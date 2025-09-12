Альтсезон стартовал: что говорят эксперты

Что говорят аналитики об изменениях на рынке?

Индекс альтсезона поднялся выше ключевой отметки 75. Это значит, что альткоины официально стали обгонять Биткоин по доходности. Следим за обновлениями таких проектов как Snorter, входящих в топы лучших мем-монет этой осени.

Что такое альтсезон?

Впервые с конца 2024 года крипторынок вошел в фазу так называемого “сезона альткоинов”. Аналитики так обозначают период, когда рост Биткоина уступает темпам остального рынка. Доминирование главной криптовалюты опустилось до минимальных уровней с начала 2025 года, что традиционно считалось сигналом для мощного рывка альткоинов. Но эксперты предупреждают: этот цикл сильно отличается от прошлых.

Согласно наблюдениям, сезон альткоинов наступает тогда, когда BTC уже продемонстрировал сильный рост (например, обновил максимумы), и инвесторы начинают вкладываться в другие криптовалюты, чтобы больше заработать. В среднем такие периоды длятся всего 17 дней, но бывало и другое – рекордный альтсезон тянулся целых 117 дней подряд.

Теперь для крипторынка актуален вопрос: станет ли новый цикл альтсезона коротким “всплеском активности” или он затянется в полноценный “марафон”?

Классически альтсезон измеряют по “Индексу альтсезона” от Blockchain Center. Он сравнивает 90-дневную доходность топ-50 криптовалют (без стейблкоинов и wrapped-токенов) с биткоином. Если три четверти списка растут быстрее BTC, значит, альтсезон в разгаре. Показатель выше 75 – это сигнал в пользу альтов, ниже 25 – сезон Биткоина. Сейчас индекс поднялся до 78 – впервые после декабря 2024 года, когда Дональд Трамп одержал победу на выборах в США.

Другие метрики подтверждают тренд. Индикатор от Coinmarketcap, основанный уже на сотне крупнейших криптовалют, также подтянулся к “зоне альтсезона” и показывает 67. Параллельно доля биткоина на рынке скатилась к 57,4% – это минимум с начала года. Для сравнения: в декабре, когда индекс в прошлый раз поднимался выше 75, доминация BTC составляла около 54%. Абсолютный минимум был в ноябре 2022 года – всего 38%.

Альтсезон 2.0: рост без безумия

Исторически картина была предсказуемой. Сначала наблюдался рост биткоина, затем рынок массово подхватывают альткоины, показывая взрывную динамику. Так было и в 2017, и в 2021. Но в 2024–2025 годах классический сценарий не сработал. На фоне биткоина лучше всего себя чувствовали лишь мемкоины и ИИ-токены.

Ethereum долго отставал, но летом сумел переломить тренд. В августе BTC потерял 6,5%, а ETH подрос почти на 19%. Однако аналитики CryptoRank считают, что текущий цикл уникален. В отличие от прежних лет, он начался задолго до халвинга и длится уже рекордные 1000 дней – отсчет идет от “дна” ноября 2022 года.

Эксперты отмечают: рынок взрослеет. Он становится менее подвержен спекулятивным всплескам и сильнее зависит от реальных фундаментальных показателей проектов. Поэтому классического “бумового” альтсезона пока нет.

Перспективный проект Snorter: присоединяйтесь к пресейлу на $3,8 млн до запуска монеты

Токен $SNORTER набирает обороты на предпродаже, и альтсезон ему только на руку. Монета привлекла на ранней продаже уже почти $4 млн. Инвесторы, вдохновленные успехами Solana и Telegram поддерживают интерес к проекту.

Держатели токенов $SNORTER получают доступ к множеству источников дохода в экосистеме. Вознаграждение за размещение ставок для первых участников достигает 207% годовых. Плюс, первым инвесторам открыты продажи со сниженными комиссиями (0,85%). Это создает уверенную конкуренцию с другими Solana-ботами, и позволяет обходить многих.

Официальный запуск запланирован на Q3 2025. Он стремительно приближается, поэтому криптоэнтузиасты рекомендуют поторопиться: скоро окно возможностей навсегда закроется. Текущая цена монеты всего $0.1041, и скоро она поднимется.

Владельцы токенов $SNORT получают права на управление предстоящими решениями DAO. К тому же им открывается ранний доступ к новым запускам токенов на платформе. Дефляционная структура токеномики (периодическое сжигание токенов) поддерживает и постоянный интерес к платформе, и ее рост. В период альтсезона это максимально выгодно. На официальном сайте вы найдете все подробности пресейла.

По прогнозам рынка, к концу 2025 года стоимость $SNORTER может достичь $0,65, что обусловлено растущим внедрением полезных токенов и расширением экосистемы Solana.

Перейти на Snorter