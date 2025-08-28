Биткоин приближается к прорыву: институционалы влили $219 млн в ETF

Институционалы готовятся к отметке в $1 миллион для Биткоина.

На прошлой неделе в центр внимания вернулись институциональные потоки в крипто-ETF. В понедельник инвесторы вложили $219 млн в Bitcoin ETF и $444 млн в Ether ETF. Итого $663 млн. Это значительный рост после нескольких недель оттока средств и рыночной нестабильности. Вероятно, настроения меняются, и инвесторы перестраивают свои позиции. Следим за изменениями и на рынке мем-активов: здесь усиливается предпродажа Bitcoin Hyper.

Основным лидером стали Ether ETF. Так, BlackRock’s ETHA привлек $314,9 млн, Fidelity’s FETH – $87,4 млн, а Grayscale’s Ether Mini Trust – $53,2 млн. Bitwise, 21Shares и Invesco также показали рост. Единственным фондом с оттоком оказался Grayscale’s ETHE – минус $29,1 млн. Ежедневный объем торгов Ether ETF превысил $3,75 млрд, а чистые активы достигли $28,8 млрд.

Эфириум-ETF демонстрируют признаки восстановления, демонстрируя приток средств три дня подряд. Источник: Sosovalue

Bitcoin ETF тоже продемонстрировали рост, хоть и в меньших объемах. Возглавили список Fidelity’s FBTC с $65,6 млн, BlackRock’s IBIT с $63,4 млн и Ark 21Shares’ ARKB с $61,2 млн. Поддержку оказали Bitwise, VanEck и Grayscale. Ни один Bitcoin ETF не показал оттока. Общий объем торгов по биткоин-ETF составил $4,5 млрд при активах в $143,6 млрд.

Технические перспективы Биткоина (BTC/USD) указывают на прорыв

Прогноз цены биткоина, похоже, становится оптимистичным. Он начал отражать институциональную поддержку в потоках ETF. BTC торгуется около $113 000 после удержания поддержки на уровне $111 000. На 2-часовом графике актив остается внутри нисходящего канала, но технические данные указывают на растущий бычий импульс.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

RSI поднялся выше 60, что указывает на рост спроса. MACD развернулся в бычью зону, дав сигнал на продолжение. Цена тестирует 50-SMA в районе $111 900. Это тот уровень, который не раз был и поддержкой, и сопротивлением. Прорыв выше $116 850 станет важной вехой. Он откроет путь к $120 900.

Свечные паттерны подтверждают накопление. Длинные тени возле $111 000 показывают активные покупки. Отсутствие медвежьих свечей говорит о снижении давления продавцов. Если цена удержится выше $112 000 и продолжит формировать более высокие минимумы, быки смогут протолкнуть рынок к отметке в $124 500.

Предварительная продажа Bitcoin Hyper ($HYPER) объединила безопасность BTC и скорость Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) заявляет себя как первый биткоин-нативный Layer 2 на базе Solana Virtual Machine (SVM). Его цель – расширить экосистему биткоина. Проект обещает быстрые и дешевые смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже выпуск мем-коинов.

Проект сочетает непревзойденную безопасность Bitcoin с высокопроизводительной структурой Solana. Bitcoin Hyper открывает двери для совершенно новых вариантов использования. Среди них, к примеру, бесшовные BTC-мосты и масштабируемая разработка dApp.

Команда акцентирует внимание на доверии сообщества и масштабируемости. Проект прошел аудит от Consult. Это должно вселить уверенность в инвесторов уверенность о его безопасности и надежности.

Импульс продаж нарастает быстро. Сборы пресейла уже преодолели отметку в $12 млн. Предложение ограничено, на сегодняшнем этапе токены HYPER стоят всего $0,012795. Отметим, что эта цифра будет расти по мере продвижения предпродажи. Купить токены HYPER можно на официальном сайте Bitcoin Hyper. Принимаются криптовалюты и банковские карты.

Bitcoin Hyper