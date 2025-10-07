[LIVE] Альтсезон на отметке 67: топ криптовалют для инвестиций

Сезон альткоинов продолжается. В топ криптовалют вошли монеты с сильными драйверами роста и достаточной ликвидностью для крупных сделок. Деньги перетекают в проекты, которые превращают активность пользователей в стабильные потоки капитала, а не полагаются на разовые всплески.

Инвесторы следят за движением PancakeSwap, MYX Finance, EigenLayer и Maxi Doge. Каждый проект растет по своей причине: кто-то благодаря новой токеномике, кто-то – благодаря хайпу на деривативах, некоторые на интеграции ИИ, а кто-то – за счет сверхэкстремальной торговли.

PancakeSwap (CAKE): сжигание токенов и кроссчейн-доступ

CAKE сейчас торгуется около $3,8, и это рост на 14% за сутки. Движение основано на Tokenomics 3.0, которая продолжает сокращать предложение через ежемесячное сжигание токенов. В августе было уничтожено около 2,7 млн CAKE, что продолжает двухлетнюю серию при текущей модели.

Цена CAKE (Источник: CoinMarketCap)

График сжигания связывает торговую активность с комиссиями. Так поддерживается стабильная цена во время активных торговых сессий (когда трейдеры много продают и покупают).

Торговый охват расширился после того, как в конце сентября PancakeSwap добавил кроссчейн-обмены для Solana. Пользователи могут обменивать токены между семью сетями через один интерфейс. Это направляет больше ордеров через рынки CAKE.

MYX Finance (MYX): торговые колебания и спор вокруг аирдропов

MYX торгуется около $5,45. За сутки графики зафиксировали рост на 9,4%. После многих недель роста, оборот остается на довольно высоком уровне. Цена колеблется из-за сентябрьского спора вокруг раздач токенов (аирдропов).

Цена MYX (Источник: CoinMarketCap)

Анализ показал, что на раздаче связанные друг с другом кошельки получили токенов примерно на $170 млн. Это называется крупной сибил-атакой, то есть нечестным распределением наград. Однако, MYX публично отрицала мошенничество или манипуляции. Компания заявила, что награды получены за реальную торговлю и предоставление ликвидности.

Данный спор объясняет резкие внутридневные колебания цены. При этом, ситуацию выравнивает торговля деривативами. Трейдеры используют ее для краткосрочных стратегий.

EigenLayer (EIGEN): рестейкинг встречается с искусственным интеллектом

EIGEN сейчас торгуется около $2,00. Актив за сутки вырос на 5%. Интерес связан с растущим принятием рестейкинга и новой AI-функцией от EigenCloud.

Цена EIGEN (Источник: CoinMarketCap)

Команда запустила EigenAI и EigenCompute в альфа-версии основной сети. Это пара сервисов, которые обеспечивают проверяемые вычисления для ИИ-агентов и долгосрочных задач. При этом сохраняются гарантии уровня смарт-контрактов. Такое предложение связывает безопасность рестейкинга с практическими ИИ-задачами. Собственно, это и привлекло внимание к EIGEN.

Maxi Doge: мем-коин для самых смелых игроков рынка

Представьте себе Dogecoin, но с энергетиком в лапах и терминалом для маржинальной торговли. Это Maxi Doge – мемкоин для тех, кто ищет на рынке не обычную прибыль, а сделки с доходностью x1000. Его девиз прост: “Максимальное кредитное плечо, бычий настрой, и никаких компромиссов”.

В чем суть проекта? Maxi Doge создает сообщество для любителей высокорискованной торговли. Это токен для тех, кто верит, что главное – не диверсификация, а одна по-настоящему удачная сделка. Давайте разберем, что вам дает токен MAXI:

Стейкинг с запредельным APY

Купили токен? Можете сразу заблокировать его в стейкинге и получать до 141% годовых. Это мотивирует не продавать токен при первом же движении цены. Трейдерские турниры для своих

Держатели MAXI получают доступ к эксклюзивным соревнованиям. Платформа будет вести еженедельный рейтинг, а лучших трейдеров ждут солидные награды. Планы на будущее: своя фьючерсная платформа

Разработчики не останавливаются на достигнутом и планируют запустить собственную фьючерсную платформу для тех, кто готов на еще большие риски ради большей прибыли. А стратегические партнерства позволят проводить совместные игровые турниры.

Короче говоря, Maxi Doge – это мемкоин, который строит для своих держателей целую экосистему для экстремального заработка. Исследуйте его и другие трендовые мемкоины вместе с нашими экспертами.

Что нам показывает сезон альткоинов

Представленные нами четыре токена отражают текущий этап сезона альткоинов. PancakeSwap связывает активность с дефляцией через сжигание комиссий. Таким образом расширяется взаимодействие между сетями. MYX захватывает энергию деривативного рынка. Разгоревшийся спор вокруг распределения токенов тоже оказался выгодным: он подогревает торговый интерес к проекту. Команда EigenLayer добавляет ИИ-функцию к рестейкингу, а Maxi Doge дает опробовать уникальную технологию экстремального трейдинга.