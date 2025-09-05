Første Dogecoin ETF kan lanseres neste uke – kan endre hele memecoin-markedet

En Dogecoin ETF kan se dagens lys i USA allerede neste uke. Bloomberg-analytiker Eric Balchunas meldte torsdag at REX Shares har levert et endelig prospekt til det amerikanske finanstilsynet (SEC). Dette gir grønt lys for lansering under den såkalte 40 Act-strukturen, en modell som omgår flere regulatoriske hindringer og gjør det mulig å komme raskere på markedet enn tradisjonelle spot ETF-er.

Hva betyr dette for memecoin-markedet?

Lanseringen av en Dogecoin ETF kan få ringvirkninger langt utover DOGE selv. Det vil være første gang en memecoin blir gjort tilgjengelig gjennom et regulert børsnotert fond, noe som kan gi økt tillit til markedet og tiltrekke kapital fra institusjonelle investorer. Dette kan igjen øke interessen for andre prosjekter på listen over beste meme coins å kjøpe, ettersom flere tradere får øynene opp for sektoren.

Dogecoin – fra spøk til finansiell aktør

Dogecoin har hatt en voldsom utvikling de siste årene, og er opp over 116 % det siste året. Den har gått fra å være en fleip til å bli en av de mest omsatte kryptovalutaene i verden. Likevel har prisen falt fra toppen i desember 2024, da DOGE nådde 0,4672 dollar, til dagens nivå rundt 0,21 dollar. En ETF kan bidra til å stabilisere volatiliteten og skape en mer forutsigbar prisutvikling, i hvert fall sammenlignet med andre memecoins som handles på de største kryptovalutabørsene uten tilsvarende institusjonell eksponering.

Kan en ETF skape mer stabilitet – eller bare løfte Dogecoin?

Eksperter er delte i synet på hva en Dogecoin ETF faktisk vil bety for markedet. På den ene siden kan en ETF tiltrekke langsiktig kapital, noe som gir lavere volatilitet og høyere tillit. På den andre siden kan det også føre til at Dogecoin skilles mer fra resten av memecoin-markedet, og i større grad oppfattes som en “seriøs” investering. Dette kan gi et konkurransefortrinn og potensielt presse mindre memecoins ut i periferien, mens nye prosjekter – inkludert beste kryptovaluta på forhåndssalg, må jobbe hardere for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

REX Shares posisjonerer seg

REX Shares har tidligere lansert et Solana staking ETF med samme struktur, og har også sendt inn søknad om et fond knyttet til TRUMP-token. Det viser at selskapet ønsker å være i front når det gjelder alternative krypto-produkter. 21Shares, Bitwise og Grayscale har også Dogecoin-søknader inne hos SEC, men ligger bak i løypa. Dersom REX får grønt lys først, kan de sikre seg et viktig forsprang og fange opp mye av kapitalen som ønsker eksponering mot Dogecoin før konkurrentene.

En ny æra for memecoins?

SEC behandler for tiden 92 krypto-ETF-søknader, inkludert flere for Solana, XRP og Litecoin. Dette viser at institusjonell interesse for krypto er sterkere enn noensinne. Om Dogecoin ETF-en blir godkjent, kan det markere starten på en ny fase der memecoins blir tatt på alvor som investeringsobjekter. Samtidig kan det også føre til at Dogecoin blir stående i en særstilling, og at investorer heller vil kjøpe kryptovaluta enn å spekulere i mindre prosjekter uten tilsvarende validering.