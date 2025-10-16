Trump-familien har tjent over én milliard dollar på kryptovaluta

Trump-familien har i løpet av det siste året bygget opp en enorm formue gjennom kryptovaluta. En rekke prosjekter knyttet til familien skal ha gitt rundt én milliard dollar i gevinst før skatt, og inntektene kommer fra alt fra memecoins og stablecoins til digitale samleobjekter og defi prosjekter.

Fra memecoins til stablecoins

Blant de mest lønnsomme prosjektene finner man TRUMP og MELANIA tokens, som til sammen har gitt omtrent 427 millioner dollar i gevinst. Et annet prosjekt, WLFI, World Liberty Financial, har bidratt med ytterligere 550 millioner dollar i inntekter.

I tillegg står stablecoinen USD1 sentralt i familiens voksende kryptoimperium. Valutaen som er én-til-én støttet av amerikanske statsobligasjoner, skal ha generert over 2,7 milliarder dollar i inntekter gjennom renter og gebyrer. Ifølge administrerende direktør Zach Witkoff har USD1 blitt et nøkkelprosjekt for Trumps kryptosatsing og omtales som et symbol på stabilitet i et ellers urolig marked.

Globale investorer og milliarder i støtte

Trump-familiens kryptosatsing har tiltrukket seg investorer fra hele verden. Den kinesiske blockchain-gründeren Justin Sun investerte 75 millioner dollar i WLFI, men fikk senere kontoen sin blokkert for overføringer. I tillegg skal Abu Dhabis statlige investeringsfond MGX ha bidratt med to milliarder dollar i finansiering til Binance gjennom USD1.

Trump Media & Technology Group gikk med underskudd, har fått en ny vår etter at selskapet lanserte ny token og wallet. TMTG har vokst til en virksomhet verdt tre milliarder dollar, der Donald Trump selv eier over halvparten.

Politikk og markedsvekst

Suksessen til Trump-familiens kryptoprosjekter har sammenfalt med en periode preget av pro-krypto-politikk fra Det hvite hus. Flere markedsobservatører mener at Trumps holdning til kryptovaluta har bidratt til økt tillit i markedet. Samtidig som Bitcoin kurs og andre tokens har steget markant det siste året.

Donald Trump Jr. har tidligere uttalt at faren var den første presidenten som stilte til valg med en åpen støtte til kryptovaluta. Han hevder videre at dette har bidratt til å legitimere bransjen. Familien har i tillegg arrangert eksklusive middager og arrangementer for å promotere sine egne tokens. Slike arrangementer inkluderte blant annet et privat møte der de 220 største TRUMP-tokenkjøperne deltok med samlede kjøp på over 150 millioner dollar.

Kryptorikdom og økt interesse

Med en samlet gevinst på én milliard dollar har Trump-familien befestet sin posisjon som en av verdens mest profilerte aktører i kryptomarkedet. Suksessen har samtidig økt interessen blant vanlige investorer. Disse søker i økende grad søker informasjon om hvordan man kan kjøpe kryptovaluta trygt og finne den beste kryptovaluta å investere i.

For de som vurderer å gå inn i markedet anbefales det å bruke trygge bitcoin wallets. Dessuten bør man handle gjennom norske kryptovalutabørser som følger gjeldende lisenskrav og sikkerhetsstandarder. Her har store aktører som OKX og Skilling vært trygge alternativer.

Et nytt kapittel i Trumps forretningshistorie

Trumps vei inn i kryptovaluta markerer et nytt kapittel i familiens forretningshistorie. Fra eiendom og underholdning til digitale eiendeler har familien klart å utnytte både politisk innflytelse og merkevareverdi til å bygge et milliardimperium i en av verdens mest volatile markeder.