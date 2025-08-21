YZY Money viser hvorfor du må være på vakt i kryptomarkedet

Lanseringen av Kanye Wests nye kryptoprosjekt YZY Money ble på få timer et prakteksempel på hvor fort småsparere kan tape alt når kjendiser kaster seg inn i krypto. Tokenet, som ble promotert som starten på en ny økonomi rundt Yeezy-merket, spratt til en markedsverdi på 3 milliarder dollar før den kollapset til under én dollar samme dag.

Et mønster som gjentar seg

YZY Money er langt fra første gang en kjendis utnytter sitt navn til å lansere en coin som raskt mister all verdi. Historien er full av lignende episoder: Floyd Mayweathers ICO-promotering, Kim Kardashians EthereumMax, og Logan Pauls NFT-prosjekt som etterlot tusenvis av investorer med tomme lommebøker.

Felles for disse prosjektene er at kjendisstatus blir brukt som lokkemiddel, mens de underliggende tokenomics og planene bak prosjektet ofte er svake eller direkte manipulative. I YZYs tilfelle gikk 70 % av coin-supply til teamet bak, som dermed hadde uvanlig stor kontroll over kursen.

Risikoen for småinvestorer

On-chain-data viser at enkelte wallets med innsidekunnskap solgte unna og tok ut milliongevinster kort tid etter lansering. De som kom inn sist, satt igjen med tapene, med andre ord et klassisk pump-and-dump-mønster.

For småsparere som lot seg rive med av kjendisfaktoren, ble opplevelsen brutal. Reddit-flommene av “rug pull” og “svik” er et tydelig signal på hvor stor mistilliten er blitt til kjendisprosjekter i krypto. Til tross for dette er det fortsatt mange som kaster seg på og velger å kjøpe kryptovaluta når det er kjente navn som står bak.

Hvorfor verifisering er avgjørende

Denne typen fiaskoer viser hvor viktig det er å gjøre grundige undersøkelser før man velger å investere pengene sine. Her er det uten tvil viktig at man ser på tokenomics, transparency og om prosjektet faktisk har nytteverdi.

Et godt eksempel er Best Wallet, som screener nye prosjekter nøye før de presenteres for investorene. Dette gjør at brukere lettere kan skille mellom hype-drevne kjendisprosjekter og mer etablerte satsinger.

Ikke alltid nyeste coins er best

Mens hype rundt nye lanseringer kan være fristende, er det ofte tryggere å se mot de beste meme coins som har fått testet seg over tid. Prosjekter som Dogecoin og Shiba Inu har fortsatt høy risiko, men de har i det minste store og etablerte fellesskap, bred tilgjengelighet og en viss grad av likviditet.

For investorer betyr dette ikke at memecoins er “trygge”, men at man bør være langt mer skeptisk til kjendis-coins som dukker opp fra intet og lover gull og grønne skoger. Å bruke den beste kryptolommebok for sikker lagring og tilgang er også et viktig steg i å redusere risikoen.

Hvilken lærdom kan man hente?

YZY Money fremstår allerede som et skoleeksempel på et celebrity rug pull, et prosjekt der de med innsiden tar gevinstene, mens småsparerne betaler prisen. Det som ofte blir presentert som beste kryptovaluta å kjøpe, viser seg å være skrekkeksempler på hvordan kryptovaluta kan misbrukes.

For den vanlige investor er lærdommen enkel: verifiser alltid prosjektene nøye, og vær skeptisk til kjendis-hypen. I et marked der selv de beste meme coins svinger voldsomt, er det sjelden smart å satse sparepengene på den nyeste kjendislansen.