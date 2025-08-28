Google satser på egen blokkjede med Python smartkontrakter

Finans og økonomi-ekspert Thomas Kinkaj-Groenvold Finans og økonomi-ekspert Thomas Kinkaj-Groenvold Om forfatter Thomas, vår ekspert innen blokkjedeteknologi, har utdannelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo med fokus på økonomi og ledelse. Med nøkkelrolle i finansanalyse hos Nordsinni Partners i London, har... Forfatterprofil Del Kopiert Affiliate-erklæring Affiliate-erklæring



Vi tror på full åpenhet overfor våre lesere. Noe av vårt innhold inneholder affiliate-lenker, og vi kan motta en kommisjon gjennom disse samarbeidene. Denne kompensasjonen påvirker imidlertid aldri våre analyser, meninger eller vurderinger. Vårt redaksjonelle innhold produseres uavhengig av våre markedsføringspartnere, og våre rangeringer baseres utelukkende på våre etablerte evalueringskriterier. Se mer i vår Vi tror på full åpenhet overfor våre lesere. Noe av vårt innhold inneholder affiliate-lenker, og vi kan motta en kommisjon gjennom disse samarbeidene. Denne kompensasjonen påvirker imidlertid aldri våre analyser, meninger eller vurderinger. Vårt redaksjonelle innhold produseres uavhengig av våre markedsføringspartnere, og våre rangeringer baseres utelukkende på våre etablerte evalueringskriterier. Se mer i vår affiliate erklæring sist oppdatert: August 28, 2025

Google har annonsert Google Cloud Universal Ledger (GCUL), en ny blokkjedeløsning som kan endre dynamikken i hele kryptoøkosystemet. I stedet for å rope høyt om revolusjonerende teknologi, har selskapet valgt en stille, men strategisk lansering. Likevel kan dette være et av de mest betydningsfulle trekkene i den pågående kampen om blokkjedebasert infrastruktur.

Hvorfor Google kaster seg inn i krypto

Mens mange forbinder Google primært med søk og reklame, er det Google Cloud som driver mye av veksten i konsernet. Nå ønsker de å bruke den samme infrastrukturen til å skape en nøytral blokkjedeløsning som banker, fintechs og andre aktører kan ta i bruk. Ideen er enkel: ingen ønsker å bygge på en konkurrent sin plattform. Her kan Google bli brobyggeren.

Dette er spesielt interessant i en tid der stadig flere institusjonelle aktører vurderer å kjøpe kryptovaluta som investering eller å akseptere det som betalingsmiddel. At en gigant som Google går inn i markedet, kan bidra til økt legitimitet.

En løsning som kan tiltrekke banker

GCUL er bygget som en permissioned kjede, med innebygde verktøy for compliance, KYC og svindelforebygging. Samtidig senker bruken av Python for smartkontrakter terskelen for utviklere.

Slik sett skiller GCUL seg ut fra mange av de åpne plattformene, og kan være mer attraktiv for banker som hittil har vært forsiktige med krypto. Dersom institusjonene følger etter, kan dette også smitte over på økt volum på etablerte kryptovaluta børser.

Press på etablerte blokkjeder

At Google går inn i markedet reiser nye spørsmål. Ethereum, Solana og Polkadot har lenge dominert samtalen rundt blokkjedebasert infrastruktur. Men hva skjer hvis finansnæringen begynner å bygge på en løsning utviklet av Google, med all den tilliten, stabiliteten og globale rekkevidden selskapet representerer?

For småsparere kan dette også påvirke hvordan de ser på tradisjonelle investeringer i krypto. Flere kan bli fristet til å kjøpe bitcoin eller andre etablerte valutaer, i troen på at Googles inntog gir hele markedet en ny grad av seriøsitet.

Endrer maktbalansen i krypto

Googles strategi skiller seg fra konkurrentene. Stripe bygger Tempo for å styrke sine egne betalingssystemer, mens Circle utvikler Arc med fokus på USDC stablecoinen. Google på sin side forsøker å posisjonere seg som en nøytral aktør. Dersom GCUL får gjennomslag, kan det tvinge eksisterende aktører til å forbedre teknologi, senke kostnader og levere mer stabile løsninger.

Konklusjon

GCUL er fortsatt i testfase, men Google har allerede vist at de kan samle store institusjoner som CME til pilotprosjekter. Det gjør at lanseringen i 2026 blir fulgt med argusøyne. Vil Google klare å skape en ny standard for blokkjedebasert infrastruktur – eller vil markedet fortsette å stole på de åpne nettverkene som har dominert til nå? Én ting er sikkert: med Google på banen, er krypto på vei inn i en ny æra.