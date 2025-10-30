Solana kan bli neste kryptovaluta med godkjent ETF i USA – Wall Street satser tungt

Solana (SOL) kan bli den neste store kryptovalutaen som får grønt lys for en spot ETF i USA, etter at investeringsgiganten Fidelity Investments oppdaterte sin søknad hos det amerikanske finanstilsynet (SEC). Med dette melder Fidelity seg inn i kappløpet sammen med Bitwise og Grayscale, som allerede har lansert sine Solana-baserte fond.

Den oppdaterte søknaden viser at Fidelity planlegger med krypto staking av opptil 100 % av fondets SOL-beholdning for å øke avkastningen, samtidig som investorer får null forvaltningsgebyr de første seks månedene. Dette er et offensivt trekk som viser hvor alvorlig Wall Street nå tar Solana som investeringsobjekt.

Et nytt kapittel for institusjonell adopsjon

Fidelitys Solana ETF, som skal handles under ticker FSOL, er strukturert med mulighet for både kontant- og SOL-innløsning, en teknisk løsning som gjør fondet mer fleksibelt enn tidligere kryptofond.

Samtidig har Fidelity inngått partnerskap med tunge aktører som Coinbase Custody, BitGo og Anchorage Digital for oppbevaring og staking.

Lanseringen kan markere et historisk øyeblikk for Solana, som lenge har vært sett på som en rask og skalerbar utfordrer til Ethereum. Dersom SEC godkjenner ETF-en, kan det føre til en massiv kapitalstrøm fra tradisjonelle investorer.

Over 80 millioner dollar i første uke

De første Solana-ETF-ene på det amerikanske markedet har allerede hatt en eksplosiv start. Bitwise sin ETF dro inn 69,5 millioner dollar på lanseringsdagen, mens Grayscale og Rex-Osprey fulgte tett etter.

Til sammen ble det registrert over 81 millioner dollar i første dags innskudd, noe som understreker hvor stor interesse institusjonelle investorer har for Solana-økosystemet.

Denne økende etterspørselen styrker troen på at Solana nå er på vei mot å bli en av de beste kryptovalutaene å kjøpe for investorer som ønsker eksponering mot neste generasjons blokkjeder.

Hva betyr dette for Solana-prisen?

Selv om markedsreaksjonen så langt har vært moderat med SOL opp omtrent 1 % til 196 dollar, peker analytikere på at ETF-godkjenning historisk har hatt stor effekt på kryptopriser.

Bitcoin steg kraftig etter at spot-ETF-ene ble godkjent tidligere i år, og et lignende scenario kan oppstå med Solana kurs dersom ETF-er får grønt lys fra SEC.

Men risikoen er ikke uten betydning. SEC har tidligere omtalt SOL som et “security” i enkelte saker, og dersom den definisjonen blir stående, kan det forsinke eller stanse godkjenningen.

Veien videre for investorer

For investorer som vurderer å kjøpe Solana, kan ETF-utviklingen være et vendepunkt. En godkjenning vil ikke bare gjøre Solana mer tilgjengelig for tradisjonelle markeder, men også bidra til økt legitimitet i øynene til institusjonelle aktører.

Samtidig bør man følge med på hvor Solana handles mest effektivt. Mange norske investorer velger i dag blant de beste kryptobørsene, som tilbyr lavere gebyrer og rask handel med SOL, ETH og BTC.

Vi så lignende utviklinger når BTC og etterhvert ETH ble godkjent for ETF-er i USA. Begge deler økte til økt institusjonell beholdning og stabilitet i markedet.

Hvorfor er det så viktig?

Med Fidelity, Bitwise og Grayscale på banen ser det ut til at Solana står foran sitt største gjennombrudd noensinne. Skulle ETF-en bli godkjent, vil det ikke bare styrke Solanas posisjon som en av de mest lovende Layer 1-prosjektene, det kan også gi ny fart til hele kryptomarkedet inn mot 2026.