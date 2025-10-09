Биткоин проникает на Уолл-стрит: альткоины не сдаются

Страховая компания Meanwhile привлекла $82 млн от крупных инвесторов с Уолл-стрит. Среди наиболее известных были замечены Apollo, Bain Capital, Pantera, Haun Ventures, Stillmark и Northwestern Mutual. Компанию основали в 2023 году. С тех пор она собрала уже более $120 млн. Стартовый раунд возглавил небезызвестный глава OpenAI Сэм Альтман.

Аналитики считают, что столь крупный приток инвестиций ($82 млн) – это очередной “зеленый” сигнал. Уолл-стрит все активнее осваивает Биткоин. Это особенно заметно на фоне повышенного интереса крупных финансовых игроков к услугам страхования и кредитования на блокчейне. Какие еще технологии интегрируются в блокчейн? В качестве примера возьмем сектор ИИ и новую предпродажу SUBBD, напрямую с ним связанную.

Итак, компания Meanwhile знаменита тем, что предлагает полисы страхования жизни. Уникальны они тем, что полностью рассчитанные в BTC. Модель объединяет традиционное страхование и управление цифровыми активами. Владельцы таких полисов могут брать взаймы до 90% от их стоимости без налогов уже через два года после оформления. Для получения ликвидности им не нужно продавать биткоины и платить налог на прирост капитала.

Meanwhile стала одним из крупнейших долгосрочных кредиторов в BTC. Ее структура напоминает модель традиционных страховых компаний. Отметим, что это сходство повышает уровень доверия к ней среди инвесторов (а чем выше доверие, тем больше вложений).

Растущая роль Биткоина в традиционных финансах

Привлечение инвестиций компанией Meanwhile показывает, что Биткоин постепенно выходит из спекулятивной торговли и входит в регулируемые продукты с доходностью. Успех фирмы отражает растущую уверенность институциональных инвесторов в BTC как средстве сбережения и залоговом активе. Особенно на фоне экономической неопределенности и инфляции.

Аналитики говорят, что цена первого мирового криптоактива сейчас устойчива и поддерживает потенциал дальнейшего роста. Связано это, в первую очередь, с ростом интереса к Биткоину со стороны крупных игроков рынка. Также немаловажно и развитие связанных с ним криптопродуктов.

Успех компании Meanwhile наглядно показывает, что институционалы сейчас рассматривают BTC как средство сохранения стоимости. Они доверяют Биткоину и готовы использовать его даже в качестве залогового актива. Это особенно интересно выглядит на фоне продолжающейся макроэкономической неопределенности и инфляционного давления.

Приведем примеры:

В 2025 году институциональные инвестиции в Bitcoin ETF превысили $60 млрд. Это показывает серьезный интерес крупных игроков к криптовалюте.

Страховые и пенсионные продукты, связанные с BTC, по прогнозам, к середине 2026 года могут достигнуть более $10 млрд управляемых активов. Откроются новые возможности для долгосрочного инвестирования.

Аналитики называют такое принятие “структурным сдвигом” к интеграции Биткоина в финансовую систему. Они подчеркивают, что это не рядовой краткосрочный рыночный этап.

Meanwhile умело объединяет крипто-механики с требованиями регуляторов. При этом она позиционирует Биткоин как надежную финансовую опору.

