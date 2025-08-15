Best Wallet åpner for Solana og BTC-swap – lanserer gamification for å holde på brukerne

Den populære kryptolommeboken Best Wallet har utvidet funksjonaliteten med støtte for Solana-nettverket og muligheten til å gjennomføre Bitcoin Swaps direkte på kjeden. I tillegg lanserer selskapet et nytt gamification-system som skal belønne brukere for aktivitet i appen.

Solana støtten gjør det mulig for brukere å opprette eller importere Solana-lommebøker, samt sende, motta, bytte og kjøpe Solana, samt tokens bygget på Solana Program Library (SPL). Solana er kjent som et av verdens raskeste blokkjedenettverk, mye brukt innen både DeFi-prosjekter og som foretrukket blokkjede for beste meme mynter.

Best Wallet har tidligere kun støttet EVM-kompatible nettverk, men med den nye integrasjonen åpnes døren til et av de mest aktive økosystemene i krypto. Dette gjør det enklere å kjøpe kryptovaluta direkte i appen gjennom integrerte betalingsløsninger, og token-bytte skjer via støttede desentraliserte børser.

BTC-swaps direkte på Bitcoin-nettverket

En annen etterspurt nyhet er at brukere nå kan gjøre BTC swaps direkte i appen uten å måtte gå veien om andre nettverk. Dette er mulig gjennom integrasjon med Rubic, som via sin «smart router»-teknologi forenkler krysskjede-transaksjoner.

Tidligere var byttefunksjonen begrenset til tokens på EVM-kjeder, noe som utelukket verdens mest kjente kryptovaluta fra direkte handel i appen.

Gamification for å øke engasjementet

Best Wallet ruller også ut et nytt gamification-system som belønner aktivitet med poeng. Brukere får poeng for daglige innlogginger og andre handlinger, og fremtidige oppdateringer vil inkludere bonuser for sammenhengende aktivitetsdager, samt elementer som «quests» og topplister.

Poengene spores i sanntid og skal på sikt kunne brukes til ulike belønninger. Målet er å øke brukerlojalitet i et stadig mer konkurransepreget marked for kryptolommebøker.

Andre forbedringer

Den siste app oppdateringen gir også full språkstøtte for koreansk og japansk, samt nye kjøpsmuligheter i tidligere utilgjengelige land gjennom integrasjon av betalingsløsningen Wert.

Best Wallet opplever vekst i brukermassen, delvis drevet av deres «Upcoming Tokens»-funksjon, som gir tidlig tilgang til utvalgte prosjekter før børsnotering. Selskapets egen BEST-token er for tiden i forhåndssalg til $0,025475, og har allerede hentet inn 14,65 millioner dollar. Tokenen kan stakes med en årlig dynamisk belønning som nå er på 92 %.

Best Wallet er tilgjengelig for nedlasting på Google Play og Apple App Store.