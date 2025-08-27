BTC $112,134.46 0.68%
Рынок на пороге бычьего тренда: топ альткоинов с потенциалом обновить рекорды

Реклама
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Крипторынок на прошлой неделе демонстрировал крайне неустойчивый характер. Инвесторы напряжены: не сигналы ли это о “бычьем” настрое? Если крипторынок развернется в эту сторону, то за лидерами, такими как Биткоин и Эфириум, вверх пойдут и менее популярные альткоины.

Представляем обзор 3-х альтов, которые могут обновить абсолютный максимум стоимости (ATH) к концу месяца. Плюс рассмотрим новинку TOKEN6900, которая готовится к листингу и тоже заставляет трейдеров нервничать в преддверии взлета цены.

XRP

На момент публикации XRP стоит $2,94, это чуть ниже ключевой поддержки в $2,95. Неделя выдалась нервной для трейдеров: альткоин не смог пробить $3,07 и ушел вниз. Теперь рынок снова ищет точку для роста.

Падение отбросило XRP ниже 50-дневной EMA. Это сигнал слабости и риска нового снижения –вплоть до $2,74. Трейдеры осторожничают и ждут признаков стабилизации. Замечен медвежий тренд.

Анализ цены XRP.
Анализ цены XRP. Источник: TradingView

Если поддержка $2,95 устоит, шансы на разворот сохраняются. Удержание выше откроет дорогу к $3,07 и дальше к $3,12. В случае успеха XRP может снова нацелиться на максимум $3,66, что даст +24,5% от текущего уровня.

BNB

Сейчас BNB торгуется по $854, чуть ниже уровня поддержки в $855. Монета откатилась на 5,4% от своего рекорда в $900. Несмотря на коррекцию, шансы на рост остаются. Ключевое условие – удержать поддержку в $855. Если инвесторы не начнут массово фиксировать прибыль, цена сможет закрепиться и выше. Тогда у BNB появится хорошая база, чтобы снова попробовать пробить $900.

Анализ цены BNB.
Анализ цены BNB. Источник: TradingView

Но инвесторы могут решить зафиксировать прибыль. Тогда BNB рискует пробить текущую поддержку на уровне $823. Падение ниже этого уровня способно отменить бычий сценарий. Далее последует снижение, а настроение рынка BNB сместится в сторону медведей. Но это в случае подтверждения пессимистичного сценария.

BUILDon (B)

На момент публикации BUILDON торгуется по $0,560. Это на 20,4% ниже исторического максимума в $0,675. Сейчас монета уперлась в сопротивление на $0,574, но пока держится после недавних падений. Инвесторы ждут, будет ли прорыв или рынок уйдет вбок.

Поддержка на $0,514 и 50-дневная EMA остаются в силе. Это положительный сигнал. Означает, что краткосрочный прогноз не выглядит мрачным. Если монета пробьет $0,574 и закрепится выше, дорога откроется к $0,646 и, возможно, снова к ATH $0,675.

Анализ цены BUILDON.
Анализ цены BUILDON. Источник: TradingView

Но есть и обратный сценарий. Если продавцы усилят давление, BUILDON может потерять поддержку в $0,514. Тогда цена уйдет к $0,478, что станет подтверждением медвежьего разворота.

TOKEN6900 собирает больше $2,6 млн на предпродаже

TOKEN6900

TOKEN6900 проект с самой честной концепцией на рынке. Мем-коин открыто заявляет, что у него нет полезности, продукта и дорожной карты. Вместо этого он предлагает своим инвесторам полное отсутствие коррупционных схем, мемы и сообщество единомышленников.

TOKEN6900 создан как сатирический токен, его основа – это чистая ирония. Над традиционными финансовыми инструментами, над крипторынком, инвестициями и т.д.

Устали от абсурдности финансовой системы? Присоединяйтесь к TOKEN6900! Здесь весело и легко, говорят создатели. Иногда провокации бывает достаточно, чтобы вызвать настоящий переворот на крипторынке. TOKEN6900 предлагает участникам пресейл стейкинг с доходностью 33% годовых. Coinsult и SOLIDProof провели полный аудит смарт-контрактов проекта.

Инвесторы, которые ищут “идеологические” мемкоины, выбирают данный актив для вложений прямо сейчас. Предварительная продажа уже привлекла свыше $2,5 млн. В текущем раунде финансирования стоимость токена составляет $$0.0071. Купить его можно на официальном сайте.

Перейти на TOKEN6900

