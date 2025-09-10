8 лет назад iPhone 17 стоил всего 1 BTC: сколько бы он стоил сейчас?

8 лет назад вы могли купить iPhone 17 за 1 биткоин, а теперь за биткоин можно приобрести 140 iPhone.

В 2017 году один биткоин стоил около $1 000. Почти как выходящий тогда iPhone X за $999. То есть айфон вполне можно было купить за один BTC. И ни у кого это не вызвало бы шока, как это произойдет, если такое сравнение внедрить сейчас. Сейчас ситуация перевернулась: биткоин торгуется примерно по $112 000, а новый iPhone 17 стартует от $799. За один BTC сегодня можно купить сразу 140 айфонов.

В 2017 iPhone X стал первым смартфоном Apple за тысячу долларов, а Биткоин тогда только подбирался к своему пику в $20 000. Сейчас криптомир другой, однако неизменными остались главные принципы хранения криптовалюты – и проект Best Wallet им следует.

Мощный разворот цифрового богатства

С тех пор цена BTC выросла на 2 700%. Айфоны, с поправкой на инфляцию, подорожали совсем незначительно. Более того, базовая модель iPhone 17 даже дешевле: $799 против $999 за iPhone X восемь лет назад.

Источник: Apple

Apple держит цены на айфоны под уверенным контролем. Все благодаря оптимизации и разделению моделей. В линейке iPhone 17 есть базовая версия за $799, iPhone 17 Air за $899–$949, iPhone 17 Pro за $999 и топовый Pro Max за $1 199.

Для сравнения: первый iPhone в 2007 году стоил $499. С учетом инфляции это около $760 сегодня.

Биткоин прошел куда более “сумасшедший” путь. В 2009 году он почти ничего не стоил. В 2011-м впервые пробил $1, в 2013 – $1 000. В декабре 2024 поднялся выше $100 000, после чего закрепился около нынешних уровней.

Одна из самых известных биткоин-историй – знаменитая покупка двух пицц за 10 000 BTC в мае 2010. Тогда это стоило всего $41. Сегодня те же монеты стоили бы $1,12 млрд. На них можно купить 1,4 млн iPhone 17. Или же оплатить работу розничных магазинов Apple на месяцы вперед.

Когда биткоин был дешевле чашки кофе

В 2010 году курс BTC впервые зафиксировали на бирже New Liberty Standard. Он состалял всего $0.0009. Тогда на один доллар можно было купить больше тысячи биткоинов.

За этим последовало массовое внедрение криптовалют и развитие инфраструктуры. Биткоин стали активно покупать. Стремительный рост цен на биткоин произошел в 2017 году Розничные инвесторы подняли цены с 1000 до почти 20 000 долларов. Этот период совпал с запуском iPhone X.

После пика 2017 года BTC скорректировался на 84%, снизившись к декабрю 2018 года до $3200.

Продолжительный медвежий рынок стал испытанием для инвесторов. В то время Apple продолжала выпускать ежегодные версии iPhone с постепенными улучшениями. Восстановление Биткоина ускорилось во время пандемии COVID-19. Тогда институциональные инвесторы, включая Tesla, MicroStrategy и крупные корпорации, начали накапливать BTC.

PayPal, Square и традиционные финансовые компании добавили криптосервисы. Это привело к массовому внедрению. Бычий рынок в 2021 году поднял стоимость биткоина до $69 000. В результате чего один биткоин стоил бы 86 моделей iPhone 12 Pro. Однако макроэкономическое давление и растущие процентные ставки привели к очередной коррекции до $15 600 к ноябрю 2022 года.

Текущие цены на биткоин держатся в районе $112 000. У Биткоина есть институциональная поддержка, четкое регулирование и мировым признанием. Крупные финансовые институты, такие как BlackRock, Grayscale и VanEck, предлагают биткоин-ETF. Некоторые страны признали его законным платежным средством.

