Как заработать на криптовалюте: BNB может стать следующим Ethereum?

Глава компании, котирующейся на Nasdaq, сделал интересное заявление о BNB Chain. Дэвид Намдар, генеральный директор CEA Industries назвал ее “незаслуженно забытой голубой фишкой”. Далее подробнее рассмотрим, что эксперт имел ввиду, а также обратим внимание на перспективный криптопроект из сегмента мем-коинов – Maxi Doge.

Бычий прогноз по BNB

Слова Намдара отражают текущее положение дел на рынке. Среди институциональных инвесторов (крупных компаний) растет осознание перспектив BNB. Этот блокчейн, основанный на смарт-контрактах, составляет уверенную конкуренцию лидеру альткоинов, Ethereum.

Глава CEA Industries, заявил, что последний рост BNB вовсе не случаен. Напротив, это результат многолетних инвестиций в развитие устойчивой экосистемы. Намдар считает, что рынок только начинает понимать реальные “масштаб, полезность и надежность экосистемы BNB”. Его компания владеет крупнейшим в мире хранилищем BNB Coin. В казне CEA Industries насчитывается 480 000 токенов стоимостью более $660 млн на момент написания.

Прогноз цены BNB: восстановление после обвала

За последние 24 часа объемы BNB выросли на 72,3%. Напомним, что токен достиг нового исторического максимума в $1370. Это составляет 7% от общего объема монет в обращении, что подчеркивает силу покупательского ажиотажа.

На дневном графике видна резкая реакция покупателей, когда BNB достиг уровня $900. Объемы выше среднего подтвердили, что это ключевой уровень поддержки.

Сегодняшний всплеск говорит о нарастающем импульсе, и впереди могут быть дальнейшие взлеты.

Зона $1350 остается критическим сопротивлением. Прорыв выше, скорее всего, подтвердит начало новой волны роста и может отправить BNB к $2000. Особенно по мере того, как трейдеры оправятся от волатильности.

Прогноз Maxi Doge (MAXI): баланс стабильности и экстрима

Конец 2025 года: ожидается, что цена MAXI будет в диапазоне $0,0003–$0,0004. Все благодаря успешному предпродажному запуску Maxi Doge и предстоящим листингам на Uniswap и, возможно, других биржах.

Конец 2026 года: MAXI может торговаться в пределах $0,0008–$0,001. На это влияет недавно обновленный максимум цены Биткоина, однако актуальное положение дел на рынке вносит коррективы в этот оптимистичный прогноз.

Конец 2030 года: благодаря долгосрочным стейкинговым выгодам Maxi Doge, еженедельным конкурсам и запланированным интеграциям, цена MAXI может достигнуть диапазона $0,005–$0,01. Это хороший прогноз для ранних инвесторов, которые вкладываются в проект сейчас.

BNB Chain поддерживает пострадавших трейдеров

BNB Chain запускает инициативу помощи трейдерам мем-коиновкоторые сильнее всего пострадали от обвала рынка на прошлой неделе. В партнерах программы замечена платформа запуска мем-монет Four Meme. Она распределит токены BNB по более чем 160 000 адресов, недавно торговавших мем-активами в сети.

BNB Chain объявила о раздаче токенов на сумму около $45 млн в BNB. Средства распределят случайным образом среди пользователей, которые пострадали от недавнего падения рынка. Первые аирдропы начнутся уже на этой неделе, а полностью программа завершится к началу ноября 2025 года.

Напомним, что в пятницу крипторынок пережил один из крупнейших обвалов в истории. За сутки ликвидировали позиции на сумму более $19 млрд. Причиной стал неожиданный анонс президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на китайские товары.

Из-за паники рынки резко рухнули, и только лонг-позиции потеряли свыше $16,8 млрд, по данным CoinGlass. Более 1,6 млн трейдеров оказались ликвидированы за 24 часа.

Мем-коины пострадали сильнее всего, их стоимость упала на десятки процентов. Чтобы компенсировать убытки, команда BNB Chain запустила Reload Airdrop, программу поддержки пользователей и стимул для восстановления активности в экосистеме.

По словам представителей проекта, эта инициатива стала “жестом благодарности пользователям и разработчикам”, которые продолжают участвовать в жизни сети, несмотря на волатильность.