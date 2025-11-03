BTC $106,918.79 -2.87%
Новости

Bybit закрыта для россиян: какие альтернативы?

Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
Криптобиржа Bybit убрала российские банки из способов оплаты P2P-услуг. Эксперты уже заметили, схожесть с ситуацией с Binance перед ее уходом из России.

Согласно последним сообщениям, международная криптобиржа Bybit остановила открытие счетов для граждан России в Европе. Под ограничения попали даже обладатели европейского ВНЖ. Теперь не

В криптосообществе уже оценили этот “отбор по прописке”: не важно где вы живете, важно – какое у вас гражданство.

Как узнали о блокировке?

О новых ограничениях в своем телеграмм-канале написал один из российских пользователей Bybit. Его история такова.

Два года назад им был открыт аккаунт в подразделении Нидерланд – Bybit NL. Однако, в этом году произошло обновление. Весь европейский сегмент биржи попал под управление европейской ее части – Bybit EU. Всем клиентам предложили заново пройти процедуру верификации (KYC). Пользователь загрузил все те же документы, однако, все, что раньше одобряла Bybit NL, теперь оказалось неподходящим. Их отклонили.

Пользователь обратился в службу поддержки. Правда, ответ оказался неутешительным. Поддержка ссылалась на новую политику компании, которая связана с гражданством клиентов. Так как сейчас Россия находится под санкциями от Евросоюза, наши трейдеры сталкиваются с ограничениями.

Отметим, что под новые правила уже попали пользователи с гражданством следующих стран:

  • Афганистана
  • Беларуси
  • Ирана
  • Северной Кореи
  • Сирии
  • Судана

Комментарии по ограничениям

По информации, полученной от экспертов, данные изменения затрагивают исключительно европейское подразделение Bybit EU. Оно функционирует в рамках законодательства Евросоюза и использует систему SEPA-платежей.

Глобальная платформа Bybit Global продолжает работать в обычном режиме. Новые ограничения на нее не распространяются.

Напомним, что августе 2023 года Bybit убрала возможность оплаты банковскими картами (например, Сбербанк и Тинькофф Банк) через P2P-платформу. Связано это с санкциями против российских банков.

На данный момент Bybit отмечает, что некоторые российские банки и платежные методы могут быть недоступны. Однако, сама платформа для резидентов РФ остается открытой.

Bybit закрыли: где купить криптовалюту в России?

Отметим, что несмотря на все запреты, крипторынок для российских пользователей не закрывается.

В ноябре 2025 года клиентам с гражданством РФ можно работать на:

  • P2P‑платформах. Binance P2P (доступен через переводы на банковские счета). Garantex поддерживает операции с рублями, но требует прохождения верификации.
  • Криптоматах. Они принимают наличные, выдают USDT/BTC. Главное найти их в своем городе. Найти можно через поисковик Coin ATM Radar.
  • Вы также можете переводить криптовалюты USDT напрямую между биржами по сети TRC‑20. Блокчейны Polygon или Solana обеспечат высокую скорость переводов.
  • Остались и централизованные биржи с доступом для россиян: OKX, Bitget, MEXC, KuCoin. Они продолжают стабильную работу.
  • Доступные децентрализованные площадки: Uniswap v4 и dYdX v4 (для фьючерсов)
