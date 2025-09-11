Альтсезон поддерживается Pump.fun, Mantle и Avalanche

Какие проекты поддерживают альткоин-сезон?

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 11, 2025

Сезон альткоинов часто формируется через токены, которые привлекают капитал. На этой неделе в этом сегменте выделились три актива. Отдельного внимания заслужил и проект Maxi Doge, который перешел в новый раунд предпродажи.

Pump.fun продолжает расти благодаря постоянному созданию мем-коинов. Mantle получил выгоду от новых фьючерсных продуктов и биржевых кампаний. Avalanche привлекает внимание своими партнерствами, которые выходят за рамки децентрализации. Подключается традиционная индустрия.

Общая картина показывает, как разные категории токенов могут одновременно расти. На это влияет участие розничных инвесторов, спекулятивная торговля и корпоративное принятие. Аналитики ют этти факторы драйверами роста. Это создает разнообразную среду альткоин-сезона, где ни один фактор не может стопроцентно предсказать направление рынка полностью. При этом каждый токен черпает силу из своих источников.

Pump.fun (PUMP): платформа для запуска токенов разжигает ажиотаж

Pump.fun сейчас торгуется около $0.0056 с капитализацией близко к $2 млрд и дневным оборотом около $480 млн, согласно CoinMarketCap. В обращении 354 млрд токенов из общего объема в 1 трлн. Цена выросла примерно на 16% за день и более чем на 38% за неделю.

Токен связан с платформой на базе Solana, которая позволяет мгновенно создавать токены и торговать ими. Эта модель поддерживает высокое количество транзакций и сильную ликвидность.

Снижение комиссий платформы в последние недели также сыграло на привлечение внимания. Сочетание постоянных запусков монет и более дешевых затрат на их создание усилило восходящее движение PUMP. Актив стал одним из самых активных токенов в текущем альтсезоне.

Mantle (MNT): активная поддержка бирж

Mantle сейчас торгуется около $1.48 с капитализацией $4.8 млрд и количеством токенов в обращении около 3.2 млрд. Дневной объем торгов вырос вместе с ценой, которая поднялась на 12% за 24 часа и на 32% за неделю.

Цена Mantle (Источник: CoinMarketCap)

Основной катализатор роста – более широкая поддержка бирж. Coinbase International недавно запустила бессрочные фьючерсы на Mantle, открыв доступ новым трейдерам. Одновременно Bybit провела акции с парами Mantle, добавив стимулы для ликвидности.

Эти шаги увеличили как спекуляции, так и хеджирование. Поэтому торговая активность резко выросла. График показывает, что Mantle торгуется около зон сопротивления, но повышенный спрос пока поддерживает импульс.

Avalanche (AVAX): новости о партнерствах укрепляют рынок

Avalanche сейчас торгуется около $29 с капитализацией свыше $12 млрд и дневным оборотом около $1.6 млрд. В обращении примерно 422 млн токенов. За день токен вырос на 12%, за неделю – на 15%.

Недавний подъем связан с объявлениями о сотрудничестве. Toyota рассказала о работе с технологией Avalanche в блокчейн-программах мобильности. Это привлекло внимание к усилиям Avalanche выйти за пределы DeFi в корпоративные приложения. Технические индикаторы показывают, что AVAX держится выше предыдущего сопротивления на $27. Это говорит о поддержке как от новостей, так и от позиций трейдеров.

Перспективы сезона альткоинов

Pump.fun, Mantle и Avalanche растут по разным причинам. Pump.fun процветает благодаря роли в создании мемкоинов на Solana. Mantle выигрывает от листингов фьючерсов и активности бирж. Avalanche набирает обороты от корпоративных партнерств и стабильной торговой поддержки.

Сезон альткоинов разворачивается через эти разные пути. Каждый токен показывает, как ликвидность может собираться вокруг конкретных историй или случаев использования. Хотя общие рыночные условия остаются осторожными, способность этих токенов привлекать внимание показывает, как избирательные ротации продолжают определять альткоин-сезон.

Maxi Doge пользуется привилегиями альтсезона

Рынок альткоинов управляется мем-монетами. С тех пор как здесь появились PEPE и DOGE, инвесторы с интересом смотрят на эти шуточные активы без реальной ценности. Однако, они приносят немалый доход, и назвать их бесполезными не выйдет. Одним из новых проектов, которому удалось привлечь внимание на этой недел, стал Maxi Doge (MAXI).

Это мем-токен нового поколения с подходом, построенном на визуальном юморе. Открыт путь к реальными возможностями увеличения прибыли. Maxi Doge предлагает экстремальную концепцию: “торговля с плечом 1000x без стоп-лосса”. Идеально попадает в тот самый высокорисковый стиль жизни, актуальный сейчас в криптосообществе.

На данный момент цена токена на предпродаже составляет всего $0.0002565. Важно отметить, что время такой низкой стоимости ограничено. Скоро произойдет запланированное повышение. Инвесторы покупают токены $MAXI на официальном сайте, используя различные методы оплаты. Доступны ETH, BNB, USDT, USDC, а также банковские карты.

Перейти на Bitcoin Hyper