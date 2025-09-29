Биткоин-майнеры уходят в ИИ

Редактор Лиза Чайкина Обновленно: сентября 29, 2025

После последнего халвинга доходы майнеров Биткоина сильно просели, ведь награды за блок, совершенно ожидаемо, сократились вдвое. Чтобы выровнять финансовые потоки, крупные игроки начали искать новые источники заработка. Нашли они их в предоставлении услуг аренды своих мощностей компаниям из сферы ИИ и высокопроизводительных вычислений. Отметим, что ИИ-технология сейчас настолько популярна, что получила реализацию даже в сегменте мем-монет. Проект SUBBD тому прямое подтверждение.

Крупные компании заинтересованы в ИИ

Эксперты говорят, что внимание к ИИ уже вышло за рамки экспериментов. Компании заключают полноценные многолетние контракты. Например, в сентябре Cipher Mining подписала десятилетнее соглашение с облачным провайдером Fluidstack: 168 мегаватт мощностей на сумму $3 млрд. Поддержку сделке оказал Google. Он вложил $1,4 млрд и получил 5% акций Cipher. Для самой компании это значит, что они сохраняют контроль над инфраструктурой, но часть энергии теперь стабильно приносит доход от ИИ.

Похожим путем пошла и американская TeraWulf. Она выделила под ИИ-задачи более 200 мегаватт мощностей на своей площадке Lake Mariner. По оценкам аналитиков, такие контракты могут приносить свыше $3,7 млрд.

Почему это важно?

Раньше акции майнинговых компаний почти полностью зависели от курса Биткоина. Теперь же новые долгосрочные соглашения дают инвесторам другой профиль риска: фиксированные долларовые выплаты от клиентов ИИ снижают влияние “биткоин-качелей”.

Так, австралийская Iren недавно закупила 12 тысяч GPU и планирует зарабатывать на облачных ИИ-услугах $500 млн в год уже к 2026-му. Аналитики Arete отмечают Iren, Riot Platforms и Cipher Mining как перспективные бумаги именно благодаря стабильным доходам от ИИ.

Еще более показателен пример CoreWeave. Раньше эта компания занималась майнингом Ethereum, но полностью перешла в GPU-хостинг для ИИ. В 2025-м она купила Core Scientific за $9 млрд и окончательно закрепилась в роли поставщика вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, окончательно отказавшись от добычи токенов.

Почему майнеры теперь иначе смотрят на ИИ

Для майнинговых компаний переход в сферу ИИ – это не просто диверсификация. Работа с клиентами в этом секторе требует совершенно иного подхода. Если в майнинге главное скорость покупки новых ASIC и добыча монет, то в ИИ заказчики ждут стабильности. То есть соглашения об уровне сервиса (SLA), бесперебойной работы дата-центров, эффективного охлаждения и долгосрочного обслуживания. Поэтому капитальные вложения начинают уходить не в оборудование для добычи, а в улучшение инфраструктуры, способной выдерживать высокоплотные нагрузки.

Каждый мегаватт, отданный под ИИ-хостинг, больше нельзя использовать для добычи Биткоина. Майнерам приходится балансировать: с одной стороны, предсказуемые доходы по контрактам, с другой – шанс заработать на росте цены BTC.

Что это значит для сети

Если значительная часть мощностей уйдет в ИИ, рост суммарного хешрейта сети Биткоина может замедлиться. Это изменит конкуренцию между майнерами, которые останутся “чистыми”, и повлияет на сложность добычи. В то же время стабильные контракты с ИИ помогут некоторым компаниям пережить периоды низкой цены BTC и удержать хешрейт от резкого падения.

SUBBD: новый подход к работе с цифровым контентом

Проект SUBBD особенно привлекателен в контексте популярности ИИ в 2025 году. У платформы есть одноименный токен SUBBD (вошел в число лучших новых криптовалют сезона), которая меняет способ работы блогеров и создателей контента со своей аудиторией.

Команда проекта встроила умного помощника на базе ИИ: этот инструмент полностью берет на себя рутинные задачи авторов. Искусственный разум также следит за подписками и платежами. Благодаря этому у креаторов появляется больше свободного времени для живого общения с поклонниками.

Владельцы $SUBBD получают особые торговые возможности. Им открывается доступ к эксклюзивному контенту, и действуют льготы при покупке подписок. Пользователи первыми тестируют новые функции платформы. За активность в экосистеме начисляются бонусы.

Сейчас идет предпродажа токенов, близится завершение. Цена одной монеты составляет $0.05655. Проект уже привлек свыше $1 млн. После окончания пресейла монеты появятся на торговых площадках. Выход на биржи обычно приводит к росту стоимости актива.