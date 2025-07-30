10 лет Ethereum: торжественная церемония на Nasdaq и глобальный блокчейн-фестиваль

ETHGlobal также проведет мероприятия 30 июля в Берлине, Лиссабоне, Риме и других городах Европы.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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30 июля сети Ethereum исполняется 10 лет, и члены криптосообщества по всему миру планируют отпраздновать это грандиозное событие.

Для понимания контекста: Ethereum (ETH) – вторая по рыночной капитализации криптовалюта. И этого уже достаточно, чтобы впечатлить, однако за последние 10 лет Ethereum достиг значительных рубежей, став основой децентрализованных финансов (DeFi).Учитывая успехи Ethereum, эксперты отрасли считают, что в этом году есть повод для праздника.

Рик Джоханссон, соучредитель и вице-президент Arbitrum Gaming Ventures, заявил в интервью Cryptonews, что слово «праздновать» само по себе имеет особое значение.

“Два года назад технологическая обстановка в криптоиндустрии была хаотичной, поэтому сам факт, что в этом году мы используем слово “праздник”, многое значит”, – сказал Джоханссон.

Празднование Ethereum в США

С учетом недавнего одобрения позитивного криптозаконодательства в США, в ряде американских городов пройдут мероприятия в честь Ethereum.

Джейми Левертон, генеральный директор компании по управлению цифровыми активами ReserveOne, рассказал Cryptonews, что ReserveOne получила приглашение от одного из стратегических партнеров Nasdaq на приватное мероприятие, посвященное 10-летию Ethereum. Небольшая встреча состоится 30 июля во время церемонии закрытия торгов на Nasdaq.

“Для нас честь принять участие вместе с ведущими крипто- и блокчейн-инноваторами в рамках постоянной поддержки цифровых активов со стороны Nasdaq”, – сказала Левертон.

Левертон добавила, что ReserveOne также примет участие в очном мероприятии “10 лет Ethereum” 30 июля в Нью-Йорке, организованном ETHGlobal и Blockchain Capital.

Немил Далал, руководитель Coinbase Developer Platform (CDP), также планирует праздновать Ethereum в Нью-Йорке. Он сообщил Cryptonews, что CDP отметит юбилей на мероприятии Code NYC. Оно пройдет 9 августа и будет включать хакатон Coinbase Developer Platform, сосредоточенный на инструментах для упрощенной разработки ончейн‑приложений.

“Нас вдохновляет то, как Ethereum упростил создание смарт‑контрактов”, – отметил Далал. – “Для меня лично это еще и момент ностальгии”.

Сообщество ETHGlobal также проводит публичное мероприятие в Сан‑Франциско 30 июля с 16:00 до 22:00 по тихоокеанскому времени. В тот же день Ethereum Austin организует встречу с пиццей и напитками, чтобы обсудить будущее Ethereum.

Левертон добавила, что в течение этой недели ReserveOne запустит онлайн‑программу.

“Мы представим образовательный контент, экспертные материалы и мероприятия для сообщества, чтобы отметить вклад Ethereum и вдохновить новое поколение энтузиастов цифровых активов”, –сказала она.

Празднование Ethereum в Европе

Хотя у криптосообщества в США в этом году немало поводов для праздника, ряд мероприятий состоится и по всей Европе. Джулия Дойфель, глобальный лидер сообщества SheFi, рассказала Cryptonews, что сообщество SheFi отметит юбилей в Дублине, Ирландия, на мероприятии “crypto céilí“.

Web3-организация SheFi, специализирующаяся на образовании и расширении прав и возможностей женщин, планирует объявить о создании отделения SheFi в Дублине, а также о новом партнерстве с экосистемой уровня 2 Coinbase, Base.

“Будут короткие выступления от местных основателей и разработчиков, живая ирландская музыка и возможность для сообщества оглянуться на путь Ethereum до сегодняшнего дня”, – сказала она. – “Я также проведу небольшую сессию по ведению дневника, чтобы вспомнить последние 10 лет и обсудить, каким мы хотим видеть будущее Ethereum вместе”.

