Амбиции братьев Уинклвосс: IPO Gemini за $2,2 млрд

Редактор Лиза Чайкина Обновленно: сентября 3, 2025

Нью-йоркская криптобиржа Gemini готовится к первичному публичному размещению акций (IPO). Оценочная стоимость достигает отметки в $2,22 млрд. Основатели фирмы, братья-близнецы Камерон и Тайлер Уинклвосс, поставили амбициозную цель. Получится ли ее достигнуть?

Решение братьев Уинклвосс отражает растущий оптимизм на рынке цифровых активов. Интерес инвесторов к выходу компаний на биржу постепенно возвращается после длительного спада.

Gemini поделилась планами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В заявлении она объявила о намерении продать 16,67 млн акций класса А по ожидаемой цене от $17 до $19 за штуку. Если акции будут проданы по верхней границе ценового диапазона, компания сможет привлечь около $317 млн.

Подробности предложения

IPO будет проведено под корпоративным именем Gemini Space Station, Inc.. Акции планируется разместить на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером “GEMI”. Кроме того, Gemini вместе с текущими акционерами предоставит 30-дневную опционную возможность докупить до 2,5 млн дополнительных акций. Таким образом планируется покрыть возможный дополнительный спрос.

Размещение акций зависит от рыночных настроений и возможностей. Компания предупреждает, что сроки, объем и окончательные условия могут измениться. Тем не менее, этот шаг станет важной вехой для одной из первых регулируемых криптобирж США.

Банковские тяжеловесы возглавляют сделку

Интересно, что список гигантов Уолл-стрит готов поддержать эту сделку. Goldman Sachs и Citigroup выступают в качестве ведущих инвесторов, к которым присоединились Morgan Stanley и Cantor.

Среди других инвесторов (букраннеров):

Evercore ISI,

Mizuho,

Truist Securities,

Cohen & Company Capital Markets,

Keefe, Bruyette & Woods,

Needham & Company,

Rosenblatt.

Со-менеджеры, такие как Academy Securities, AmeriVet Securities и Roberts & Ryan, также поддержат сделку. Размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта ценных бумаг, который инвесторы могут получить в Goldman Sachs или Citigroup.

Внимание к публичным листингам

Circle Internet Group завершила IPO на $1,2 млрд в июне. Компания продала 19,9 млн акций по $31 за штуку. Ее чистая выручка после комиссий составила $583 млн. За IPO внимательно следили как за индикатором для криптокомпаний, выходящих на публичные рынки. Это указало на хороший аппетит инвесторов к криптофинансовой инфраструктуре.

После дебюта Circle выпустила первый квартальный отчет как публичная компания. Акции выросли на 11% в предрыночных торгах. Компания сообщила об общей выручке и доходах от резервов в $658 млн, и это рост на 53% год к году. Цифры отражают растущий спрос на стейблкоин USDC.

