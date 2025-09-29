Биткоин-майнеры уходят в ИИ
После последнего халвинга доходы майнеров Биткоина сильно просели, ведь награды за блок, совершенно ожидаемо, сократились вдвое. Чтобы выровнять финансовые потоки, крупные игроки начали искать новые источники заработка. Нашли они их в предоставлении услуг аренды своих мощностей компаниям из сферы ИИ и высокопроизводительных вычислений. Отметим, что ИИ-технология сейчас настолько популярна, что получила реализацию даже в сегменте мем-монет. Проект SUBBD тому прямое подтверждение.
Крупные компании заинтересованы в ИИ
Эксперты говорят, что внимание к ИИ уже вышло за рамки экспериментов. Компании заключают полноценные многолетние контракты. Например, в сентябре Cipher Mining подписала десятилетнее соглашение с облачным провайдером Fluidstack: 168 мегаватт мощностей на сумму $3 млрд. Поддержку сделке оказал Google. Он вложил $1,4 млрд и получил 5% акций Cipher. Для самой компании это значит, что они сохраняют контроль над инфраструктурой, но часть энергии теперь стабильно приносит доход от ИИ.
Похожим путем пошла и американская TeraWulf. Она выделила под ИИ-задачи более 200 мегаватт мощностей на своей площадке Lake Mariner. По оценкам аналитиков, такие контракты могут приносить свыше $3,7 млрд.
Почему это важно?
Раньше акции майнинговых компаний почти полностью зависели от курса Биткоина. Теперь же новые долгосрочные соглашения дают инвесторам другой профиль риска: фиксированные долларовые выплаты от клиентов ИИ снижают влияние “биткоин-качелей”.
Так, австралийская Iren недавно закупила 12 тысяч GPU и планирует зарабатывать на облачных ИИ-услугах $500 млн в год уже к 2026-му. Аналитики Arete отмечают Iren, Riot Platforms и Cipher Mining как перспективные бумаги именно благодаря стабильным доходам от ИИ.
Еще более показателен пример CoreWeave. Раньше эта компания занималась майнингом Ethereum, но полностью перешла в GPU-хостинг для ИИ. В 2025-м она купила Core Scientific за $9 млрд и окончательно закрепилась в роли поставщика вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, окончательно отказавшись от добычи токенов.
Почему майнеры теперь иначе смотрят на ИИ
Для майнинговых компаний переход в сферу ИИ – это не просто диверсификация. Работа с клиентами в этом секторе требует совершенно иного подхода. Если в майнинге главное скорость покупки новых ASIC и добыча монет, то в ИИ заказчики ждут стабильности. То есть соглашения об уровне сервиса (SLA), бесперебойной работы дата-центров, эффективного охлаждения и долгосрочного обслуживания. Поэтому капитальные вложения начинают уходить не в оборудование для добычи, а в улучшение инфраструктуры, способной выдерживать высокоплотные нагрузки.
Каждый мегаватт, отданный под ИИ-хостинг, больше нельзя использовать для добычи Биткоина. Майнерам приходится балансировать: с одной стороны, предсказуемые доходы по контрактам, с другой – шанс заработать на росте цены BTC.
Что это значит для сети
Если значительная часть мощностей уйдет в ИИ, рост суммарного хешрейта сети Биткоина может замедлиться. Это изменит конкуренцию между майнерами, которые останутся “чистыми”, и повлияет на сложность добычи. В то же время стабильные контракты с ИИ помогут некоторым компаниям пережить периоды низкой цены BTC и удержать хешрейт от резкого падения.
SUBBD: новый подход к работе с цифровым контентом
Проект SUBBD особенно привлекателен в контексте популярности ИИ в 2025 году. У платформы есть одноименный токен SUBBD (вошел в число лучших новых криптовалют сезона), которая меняет способ работы блогеров и создателей контента со своей аудиторией.
Команда проекта встроила умного помощника на базе ИИ: этот инструмент полностью берет на себя рутинные задачи авторов. Искусственный разум также следит за подписками и платежами. Благодаря этому у креаторов появляется больше свободного времени для живого общения с поклонниками.
Владельцы $SUBBD получают особые торговые возможности. Им открывается доступ к эксклюзивному контенту, и действуют льготы при покупке подписок. Пользователи первыми тестируют новые функции платформы. За активность в экосистеме начисляются бонусы.
Сейчас идет предпродажа токенов, близится завершение. Цена одной монеты составляет $0.05655. Проект уже привлек свыше $1 млн. После окончания пресейла монеты появятся на торговых площадках. Выход на биржи обычно приводит к росту стоимости актива.