в Европе компанией, зарегистрированной на бирже BTC treasury.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: августа 5, 2025

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Французская компания Capital B, занимающаяся управлением биткоин-казначейством, привлекла €11,5 млн ($13,3 млн) через комбинацию выпуска акций и конвертируемых облигаций от фонда TOBAM Bitcoin Alpha Fund для расширения своих криптовалютных активов.

Сделка включает увеличение капитала на €5 млн по цене €2,90 за акцию и выпуск конвертируемых облигаций на €6,5 млн через люксембургскую дочернюю компанию The Blockchain Group Luxembourg SA.

Партнерство с TOBAM приносит стратегическую доходность в 2,275%

Привлечённое финансирование позволит Capital B приобрести около 160 дополнительных биткоинов, что увеличит потенциальный общий запас до 2,173 BTC, делая компанию первой в Европе публично торгуемой фирмой с биткоин-казначейством. Конвертируемые облигации имеют срок погашения пять лет с ценами конверсии от €3,66 до €4,75 за акцию, при этом 95% средств предназначены для покупки биткоина.

Компонент стратегии Capital B под названием ALTBG показал выдающиеся результаты: рост на 2,275% с ноября 2024 по июль 2025 года, значительно опередив рост биткоина на 58% за тот же период. Показатель насыщения на акцию компании вырос с 15 в ноябре 2024 до 1,933 к июлю 2025 года благодаря нескольким раундам капитализации и стратегическим партнерствам.

Сделка совпадает с ускорением корпоративного принятия биткоина по всему миру: MicroStrategy приобрела 21,021 BTC за $2,46 млрд по цене $117,256 за монету, увеличив свои запасы до 628,791 BTC.

Стратегия казначейства нацелена на агрессивное накопление BTC

Структура конвертируемых облигаций Capital B обеспечивает гибкость как для компании, так и для фонда TOBAM Bitcoin Alpha Fund через выпуск в два транша. Первый транш на €6,5 млн конвертируется по цене €3,6557 за акцию, что составляет 130% от объемно-взвешенной средней цены за 31 июля.

Второй, опциональный транш на €13 млн может быть реализован в течение трех месяцев по более высоким ценам конверсии, которые обеспечивают положительную доходность по биткоину. Цена конверсии равна либо премии в 30% к цене первого транша, либо минимальному уровню, обеспечивающему накопление биткоинов на одну разводненную акцию.

TOBAM получил значительное влияние через эту сделку – потенциальная доля владения может достичь 4,47% в расчете на полностью разводненную базу. Партнерство развивается на основе предыдущих соглашений, включая OCA B-02 и OCA A-03, которые способствовали росту Capital B.

Люксембургская дочерняя структура позволяет соблюдать европейские регуляторные требования при сохранении фокуса на операциях с биткоин-казначейством.

Бескупонные облигации обеспечивают более эффективное финансирование по сравнению с традиционными долговыми инструментами, сохраняя при этом потенциал роста капитала за счет возможности конверсии.

Стратегия Capital B нацелена на рост в биткоинах на акцию, а не на дивиденды или традиционную доходность. Компания отслеживает прибыль на акцию в качестве ключевого показателя эффективности, измеряя накопление биткоинов относительно уменьшения доли в результате привлечения капитала.

Корпоративная биткоин-волна ускоряется на фоне волатильности рынка

MicroStrategy запустила программу продажи привилегированных акций STRC на $4,2 млрд после рекордного квартала. Чистая прибыль компании выросла до $2,3 млрд, чему способствовал нереализованный рост стоимости биткоина, который в Q2 2025 поднялся выше $110 000.

За последние четыре месяца компания также привлекла $10,5 млрд валовой выручки через размещение разных классов акций и программы продаж через рынок (ATM).

Кроме того, биткоин-резервы MicroStrategy, оцененные примерно в $69,4 млрд, обеспечивают значительный рост балансовой стоимости компании во время ралли на крипторынке. Аналогичным образом, Metaplanet подала заявку на финансирование привилегированных акций на сумму $3,6 млрд, добавив при этом 463 биткоина, чтобы достичь общей суммы в 17 595 монет на сумму $1,78 млрд.

Японская компания достигла 430,2% годовой доходности по BTC благодаря агрессивному накоплению, финансируемому за счет выпуска акций и выкупа облигаций.

В Европе расширяется институциональное принятие биткоина: Smarter Web Company превысила отметку 2 000 BTC, купив дополнительно 225 биткоинов за £19,9 млн.

Лондонская компания показала 49 198% годовой доходности по BTC в рамках своей стратегии казначейства “10 Year Plan”. Однако на рынке появился скепсис, поскольку биткоин-ETF зафиксировали чистый отток $643 млн на прошлой неделе, завершив семинедельную серию притоков. Артур Хейс, CIO Maelstrom Fund, предупредил, что биткоин может откатиться к $100 000 на фоне макроэкономических рисков, отметив, что фонд сократил свои криптовалютные активы на $13,3 млн.

Кроме того, Мэттью Сигел из VanEck раскритиковал программы, предлагаемые сейчас на рынке, которые становятся размывающими для акций, когда их цена приближается к чистой стоимости биткоин-активов. Он охарактеризовал растущую корпоративную стратегию хранения BTC как неустойчивый пузырь.

Несмотря на усиливающуюся критику в отношении устойчивости корпоративных биткоин-резервов, сейчас более 287 компаний суммарно владеют свыше 3,64 млн BTC.