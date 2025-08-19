BlackRock øker Bitcoin beholdning – institusjonelle driver kursen oppover

Institusjonelle investorer fortsetter å stramme grepet om kryptomarkedet. BlackRock har nå bygget opp en beholdning på nærmere 750 000 BTC gjennom sitt iShares Bitcoin Trust (IBIT), tilsvarende rundt 3,6 % av hele den totale Bitcoin sirkulasjonen.

Med en markedsverdi på over 87 milliarder dollar har IBIT på kort tid blitt den største enkeltstrukturen for Bitcoin-eksponering globalt, kun overgått av Satoshi Nakamotos legendariske kryptolommebok. Til sammenligning ligger konkurrentene Fidelitys FBTC og Grayscales GBTC på henholdsvis 24,7 og 22,2 milliarder dollar.

Institusjonell etterspørsel i vekst

BlackRocks raske akkumulering viser tydelig hvordan institusjonelle aktører bidrar til å presse Bitcoin kurs høyere. Selv i perioder med markedsuro har fondet registrert solide innskudd, et tegn på at etterspørselen fra profesjonelle investorer er både robust og langsiktig.

Det er også flere andre tunge aktører som fortsetter å kjøpe Bitcoin for å styrke sine posisjoner. Samlet kontrollerer disse to selskapene nå rundt 3,1 % av alle eksisterende Bitcoin.

Strategy (tidligere MicroStrategy) kjøpte nylig ytterligere 430 BTC for over 51 millioner dollar, og sitter nå med 629 376 BTC totalt.

(tidligere MicroStrategy) kjøpte nylig ytterligere 430 BTC for over 51 millioner dollar, og sitter nå med 629 376 BTC totalt. Japanske Metaplanet har også økt, med 775 BTC lagt til balansen, et signal om at asiatisk institusjonskapital også ser Bitcoin som en kjerneinvestering.

Skifter delvis fokus til Ethereum

Samtidig viser BlackRock tegn til å diversifisere. Selskapet solgte nylig Bitcoin for rundt 69 millioner dollar og økte sin eksponering mot Ethereum med 17 % gjennom iShares Ethereum Trust (ETHA). ETHA ble lansert i juli 2024 og har allerede vokst til mellom 14 og 15 milliarder dollar i AUM, noe som gjør det til et av de raskest voksende ETF-produktene i historien.

Raskt økende AUM har også gjort ETHA til en av de største aktørene som kjøper Ethereum i markedet. Det er fortsatt ikke i nærheten av den størrelsene de har på sin Bitcoin ETF, men Blackrock blir raskt en større kraft innen flere sentrale blokkjeder.

Betydning for markedet

Den institusjonelle tilstrømningen bidrar til å skape knapphet i markedet – ettersom stadig større mengder Bitcoin låses inn i fond og selskapsbalanser. Dette reduserer sirkulasjonen i spotmarkedet, og kan være en viktig forklaring på at kursen holder seg stabilt høyt til tross for økende volatilitet.

Analytikere peker på at kombinasjonen av begrenset tilbud og kontinuerlige innskudd fra aktører som BlackRock kan definere neste fase i Bitcoins utvikling.