Binance Coin (BNB) heeft XRP ingehaald als derde grootste crypto met marktkapitalisatie boven $1300. Daarnaast test XRP cruciale $3 support, terwijl crypto experts debatteren of Trump’s steun de Ripple koers kan redden.

XRP nieuws: BNB coin pakt derde positie van Ripple

Crypto expert The Moon Show meldt baanbrekend nieuws voor de markt. Bovendien flipte BNB officieel XRP om derde grootste crypto te worden volgens marktkapitalisatie. Deze verschuiving komt na BNB’s record doorbraak boven $1300.

JUST IN: $BNB HAS FLIPPED $XRP TO BECOME THE 3RD BIGGEST CRYPTO BY MARKET CAP. 🚀 pic.twitter.com/i8TQZT6uUG — The Moon Show (@TheMoonShow) October 7, 2025

CryptoRank.io onthult verder dat de crypto markt surget na de Amerikaanse overheidsshutdown. Daarom excelleert het BNB Chain ecosysteem bijzonder sterk. BSC leidt namelijk met $2,48M aan fees in 24 uur en topte DEX volume op $4,14B.

BNB Becomes the Third Largest Asset by Market Cap



The crypto market surges after the US government shutdown, with the @BNBCHAIN ecosystem excelling:



• $BNB surpasses $XRP as the third-largest crypto.

• $BNB reaches a record above $1,300.

• BSC leads in 24-hour fees at… pic.twitter.com/WZBgLt0jqj — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) October 7, 2025

Ripple koers technische analyse toont cruciale support test

In onze XRP koers analyse van vandaag zien we belangrijke technische ontwikkelingen. Bovendien start XRP de week met bemoedigende signalen. Het sterkste patroon is dat XRP de $3 major Fib support vasthoudt.

Verder vormt de koers een consolidatie patroon met dit niveau als apex. Daarom respecteert de prijs deze zone al dagen. Ook bouwt momentum geleidelijk op, wat vaak een high probability breakout oplevert.

XRP koers analyse 8 oktober – Bron: Tradingview

Door het vasthouden van het $3 Ripple koers niveau stapt support in waar traders dit willen zien. Daarom verwachten wij dat deze steun aanhoudt. Bovendien verhoogt dit de kans dat de markt Wave 3 up ingaat. Deze volgende golf kan scherper en uitgebreider zijn dan vorige maanden.

Vooruitkijkend blijven belangrijke XRP koers resistance targets rond $4 en $4,50. Verder helpen subwaves deze targets te bevestigen of hogere extensies te identificeren. Dit is een kritieke support test voor de XRP koers.

Trump crypto steun kan Ripple koers momentum geven

Ondanks dat BNB nu marktcap leiderschap pakt, blijft er hoop voor XRP. Daarom wijst crypto expert RippleXrpie op Trump’s crypto steun dat nieuwe Ripple momentum kan triggeren. Deze politieke steun kan fundamenteel verschil maken voor institutionele adoptie.

Echter staat XRP voor een uitdaging. Bovendien moet de Ripple koers $3 support zone voldoende kracht tonen. Pas dan kan herstel naar top 3 positie realistisch zijn. De vraag blijft of XRP’s fundamentals BNB’s ecosysteem voordelen kunnen overtreffen.

BNB Chain ecosysteem blinkt namelijk uit met concrete metrics. Daarom overwegen investeerders of dit lange termijn focus wordt boven XRP. Het $4,14B DEX volume toont sterke organische groei die moeilijk te negeren is voor crypto traders die zoeken naar altcoins met potentie.

Crypto mining alternatief tijdens markt volatiliteit

