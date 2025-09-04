XRP x SWIFT executive update – verstoot Chainlink nu officieel Ripple?

De XRP koers staat opnieuw onder druk na scherpe uitspraken van SWIFT’s Chief Innovation Officer, Tom Zschach. Volgens hem is “het overleven van rechtszaken geen bewijs van veerkracht”, een duidelijke sneer richting Ripple. Dit XRP nieuws vandaag voedt de discussie of Ripple nog wel de toekomst heeft in het bancaire systeem, zeker nu Chainlink adoptie versnelt bij grote instellingen.



Zoals eerder deze week aangekondigd, heeft Ripple een slim plan om samen te werken met betalingsgiganten in Singapore. Op deze wijze neemt XRP de route om de grootste SWIFT concurrent ter wereld te worden. Ripple gaat het sneller, effectiever, en goedkoper doen, en wie weet, blijft SWIFT achter?

SWIFT CIO zet XRP weg als niet toereikend

Tom Zschach veroorzaakte opschudding in de crypto gemeenschap door te stellen dat banken geen vertrouwen hebben in door één bedrijf gecontroleerde netwerken. Volgens hem willen financiële instellingen niet draaien “op de rails van een concurrent.”

🚨THE LEGEND, TOM ZSCHACH, CIO OF @SWIFTCOMMUNITY SHITTING ON $XRP TARDS WHO CONFLATE A COURT BATTLE WITH BEING THE MOST COMPLIANT, BATTLE TESTED AND SECURE TECHNOLOGY🚨$LINK IS THE BANKERS TOKEN pic.twitter.com/ncxoaReiCz — LinkTOAD General HBARI (@ARiHBARi) September 1, 2025

Crypto experts benadrukte dat Chainlink (LINK) de echte “bankers token” is, battle tested en veilig. Dit contrast met eerder Ripple nieuws over eventuele XRP en SWIFT samenwerkingen zorgt voor onzekerheid: waar Ripple stijgt in verwachtingen bij de community, zien anderen juist dat XRP daalt in vertrouwen bij institutionele spelers.

XRP-community slaat terug met toekomstvisie

Niet iedereen deelt crypto expert Zschach’s analyse. Crypto analist Future XRP stelde dat veel mensen het tweede deel van de boodschap missen.

All the news about SWIFT’s CIO has been focused on this first clip.

But what most people have missed is the follow-up in the second clip.

👉 Ripple is coming after SWIFT.

👉 SWIFT will either integrate or get left behind.

👉 Nostro/Vostro accounts will be a thing of the past in… pic.twitter.com/nzFYdD79tq — Future XRP (@the5blairs) September 3, 2025

Volgens hem staat Ripple op het punt het bancaire systeem radicaal te veranderen. Hij voorspelt dat nostro/vostro-accounts binnen vijf jaar verdwijnen en dat XRP de enige token is die dit kan realiseren. Ondanks dat de Ripple koers rond $2,80 schommelt, blijft volgens hem het potentieel voor de XRP koers verwachting van de komende jaren enorm

Chainlink wint terrein bij grote banken

Ook crypto experts wijzen erop dat de praktijk een ander beeld laat zien. In een interview benadrukte ChainLinkGod dat banken en instellingen als JP Morgan en SWIFT zelf Chainlink integreren, terwijl Ripple’s beloften vaak uitblijven.

We asked @ChainLinkGod about his take on the $XRP vs. $LINK debate.



"Since @Ripple was a thing, that was always XRP's narrative that XRP would be the ones working with the banks."



"Swift comes out and says, we're using @chainlink for this, JP Morgan comes out and says, we're… pic.twitter.com/LGbaEGciTY — The Rollup (@therollupco) August 19, 2025

Zijn conclusie was helder: “Chainlink is the clear winner.” Dit XRP nieuws is pijnlijk voor Ripple, want waar de community verwacht dat Ripple stijgt richting een leidende rol, zien analisten juist dat XRP daalt in relevantie vergeleken met Chainlink betreft een directe samenwerking met SWIFT.

Wat betekent dit voor de toekomst van Ripple en de XRP koers?

De altcoins clash tussen SWIFT en Ripple gaat niet alleen over technologie, maar ook over governance en vertrouwen. Terwijl de XRP koers institutioneel wantrouwen moet overwinnen, wint Chainlink adoptie momentum bij banken. Voor beleggers is dit een dubbel signaal: waar Ripple nieuws vaak bullish klinkt, laten marktrealiteiten zien dat XRP nieuws vandaag ook bearish kan zijn.

Crypto analisten benadrukken dat succes in deze fase niet alleen om prijsactie gaat. Institutionele acceptatie en vertrouwen in governance modellen worden doorslaggevend voor de vraag of de Ripple koers de komende jaren echt kan doorbreken.

