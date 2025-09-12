Blackrock dobler ned på krypto – kan drive neste bullrun

Del Kopiert Affiliate-erklæring Affiliate-erklæring



Vi tror på full åpenhet overfor våre lesere. Noe av vårt innhold inneholder affiliate-lenker, og vi kan motta en kommisjon gjennom disse samarbeidene. Denne kompensasjonen påvirker imidlertid aldri våre analyser, meninger eller vurderinger. Vårt redaksjonelle innhold produseres uavhengig av våre markedsføringspartnere, og våre rangeringer baseres utelukkende på våre etablerte evalueringskriterier. Se mer i vår Vi tror på full åpenhet overfor våre lesere. Noe av vårt innhold inneholder affiliate-lenker, og vi kan motta en kommisjon gjennom disse samarbeidene. Denne kompensasjonen påvirker imidlertid aldri våre analyser, meninger eller vurderinger. Vårt redaksjonelle innhold produseres uavhengig av våre markedsføringspartnere, og våre rangeringer baseres utelukkende på våre etablerte evalueringskriterier. Se mer i vår affiliate erklæring sist oppdatert: September 12, 2025

Blackrock, verdens største kapitalforvalter, satser stadig tyngre på digitale eiendeler. Etter suksessen med sitt spot bitcoin-ETF og det tokeniserte pengemarkedsfondet buidl, planlegger selskapet nå å ta tokenisering av ETF-er til neste nivå. Dette kan åpne døren for et nytt marked verdt billioner av dollar og potensielt drive en ny bølge med kapital inn i kryptomarkedet.

Fra Wall Street til web3

Blackrock vurderer å tokenisere ETF-er som sporer reelle aktiva som aksjer og obligasjoner. Dette kan muliggjøre 24/7-handel, fraksjonert eierskap og umiddelbar oppgjør, egenskaper som har gjort defi og stablecoins populære.

Dette markerer et skifte der tradisjonelle finansgiganter møter kryptomarkedet på hjemmebane. CEO Larry Fink har lenge sagt at «alle finansielle aktiva kan tokeniseres», og dette ser nå ut til å bli en realitet.

Effekten på krypto – nye muligheter for retail

Når Blackrock beveger seg inn i digitale markeder, sender det et sterkt signal til andre institusjonelle aktører. Økt tillit og kapitaltilstrømning kan gi bedre likviditet på de beste kryptovalutabørser, noe som igjen gjør det enklere for private investorer å handle alt fra bitcoin til mindre prosjekter.

Historisk har slike trekk bidratt til å løfte hele markedet. Mange analytikere mener at institusjonell etterspørsel kan bli katalysatoren for neste bullrun. Dog er det uenigheter om hvorvidt vi allerede har sett starten på dette, eller om noe enda større venter på trappene.

Hva kan bli neste ETF?

Lanseringen av spot bitcoin-ETF i 2024 skapte et skred av institusjonelle investeringer og ble en av de raskest voksende fondslanseringene i historien. Mange mener dette bare var starten.

Det mest åpenbare neste steget er en spot ether-ETF, som allerede har vært på radaren til flere store forvaltere. Godkjenning av en ether-ETF kan gi et nytt kapitalrush og drive Ethereum kurs til nye høyder.

Utover dette er det spekulasjoner om at andre smarte kontrakt-plattformer som solana og avalanche kan være neste kandidater, spesielt siden de har høy transaksjonshastighet og allerede brukes aktivt i defi og NFT-markedet.

Noen eksperter peker også på niche-segmenter som defi-indekser eller metaverse-tokens, som kan gjøre det mulig å investere i et helt økosystem via ett produkt. Dette kan være attraktivt for institusjoner som vil ha eksponering uten å håndtere enkelttokens manuelt.

For investorer som leter etter beste kryptovaluta å kjøpe, betyr dette at det kan lønne seg å følge prosjekter som har regulatorisk potensial og høy institusjonell interesse. Prosjekter med sterke fundamentaler og reell bruk i markedet er de som har størst sjanse til å bli vurdert for en fremtidig ETF-godkjenning.

Tidlig eksponering gjennom tokenisering

Tokenisering av tradisjonelle aktiva kan også skape mer oppmerksomhet rundt nye prosjekter. Investorer som ønsker tidlig eksponering kan vurdere kryptovaluta på forhåndssalg, som ofte gir mulighet for lav inngangspris før de når børsene.

Slike presales innebærer høyere risiko, men også potensielt høyere avkastning dersom prosjektet lykkes. Når institusjonelle aktører går tungt inn i sektoren, kan det gi økt legitimitet til nye lanseringer.

Institusjonelle investorer driver neste fase

Med 79,6 milliarder dollar i digitale aktiva under forvaltning og en tydelig strategi for tokenisering, har Blackrock posisjonert seg som en nøkkelspiller i overgangen mellom tradfi og defi.

For vanlige investorer kan dette bety bedre likviditet, flere produkter og et modnere marked. Spørsmålet er ikke om, men når vi ser den neste bølgen av institusjonell kapital løfte kryptovaluta til nye høyder.