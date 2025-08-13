BingX запускает новую бонусную программу с призом в $6000

Рассказываем о новых бонусах BingX для более прибыльной торговли.

Автор Анастасия Трофимова

BingX, быстрорастущая криптовалютная биржа, запускает новую рекламную кампанию, в рамках которой новые пользователи могут бонусами получить до 6000 USDT. Вознаграждения привязаны к простым задачам, таким как создание аккаунта, верификация, внесение депозита и совершение сделки.

Программа вознаграждений является частью более масштабных усилий BingX по привлечению и поддержке как новых, так и опытных криптотрейдеров. Путь к вознаграждению начинается с бонуса в виде сюрприз-бокса на сумму до 30 USDT, который можно получить просто за регистрацию. За верификацию личности начисляется до 500 USDT, а за первый депозит и сделку – до 500 USDT за каждую.

В общей сложности за эти простые первоначальные действия можно сразу получить до 1500 USDT. После выполнения этих заданий награды обычно выдаются в течение часа.

Платформа BingX: выбор современных трейдеров в 2025

Что отличает BingX от конкурентов в 2025 году? Пользователи говорят, что это высокий уровень защиты данных и прозрачность.

Надежная проверка личности, соответствие и KYC с Sumsub в качестве партнера вызывают доверие широкой аудитории. Автоопределение рисков, связанных с киберпреступностью, за счет использования ИИ-технологий позволяет усилить меры безопасности в несколько раз. Таким же образом действует 100% подтверждение резервов – пользователи могут спокойно совершать денежные операции на платформе, не опасаясь обвала.

Аудит безопасности одобрен CertiK – ведущей рейтинговой платформой, в данном сегменте.

Зарабатывайте больше бонусов на BingX благодаря активной торговле

Пользователи, которые достигают определенных порогов торговой активности, могут получить бонус до 5 000 USDT. В зависимости от суммы депозита и объема торгов, начисляются бонусы в размере 10, 20, 50, 120, 200, 800 и 5 000 USDT.

Например, чтобы получить бонус в 10 USDT, необходимо внести депозит от 100 USDT и совершить фьючерсные сделки на сумму свыше 500 USDT. Для получения максимального бонуса в 5 000 USDT потребуется депозит в размере 100 000 USDT и фьючерсный объем торгов в 15 000 000 USDT. Эти награды мотивируют трейдеров активно использовать торговые инструменты платформы.

Раздел “Advanced Zone Rewards” – награды в “продвинутых зонах”

BingX также предлагает раздел продвинутых вознаграждений с регулярными заданиями, аирдропами и бонусными ваучерами. Например, за депозит 200 USDT можно получить ваучер на 2 USDT, а за накопленный спотовый объем торгов в 500 USDT – еще один ваучер на 2 USDT.

Кроме того, проводятся аирдропы различных криптовалют, которые длятся несколько дней. Активности и аирдропы регулярно обновляются, предоставляя пользователям новые возможности заработать сверх приветственных бонусов.

Все это помогает трейдерам получать больший доход, не меняя привычных действий. Торговля ведется в соответствии с проверенными стратегиями, а прибыль увеличивается благодаря поддержке платформы. Взаимовыгодное сотрудничество, полезное обеим сторонам – вот подход создателей BingX.

Как принять участие в промо-акции BingX

Для получения полного доступа к бонусной программе пользователям необходимо зарегистрироваться через официальную ссылку, которая напрямую перенаправляет на портал с наградами. После подключения участникам нужно выполнить обязательные условия: завершить регистрацию, внести депозит и совершить первую торговую операцию для получения бонуса.

В условиях растущего интереса к криптовалютам BingX предлагает привлекательные стимулы через свою систему вознаграждений как для новых, так и для постоянных пользователей. Однако бонусы – не единственное преимущество присоединения к BingX. Биржа предоставляет спотовую и фьючерсную торговлю, а также различные инструменты, такие как копи-трейдинг и торговые боты, которые могут оптимизировать процесс как для активных, так и для пассивных инвесторов.

