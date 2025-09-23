XRP volume explodeert, terwijl RSI oversold alarm slaat

Het XRP-volume explodeert met een stijging van 146% naar $8,29 miljard, terwijl de RSI ‘oversold’ condities aangeeft op 26. Ondanks de druk zien beleggers herstelkansen, gesteund door whale-accumulatie en sterke fundamentele factoren. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

Explosie in XRP-volume terwijl RSI waarschuwt

Op het moment van schrijven is het handelsvolume van de asset met maar liefst 146,84% gestegen naar $8,29 miljard. De Relative Strength Index (RSI) van XRP staat momenteel op 26, wat wijst op duidelijke ‘oversold’ condities. Toch blijft de munt op de radar van beleggers staan, omdat zij herstel verwachten zodra de bredere regulatoire omstandigheden veranderen.

XRP koers. Bron: TradingView

XRP blijft onder het psychologische niveau van $3 en noteert $2,85, een stijging van 1,82% in de afgelopen 24 uur. Eerder bereikte het een dieptepunt van $2,78, wat suggereert dat dit het diepste punt van de huidige verkoopdruk kan zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de munt verder onder deze bandbreedte zakt voordat een herstel plaatsvindt.

Ripple zou de komende dagen een herstel kunnen laten zien, mede afhankelijk van bredere gebeurtenissen op de financiële markten die de prijsverwachting beïnvloeden. De recente koersdaling is veroorzaakt door meerdere factoren, waaronder kapitaalrotatie en de verwachtingen van investeerders.

Daarnaast blijven institutionele beleggers voorzichtig. Zij hebben hun accumulatie vertraagd in afwachting van duidelijke regulatoire beslissingen. Met name wachten zij op een uitspraak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

De toezichthouder blijft namelijk talmen met een besluit over de talloze aanvragen voor spot XRP exchange-traded funds (ETF’s) die momenteel in behandeling zijn. Deze langdurige onzekerheid drukt de koers, net zoals eerder gebeurde bij Bitcoin- en Ethereum-ETF’s.

Als de SEC vóór 18 oktober 2025 positief beslist over de ETF-aanvraag van Grayscale, 21Shares en andere partijen, kan dat de huidige stagnatie rond XRP doorbreken.

Whales kopen massaal de dip

Ondertussen hebben Ripple wallets met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen XRP hun bezit in de afgelopen 24 uur verhoogd van 6,74 miljard naar 6,77 miljard XRP. Dat betekent een netto-groei van zo’n 30 miljoen XRP, aldus analist Ali Martinez.

30 million $XRP bought by whales in the past 24 hours!

Deze activiteit vond plaats terwijl de koers van XRP terugviel naar $2,84. Aankopen tijdens een dip zijn vaker gezien en hebben vaak de vroege fases van opwaartse bewegingen gemarkeerd.

In dezelfde sessie verplaatsten whale-wallets ongeveer $812 miljoen aan XRP tussen onbekende adressen, zo meldde Whale Alert. Zulke verschuivingen trekken doorgaans extra aandacht, zeker in periodes van lage volatiliteit of dalende prijzen.

Volgens Martinez kan XRP zolang het boven de $2,71 blijft, een opwaartse beweging richting $3,60 inzetten. De grafiek toont herhaaldelijke rebounds vanaf dit niveau, waardoor het een kortetermijnbodem voor kopers vormt. Daarboven liggen weerstanden op $3,20 en $3,60. Tot nu toe heeft de grens van $2,71 meerdere tests doorstaan. Zolang dat zo blijft, zijn verdere pogingen om hoger te klimmen waarschijnlijk.

Kortom, hoewel de RSI momenteel in ‘oversold’ territorium staat, wijst dit vaak op een mogelijke bodem. Met de sterke fundamentele pijlers van XRP en whale-accumulatie kan de veelbelovende crypto de komende maand weer boven de psychologische grens van $3 uitkomen.