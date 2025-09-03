Амбиции братьев Уинклвосс: IPO Gemini за $2,2 млрд
Нью-йоркская криптобиржа Gemini готовится к первичному публичному размещению акций (IPO). Оценочная стоимость достигает отметки в $2,22 млрд. Основатели фирмы, братья-близнецы Камерон и Тайлер Уинклвосс, поставили амбициозную цель. Получится ли ее достигнуть?
Решение братьев Уинклвосс отражает растущий оптимизм на рынке цифровых активов. Интерес инвесторов к выходу компаний на биржу постепенно возвращается после длительного спада.
Gemini поделилась планами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В заявлении она объявила о намерении продать 16,67 млн акций класса А по ожидаемой цене от $17 до $19 за штуку. Если акции будут проданы по верхней границе ценового диапазона, компания сможет привлечь около $317 млн.
Подробности предложения
IPO будет проведено под корпоративным именем Gemini Space Station, Inc.. Акции планируется разместить на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером “GEMI”. Кроме того, Gemini вместе с текущими акционерами предоставит 30-дневную опционную возможность докупить до 2,5 млн дополнительных акций. Таким образом планируется покрыть возможный дополнительный спрос.
Размещение акций зависит от рыночных настроений и возможностей. Компания предупреждает, что сроки, объем и окончательные условия могут измениться. Тем не менее, этот шаг станет важной вехой для одной из первых регулируемых криптобирж США.
Банковские тяжеловесы возглавляют сделку
Интересно, что список гигантов Уолл-стрит готов поддержать эту сделку. Goldman Sachs и Citigroup выступают в качестве ведущих инвесторов, к которым присоединились Morgan Stanley и Cantor.
Среди других инвесторов (букраннеров):
- Evercore ISI,
- Mizuho,
- Truist Securities,
- Cohen & Company Capital Markets,
- Keefe, Bruyette & Woods,
- Needham & Company,
- Rosenblatt.
Со-менеджеры, такие как Academy Securities, AmeriVet Securities и Roberts & Ryan, также поддержат сделку. Размещение будет осуществляться исключительно посредством проспекта ценных бумаг, который инвесторы могут получить в Goldman Sachs или Citigroup.
Внимание к публичным листингам
Circle Internet Group завершила IPO на $1,2 млрд в июне. Компания продала 19,9 млн акций по $31 за штуку. Ее чистая выручка после комиссий составила $583 млн. За IPO внимательно следили как за индикатором для криптокомпаний, выходящих на публичные рынки. Это указало на хороший аппетит инвесторов к криптофинансовой инфраструктуре.
После дебюта Circle выпустила первый квартальный отчет как публичная компания. Акции выросли на 11% в предрыночных торгах. Компания сообщила об общей выручке и доходах от резервов в $658 млн, и это рост на 53% год к году. Цифры отражают растущий спрос на стейблкоин USDC.
