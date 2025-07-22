Альтсезон в разгаре: ETH взлетает на 21%, XRP обновляет рекорд на фоне снижения доминации BTC

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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Доминация Биткоина начинает ослабевать по мере того, как капитал перетекает в более широкий набор цифровых активов. От резкого роста Эфириума до возрождения мем-монет рынок вступил в фазу заметной диверсификации. Возникает ожидаемый вопрос: начался ли сезон альткоинов?

Несмотря на то, что этот термин часто вызывает ажиотаж, для подтверждения его появления требуется нечто большее, чем просто случайный выигрыш. В этом анализе рассматриваются текущее ценовое движение, показатели доминирования и сезонные индикаторы альткоинов, чтобы оценить, является ли изменение техническим шумом или началом более глубокой ротации.

Обзор рынка: Ethereum, XRP и мем-токены

Ethereum вырос с отметки ниже $3100 до более чем $3750 за первые три недели июля 2025 года, согласно данным CoinMarketCap. Рост совпал с волной ликвидаций и увеличением притока ETH, особенно на платформах для торговли деривативами. Наблюдатели рынка связывали ралли с ожиданиями масштабных обновлений и увеличением доли ETH на рынке.

XRP показал еще более значительный рост. 17 июля он пробил предыдущий исторический максимум, достигнув $3,49, а затем немного откатился назад. Данные CoinMarketCap подтверждают, что этот уровень стал новой зоной ценового открытия, чему способствовала ясность регуляций в Азии и принятие криптовалюты финансовыми сервисами. Сейчас XRP торгуется по цене $3,61.

DOGE также участвовал в ралли. Хотя и не достиг новых максимумов, монета выросла почти на 40% за две недели, чему способствовал розничный интерес и обновленные упоминания Илона Маска в соцсетях. Такая широкая поддержка говорит о том, что ралли затронуло не только крупные утилитарные токены.

Анализ роста с помощью Altcoin Season Index

По состоянию на 21 июля индекс сезона альткоинов (Altcoin Season Index), который отслеживает Blockchaincenter, составляет 59. Этот индекс показывает количество монет из топ-50, которые за последние 90 дней превзошли по доходности биткоин. Хотя уровень 75 считается официальным порогом “сезона альткоинов”, текущий показатель демонстрирует резкий рост с 28 в начале июня.

Это свидетельствует об изменении относительной силы альткоинов, особенно на фоне снижения доминирования биткоина. Тренд очевиден, даже если сезон еще официально не объявлен.

Доминирование Биткоина на рынке упало до 60,49% на этой неделе и это самый низкий показатель с марта, согласно графику BTC.D от TradingView. Такое снижение отражает рост притока капитала в Ethereum, мем-токены и отдельные инфраструктурные проекты.

Сезонный индекс альткоинов CMC (Источник: CoinMarketCap)

Исторически падение BTC.D ниже 50% означало переход рынка к более высокому риску. Доля ETH в общей рыночной капитализации выросла на 1,5% в июле, а DeFi-токены, такие как AAVE и UNI, показали двузначный рост за неделю.

Эти изменения подтверждают знакомый сценарий: капитал уходит из Биткоина в более доходные альткойны, когда настроение на рынке становится ориентированным на риск. Сейчас это поведение повторяется, хоть и более избирательно, чем в предыдущих циклах.

Инфраструктурные токены и стремление к полезности

Аналитики отмечают параллельную тенденцию за пределами мем-хайпа: переход капитала в инфраструктурные проекты, обладающие, по мнению участников рынка, более долгосрочной ценностью.

Chainlink (LINK), торгуемый на уровне около $19, снова привлекает институциональный интерес. Благодаря своей межсетевой совместимости LINK может стать ключевым элементом для будущих токенизированных реальных активов (RWA) и интеграций на уровне предприятий.

Аналогичным образом, сезонный индекс альткоинов CMC отслеживает динамику 100 альткоинов по отношению к биткоину за последние 90 дней и в настоящее время показывает значение 56.

Доминация Биткоина и миграция капитала

За последний месяц курс Cardano (ADA) вырос более чем на 50%, чему способствовали недавние запуски экосистемы и расширение возможностей стабильных монет. Устойчивое развитие сообщества ADA и согласование нормативных требований могут стать факторами его восстановления.

Цена Cardano (ADA) (источник: CoinMarketCap)

Акции Avalanche (AVAX), которые также выросли на 50% за последние 30 дней, ожидают обновления подсетей. Аналитики утверждают, что эти технологии уровня 1 набирают популярность не как средства уничтожения Ethereum, а как специализированные инструменты для отдельных секторов роста.

Умеренная, но динамичная среда

Начало полноценного сезона альткоинов еще не подтверждено. Но с ростом числа участников, снижением доминирования BTC и возобновлением интереса к токенам, основанным на полезности, условия для этого формируются. Если динамика сохранится, ближайшие недели могут ознаменовать решающий этап во внутреннем обороте капитала криптовалюты.

Рыночные циклы альткоинов часто происходят поэтапно, когда за ранними прорывами таких крупных валют, как ETH и XRP, следует замедленный рост токенов со средней и малой капитализацией. Если исторические тенденции сохранятся, текущее расширение может указывать на более устойчивый период под руководством альткоинов.

Однако волатильность остается высокой, и изменения в секторе могут быстро измениться. Инвесторам следует продолжать следить за такими ключевыми показателями, как доминирование, объем потоков и относительная сила, чтобы сориентироваться в том, что может стать первыми признаками возрождения альткоина.