Биткоин против цифрового евро: новые законы Франции

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: октября 29, 2025

Во Франции приняли важное решение, которое может изменить курс Европы в денежной области. Депутаты Национального собрания высказались против введения цифрового евро Европейского центрального банка (EЦБ). При этом чиновники поддержали Биткоин и стабильные монеты в евро как альтернативу.

Инициативу предложили 22 октября 2025 года. Идея принадлежит Эрику Сиотти и членам движения Union of the Right for the Republic (UDR). Они призывают французское правительство отвергнуть проект регламента Европейской комиссии по созданию цифрового евро.

Вместо этого чиновники призывают к поддержке стабильных монет на основе евро. Также продвигается идея по увеличению национальных инвестиций в криптоактивы.

План Франции по созданию биткоин-резерва: защита свободы или вызов Европе?

Разработан новый документ под названием «Предложение по европейской резолюции в поддержку трансформации монетарной системы». Там утверждается, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) несут угрозу приватности и экономической свободе граждан.

Эрик Сьотти заявил, что инициатива направлена на защиту “базовых прав человека” и сохранение денежного суверенитета в условиях цифровизации экономики. То есть важно, чтобы в условиях, когда все денежные средства переводятся в цифровой формат, сохранялась их независимость и идентичность.

Французские парламентарии предупреждают: если вся платежная система будет централизована, власти смогут отслеживать любые транзакции и даже блокировать доступ к средствам. Контроль будет у банков и корпораций. В пояснительной записке разработчики сравнивают проект цифрового евро с китайским цифровым юанем. Они говорят, что подобный контроль “может стать серьезной угрозой для личных свобод“.

Сейчас ЕЦБ находится на подготовительном этапе запуска цифрового евро (с ноября 2023 года до конца 2025-го). Ввод в обращение может начаться примерно в 2029 году.

Также законодатели предупреждают, что цифровой евро способен дестабилизировать банковскую систему Европы. Поясняем, что это значит. Граждане смогут переводить деньги напрямую в ЕЦБ. Таким образом возможен массовый отток вкладов. Финансовая власть окажется в руках одного института. Эксперты отмечают, что это вредит экономике.

В документе говорится: «Такая концентрация власти вредна для экономической свободы. ЕЦБ не должен работать как коммерческий банк».

Что предлагает Франция вместо этого

Проект предлагает новый экономический курс, основанный на трех направлениях:

Создание национального биткоин-резерва Развитие стейблкоинов, привязанных к евро Поддержка внутреннего крипто-рынка и индустрии

Согласно плану, Франция создаст госорган, который будет управлять стратегическим биткоин-запасом. Цель, накопить 2% от всей эмиссии BTC (примерно 420 000 BTC) за 7-8 лет.

Такой запас рассматривается как “цифровое золото” для укрепления резервов страны и повышения ее финансовой независимости.

Финансирование предлагается за счет:

использования избыточной электроэнергии для майнинга;

удержания BTC, конфискованных в ходе судебных процессов;

направления части средств из накопительных программ Livret A и LDDS на ежедневные покупки биткоина.

Также обсуждается возможность оплачивать налоги в биткоине, но это потребует одобрения Конституционного совета.

Франция призывает Европу отказаться от зависимости от стабильных монет в долларах США

Помимо биткоина, инициатива предлагает продвигать стейблкоины, привязанные к евро, как альтернативу долларовым токенам. Напомним, что последние сейчас полностью доминируют на рынке.

В документе раскритикована жесткая позиция ЕЦБ в отношении евро-стейблкоинов. Авторы призывают Еврокомиссию пересмотреть регуляцию MiCA, чтобы европейским банкам и компаниям было проще выпускать собственные стейблкоины.

Ссылаясь на данные МВФ, доклад отмечает, что 91% всей капитализации стейблкоинов в мире привязаны к американскому доллару. Это около 210 млрд из 230 млрд долларов. Основной объем обеспечивается Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

Тем временем европейский крипторынок продолжает стремительно расширяться. Данные Chainalysis показывают, что Франция обработала крипто-транзакции на сумму $180 млрд в период с июля 2024 по июнь 2025 года. Это делает ее одним из самых активных рынков региона, уступая Германии и Соединенному Королевству.