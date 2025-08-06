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Cryptonews Новости

Binance фиксирует рекордные объемы по альткоин-фьючерсам

Почему фьючерсы на альткоины стали привлекать трейдеров в этом сезоне?
Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
О авторе

Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Профиль автора
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О Cryptonews
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Объем торгов фьючерсами на альткоины на платформе Binance Futures превысил отметку $100 млрд, что стало максимальным значением с февраля 2025 года. Согласно аналитике CryptoQuant, основной всплеск активности пришелся на 19 июля.

На фоне коррекции Биткоина, который 14 июля установил ATH на уровне $123 236, инвесторы начали активнее переключаться на альткоины. В июле на них пришлось 71% всех фьючерсных сделок, а Altcoin Season Index достиг 47 пунктов. Совокупная капитализация сектора прибавила 36% с начала месяца, что может быть сигналом приближения альтсезона – ожидаемого события для трейдеров.

Высокая активность в деривативах часто сопровождает замедление роста BTC: трейдеры фиксируют прибыль по основной криптовалюте и распределяют капитал в более волатильные активы, где потенциал доходности выше. Такой сдвиг открывает дорогу для альтернативных форматов торговли, в том числе через геймифицированные решения.

Одной из таких платформ является CoinFutures, где пользователи отрабатывают стратегии фьючерсной торговли в формате интерактивной симуляции, максимально приближенной к реальной динамике рынка.

Почему фьючерсы на альткоины привлекают трейдеров

Есть, по меньшей мере, 4 причины повышенного внимания трейдеров к альткоин-фьючерсам:

  • Фиксация направления цены без покупки актива снижает издержки и упрощает управление рисками.
    Кредитное плечо позволяет увеличивать потенциальную прибыль при минимальном стартовом капитале.
  • Гибкость стратегий – фьючерсы дают возможность зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.
  • Удобство для работы на высоковолатильном рынке – нет необходимости переводить и конвертировать реальные токены.

CoinFutures: платформа для эффективной торговли криптофьючерсами с геймификацией

На CoinFutures можно тестировать торговые стратегии без риска потерять капитал. Здесь доступны BTC, ETH, SOL и другие популярные криптовалюты, возможен быстрый и удобный выбор актива и суммы сделки, а также подключение кредитного плеча до 1 000x.
Управление рисками выстраивается через стоп-лоссы и тейк-профиты, позиции закрываются автоматически.

Простая регистрация особенно привлекательна для новичков – пошаговый процесс не даст запутаться. К тому же здесь есть поддержка пополнения счета через криптовалюту, банковские карты, Apple Pay и Google Pay, что удобно для любого типа пользователей.

Стоит отметить, что CoinFutures пользуется популярностью среди опытных трейдеров, желающих проверить свою стратегию перед реальной торговлей.

Заключение

Рост интереса к фьючерсам на альткоины сигнализирует о смещении фокуса инвесторов в сторону более динамичных активов и возможном начале альтсезона.

В такой среде геймифицированные платформы вроде CoinFutures дают возможность отточить стратегии, использовать кредитное плечо и оценить свои решения без финансовых рисков.

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Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
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Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов