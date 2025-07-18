Bank of America изучает спрос перед запуском стейблкоина

Генеральный директор BofA Мойнихан заявил, что банк работает над запуском стабильной монеты, однако сроки пока неясны.

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 18, 2025

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Генеральный директор Bank of America (BofA) Брайан Мойнихан заявил, что кредитор “проделал большую работу” по запуску собственного стейблкоина. В среду Мойнихан сообщил, что банк работает над запуском стейблкоина, однако временные рамки пока неясны.

“Мы чувствуем, что как индустрия, так и мы сами будем иметь решения. Мы проделали большую работу”, – сказал Мойнихан Reuters. Он добавил, что инвесторы могут ожидать, что кредитор продвинется с этим в ближайшее время.

Второй по величине банк США первоначально анонсировал запуск своего стейблкоина, привязанного к доллару, в феврале, подчеркивая, как регулятивные изменения могут повлиять на его принятие.

“Совершенно ясно, что это будет стейблкоин”, – подтвердил тогда Мойнихан, при условии, что правовые рамки это позволят.

BofA стремится выпустить стейблкоин при высоком клиентском спросе

Кроме того, генеральный директор Мойнихан отметил, что BofA пытается понять клиентский спрос в этой области, который в настоящее время невысок.

“[Банк] выпустит стейблкоин в подходящее время, вероятно, в партнерстве с другими игроками”, – добавил он. Далее, прогресс был медленнее, чем ожидали некоторые инвесторы, поскольку банки все еще ждут правовой ясности.

В среду Трамп объявил, что 11 из 12 представителей Палаты представителей согласились поддержать законопроект GENIUS ACT. Законодательство позволяет установить регулятивные рамки для стейблкоинов.

Этот шаг последовал после того, как Палата проголосовала 196–222 против продвижения законопроекта во вторник и временно приостановила прогресс по более широкому криптовалютному законодательному пакету.

Ведущие банки США рассматривают вход в стейблкоины

Во вторник Citigroup объявил, что планирует собственное предложение стейблкоина в рамках своей более широкой криптостратегии. Помимо стейблкоина Citi, банк также изучает управление резервами для стейблкоинов и разрабатывает услуги криптокастодии.

“Мы рассматриваем выпуск стейблкоина Citi. Это хорошая возможность для нас”, – сказала Джейн Фрейзер, генеральный директор Citigroup.

Кроме того, Morgan Stanley внимательно следит за развитием стейблкоинов, отметила финансовый директор Шарон Йешайя. Она сказала, что банк изучает случаи использования стейблкоинов и то, как клиенты могли бы от этого выиграть.