Kan Solana og XRP ETF-er være rett rundt hjørnet?

Etter flere år med nøling har den amerikanske finansregulatoren SEC nå tatt et stort steg i retning av å åpne døren for en ny generasjonav krypto-ETF-er. Med de nylig godkjente reglene for Nasdaq, CBOE og NYSE kan veien ligge åpen for at Solana (SOL) og XRP blir de neste kryptovalutaene som får sine egne spot-ETF-er på regulerte børser i USA.

Hva har SEC bestemt?

Onsdag godkjente SEC nye såkalte generic listing standards for commodity-based trust shares, som også omfatter kryptovaluta. Tidligere måtte hver enkelt søknad om en krypto-ETF gjennomgå en tidkrevende prosess med både børser og forvaltere, noe som ofte tok over 240 dager og endte med gjentatte avslag.

Med de nye reglene kan tiden fra innsendt søknad til lansering kortes ned til bare 75 dager. Dette er en dramatisk forenkling og markerer en tydelig kursendring fra regulatorene.

Solana og XRP først i køen

Ifølge Bloomberg-analytikere er det særlig Solana (SOL) og XRP (Ripple) som ligger fremst i løypa. Begge har hatt ETF-søknader liggende i limbo i over ett år, men kan nå endelig få grønt lys.

For Solana, som ofte blir omtalt som en av de mest lovende konkurrentene til Ethereum, vil en spot-ETF endeliggi institusjonelle investorer en regulert og enkel inngang, omtrent som når privatpersoner velger å kjøpe kryptovaluta via en tradisjonell kryptovalutabørs. Ripple som lenge har hatt regulatoriske utfordringer, kan også få et betydelig momentum dersom en ETF blir godkjent.

Hvorfor betyr dette noe?

Da Bitcoin ETF-ene ble godkjent i januar 2024, strømmet milliarder av dollar inn fra institusjonelle aktører som pensjonsfond, banker og hedgefond. Det samme kan skje for Solana og XRP.

Institusjonelle investorer har ofte stått på sidelinjen på grunn av regulatorisk usikkerhet og mangel på godkjente produkter. Med ETF-er på plass kan disse aktørene:

Øke etterspørselen dramatisk

Gi økt legitimitet til de aktuelle kryptovalutaene

Bidra til lavere volatilitet over tid ved større likviditet

For vanlige investorer kan dette være en påminnelse om at institusjonelle aktører ofte beveger seg raskere når nye rammeverk faller på plass. Det kan samtidig gi mer oppmerksomhet til andre segmenter av markedet, som kryptovaluta på forhåndssalg, der små investorer ofte får mulighet til å komme inn tidlig før større aktører viser interesse.

Mer enn bare Solana og XRP

Ifølge SECs nye rammeverk kan enhver kryptovaluta med minst seks måneders futures-handel på Coinbase Derivatives Exchange kvalifisere for en ETF-søknad. Det betyr at en rekke altcoins, inkludert Cardano og andre fra topp 20 kan stå for tur.

Når institusjonelle aktører får øynene opp for flere altcoins, kan konkurransen om kapitalen hardne til. For investorer blir derfor spørsmålet ikke bare hvilke ETF-er som kommer først, men også hva som er den beste kryptovaluta å kjøpe på kort og lang sikt.

Hva skjer nå?

Markedet venter spent på de første lanseringene. Med det nye regelverket kan Solana og XRP ETF-er i prinsippet være på plass allerede i løpet av høsten.

For tradere og investorer er budskapet klart: institusjonell kapital står klar til å entre markedet, og de neste månedene kan markere starten på en ny æra for altcoin ETF-er.