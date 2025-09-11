[LIVE] Биткоин пробил $114 000: капитализация крипторынка растет

Биткоин снова в плюсе, инфляция в США может все изменить.

В четверг биткоин поднялся выше $114 000, а вся крипторынок прибавил около 2%. Трейдеры готовятся к важному событию. 11 сентября в 8:30 по времени Восточного побережья США выйдут свежие данные по инфляции (CPI). Обновления затронули и сегмент криптоошельков – например, Best Wallet готовится обрадовать своих последоваелей хорошими новостями.

Отчет имеет огромное значение для криптопространства, ведь от него зависит решение ФРС на заседании 16-17 сентября. Если инфляция окажется слабее прогноза, это усилит шансы на снижение ставки сразу на 0,5%. Такой шаг ослабит доллар, вытащит деньги из облигаций и направит капитал в более рискованные активы – акции и криптовалюты.

Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что потребительские цены в августе вырастут на 0,3%, если считать за месяц. А если считать за год, то на 2,9%. Базовая инфляция, которая не включает продукты питания и энергоносители, ожидается на уровне 3,1% в годовом исчислении.

Криптовалюта отреагировала на событие заранее: Ethereum вырос на 2% до $4 401, а среди альткоинов выделились Solana, BNB и Hype. Последние два даже обновили исторические максимумы. ETF тоже показали мощный приток. 10 сентября биткоин-ETF за день собрали $757 млн, Ethereum-ETF – $172 млн. Из них $74,5 млн пришлось на фонд BlackRock.

Растут надежды на снижение ставок

С июля рыночные данные указывали на ослабление инфляции. В отчете говорилось об ослаблении ценового давления, наметилась положительная динамика. Снижение процентной ставки продолжило бы эту тенденцию. Однако представители ФРС сохраняют осторожность. В протоколе последнего заседания по вопросам политики отмечены опасения по поводу замедления роста занятости и инфляции. Это обусловлено тарифами. Также высказано предупреждение о том, что цены на активы уже выросли.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал на конференции в Джексон-Хоул, что условия “могут оправдать” снижение ставок. Ранее он активно сопротивлялся неоднократным призывам президента Дональда Трампа к более сильным сокращениям.

Возможное снижение инфляции и сценарии для криптовалюты

Дополнительный позитив добавили данные по ценам производителей. В августе они неожиданно снизились, что усилило надежду на охлаждение инфляции.

Результат будет иметь значение не только для Биткоина. Ethereum и другие сети уровня 1 чувствительны к изменениям в денежно-кредитной политике США. В то время как альткоины часто демонстрируют более резкие колебания в периоды снижения ликвидности. “Мягкосердечная” позиция ФРС, вероятно, расширит ралли по всем направлениям.

Аналитики составляют прогнозы. Если CPI окажется ниже, ФРС почти наверняка пойдет на снижение ставки, а крипторынок получит новый импульс. Однако, если цифры окажутся выше, то ставки останутся высокими, и рост криптовалют может замедлиться.

Пока же рынок живет ожиданием “смягчения” и ставит на то, что ФРС даст крипте шанс продолжить обновлять рекорды.

