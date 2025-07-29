Bitmain планирует строительство Первого объекта в США

Bitmain намерена нанять около 250 местных сотрудников для производственных подразделений и сервисного обслуживания на местах.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 29, 2025

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Китайский производитель оборудования для майнинга биткоинов Bitmain рассматривает поэтапную стратегию по созданию своего первого завода в США в ближайшее время. Компания также официально откроет новую штаб-квартиру в Техасе или Флориде, сообщает Bloomberg.

На первом этапе Bitmain планирует нанять около 250 местных сотрудников для производства и технического обслуживания на площадке. По словам Айрин Гао, руководителя глобального бизнеса Bitmain, начальный выпуск продукции стартует в начале 2026 года, а полномасштабное производство будет позже в том же году.

Гао называет план США “уникальной возможностью” в условиях, когда администрация Трампа движется в сторону про-крипто политики и стратегии “Сделано в США”. Этот сдвиг также вызван промышленной политикой страны, тарифами и запретом на майнинг в Китае в 2021 году. В прошлом месяце связанное с семьей Трампа крипто-предприятие привлекло $220 млн для покупки биткоинов и оборудования для майнинга цифровых активов.

Стоимость труда в США выше: мнение Bitmain

Гао отметила, что локальное производство ускорит доставку и ремонт для американских клиентов, хотя затраты на рабочую силу остаются высокими. “Это решение все равно коммерчески оправдано”, – добавила она, особенно учитывая неопределенность с тарифами.

С другой стороны, китайские цепочки поставок находятся под давлением: торговая война Трампа нарушила работу нескольких компаний, включая планы Bitmain по расширению в США. Отгрузки компании из Пекина задерживаются на нескольких портах из-за усиленного контроля со стороны таможни. Если фабрика будет открыта, Bitmain присоединится к ведущим публичным майнинговым компаниям США, таким как Mara Holdings, Riot Platforms и CleanSpark.

Кроме того, другой крупный североамериканский производитель биткоинов Hut8 планирует полное слияние с Gryphon Digital Mining под американским брендом Bitcoin. В ноябре 2024 года Hut8 закупил 31 145 майнинговых машин Bitmain для обновления своего парка.

Китайские майнеры биткоина переходят на территорию США

Во времена администрации президента Джо Байдена майнеры из Китая, работающие в США, вызвали опасения по вопросам безопасности. В прошлом году Байден потребовал от китайской криптомайнинговой компании продать землю рядом с военной базой под Вайомингом, ссылаясь на национальную безопасность.

По отчкту Кембриджского университета, три крупнейших производителя оборудования для майнинга биткоина – Bitmain, Canaan и MicroBT – производят 99% всего мирового майнингового оборудования. Кроме того, по данным Cryptonews, около 65% майнинговых операций биткоина по всему миру связаны с Китаем.

Батыр Хыдырoв, генеральный директор поставщика оборудования для майнинга Uminers, заявил, что мощности хэшрейта Китая переехали в такие страны, как Россия и США. В результате оттока специалистов в области майнинга биткоина из Китая в другие страны, особенно в США, доля США в общем мировом хэшрейте выросла с 4% в 2019 году до нынешних 38%.