Шор Лукас, сооснователь Web3‑кошелька Safe, рассказал Cryptonews, что планирует присоединиться к встрече в честь 10‑летия Ethereum в Цуге, Швейцария, которая также считается местом рождения Ethereum.

“Швейцария получила огромную выгоду от того, что здесь базируется Ethereum Foundation, и здорово видеть, как это вызвало эффект домино – множество талантливых людей переехали в “криптодолину””, – отметил Лукас.

ETHGlobal также проведет мероприятия 30 июля в Берлине, Лиссабоне, Риме и других криптодружественных городах Европы.

Значимость 10‑летнего юбилея Ethereum для индустрии

Хотя глобальные празднования отражают энтузиазм вокруг Ethereum, эксперты считают, что в этом году юбилей особенно важен. Например, Левертон подчеркнула, что 10‑летие Ethereum совпало с переломным моментом в криптополитике США, что выделяет его среди прошлых годовщин.

“Мы сейчас наблюдаем принятие первого в истории федерального законодательства, регулирующего стейблкоины, – сказала она. – Закон требует, чтобы их эмитенты держали достаточные резервы и раскрывали структуру активов, чтобы защитить потребителей и повысить доверие на рынке стейблкоинов стоимостью $260 млрд. Это приносит долгожданную ясность и создает базу для дальнейшего роста”.

Левертон добавила, что закон GENIUS, который открывает путь развитию стейблкоинов в США, был бы невозможен без Ethereum.

“Сегодня около 50% всех стейблкоинов функционируют на Ethereum”, – отметила она.

Лукас также подчеркнул, что 10‑летие Ethereum символизирует переход от эксперимента к полноценной инфраструктуре.

“Когда Ethereum запустился, мы спрашивали: смогут ли смарт‑контракты работать? Сегодня они защищают больше ценностей, чем ВВП многих стран. Мы доказали, что код может быть законом, что глобальная координация возможна без разрешений, что деньги могут быть программируемыми”, – сказал он.

Исходя из этого, Лукас считает, что 10‑летний юбилей Ethereum – это мощное напоминание о том, чего можно достичь, когда инновации, сообщество и принципы open‑source объединяются.

“Комиссия по ценным бумагам и биржам США пыталась атаковать Ethereum – а мы получили ETF. Мы внедрили EIP‑1559, сделав ETH дефляционным. Реализована абстракция аккаунтов. Десятилетие со 100‑процентным аптаймом – несмотря на войны, пандемии и три кредитных кризиса в криптоиндустрии – делает Ethereum базовой платформой для институциональных расчетов”, – заключил Лукас.

Будущее Ethereum

Также важно отметить, что будущее Ethereum выглядит позитивным, хотя и не лишено определенных вызовов.

Например, Лукас отметил, что следующая глава развития Ethereum будет сосредоточена прежде всего на превращении сети в основной расчетный уровень мира. Он надеется на реализацию крупных обновлений, таких как протоданкшардинг, который значительно снизит комиссии, а также на улучшенную совместимость между роллапами.

Однако одной из долгосрочных задач станет достижение полной абстракции аккаунтов за счёт отказа от приватных ключей с использованием нативных смарт‑контрактов.

“Если Ethereum всерьез намерен привлечь следующий миллиард пользователей, нам необходимо полностью избавиться от зависимости от статических ключей”, – сказал Лукас. – “Это означает нативную поддержку смарт‑аккаунтов на уровне протокола, без единой точки отказа. Только программируемые, безопасные и восстанавливаемые по умолчанию аккаунты”.

Дойфель также выразила надежду на больший акцент на удобстве использования, масштабируемости и реальном воздействии на мир. Кроме того, она упомянула, что, вероятно, будет развиваться более тесное сотрудничество между Web3 и традиционными индустриями.

“Сообщество трансформируется из нишевой группы разработчиков в разнообразную экосистему создателей, предпринимателей и решателей проблем”, – сказала Дойфель.