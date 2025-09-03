BTC $112,122.30 0.94%
ETH $4,473.90 4.06%
SOL $211.43 1.06%
PEPE $0.0000099 2.29%
SHIB $0.000012 1.06%
BNB $856.60 0.76%
DOGE $0.22 3.26%
XRP $2.85 0.49%
Cryptonews Новости блокчейн

Амбиции братьев Уинклвосс: IPO Gemini за $2,2 млрд

Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
О авторе

Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Профиль автора
Обновленно: 

Нью-йоркская криптобиржа Gemini готовится к первичному публичному размещению акций (IPO). Оценочная стоимость достигает отметки в $2,22 млрд. Основатели фирмы, братья-близнецы Камерон и Тайлер Уинклвосс, поставили амбициозную цель. Получится ли ее достигнуть?

К слову, амбициозны не только основатели Gemini – проект Bitcoin Hyper тоже решил громко заявить о себе, представив уникальное решение для масштабирования Биткоина. Хотите подробностей? Продолжайте читать далее.

Решение братьев Уинклвосс отражает растущий оптимизм на рынке цифровых активов. Интерес инвесторов к выходу компаний на биржу постепенно возвращается после длительного спада.

Gemini поделилась планами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В заявлении она объявила о намерении продать 16,67 млн акций класса А по ожидаемой цене от $17 до $19 за штуку. Если акции будут проданы по верхней границе ценового диапазона, компания сможет привлечь около $317 млн.

Подробности предложения

IPO будет проведено под корпоративным именем Gemini Space Station, Inc.. Акции планируется разместить на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером “GEMI”. Кроме того, Gemini вместе с текущими акционерами предоставит 30-дневную опционную возможность докупить до 2,5 млн дополнительных акций. Таким образом планируется покрыть возможный дополнительный спрос.

Размещение акций зависит от рыночных настроений и возможностей. Компания предупреждает, что сроки, объем и окончательные условия могут измениться. Тем не менее, этот шаг станет важной вехой для одной из первых регулируемых криптобирж США.

Банковские тяжеловесы возглавляют сделку

Интересно, что список гигантов Уолл-стрит готов поддержать эту сделку. Goldman Sachs и Citigroup выступают в качестве ведущих инвесторов, к которым присоединились Morgan Stanley и Cantor.

Среди других инвесторов (букраннеров):

  • Evercore ISI,
  • Mizuho,
  • Truist Securities,
  • Cohen & Company Capital Markets,
  • Keefe, Bruyette & Woods,
  • Needham & Company,
  • Rosenblatt.

Со-менеджеры, такие как Academy Securities, AmeriVet Securities и Roberts & Ryan, также поддержат сделку. Размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта ценных бумаг, который инвесторы могут получить в Goldman Sachs или Citigroup.

Внимание к публичным листингам

Circle Internet Group завершила IPO на $1,2 млрд в июне. Компания продала 19,9 млн акций по $31 за штуку. Ее чистая выручка после комиссий составила $583 млн. За IPO внимательно следили как за индикатором для криптокомпаний, выходящих на публичные рынки. Это указало на хороший аппетит инвесторов к криптофинансовой инфраструктуре.

После дебюта Circle выпустила первый квартальный отчет как публичная компания. Акции выросли на 11% в предрыночных торгах. Компания сообщила об общей выручке и доходах от резервов в $658 млн, и это рост на 53% год к году. Цифры отражают растущий спрос на стейблкоин USDC.

За какими альткоинами следить сейчас? Bitcoin Hyper перешел новый рубеж предпродажи

Пока рынок обсуждает амбициозные планы братьев Уинклвосс, в мем-сегменте появляются проекты с другим подходом. Bitcoin Hyper, например, не пытается конкурировать с BTC напрямую, он дополняет его. Hyper решает старые проблемы Биткоина: скорость транзакций, масштабируемость и возможность запуска смарт-контрактов.

Для инвесторов это не просто токен. Это полноценная инфраструктура, которая открывает дорогу к новым децентрализованным сервисам и реальной интеграции блокчейна в повседневную жизнь. В условиях, когда даже сам биткоин подвержен сильной волатильности, такие проекты могут стать вашей “второй опорой” в долгосрочной стратегии.

Переходите на официальный сайт проекта и следите за обновлениями в режиме реального времени. Там же можно купить токен HYPE по минимальной цене.

Перейти на Bitcoin Hyper

Logo

О Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,061,188,833,434
-1.03
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Claude AI дает прогноз по цене TRUMP на конец года
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-09-03 09:17:02
Новости
Токен Трампа рухнул на 15% в первый же день
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-09-02 09:40:04
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов