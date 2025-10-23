XRP treasury explodeert – 11 bedrijven investeren, Ripple koers november pump onderweg

De Ripple koers consolideert vandaag nog steeds onder $2,38. Hoewel sommige investeerders zich zorgen maken, is dit voor bulls een uitstekend moment om te kopen. Bovendien zijn er maar liefst 11 bedrijven die van plan zijn om XRP te kopen als treasury asset. Een van hen wil maar liefst $1,1 miljard aan tokens inslaan.

Wat betekent deze hoge interesse voor de Ripple koers en kan de altcoin dit jaar nog naar een nieuwe all-time high stijgen? In het Ripple nieuws van vandaag kijken we hoe 11 bedrijven van plan zijn om gezamenlijk miljarden dollars in XRP te investeren en hoe je hier als investeerder op kan inspelen.

XRP Treasury bedrijven gaan meer dan $2 miljard kopen

Terwijl de Ripple koers consolideert onder de $2,50, is er geen gebrek aan positieve ontwikkelingen voor de altcoin. Zo is het sinds kort mogelijk om XRP te gebruiken voor DeFi om extra geld te verdienen. Uit recent nieuws blijkt ook dat maar liefst 11 bedrijven klaarstaan om gezamenlijk miljarden dollars te investeren in de altcoin.

De grootste van hen zijn Evernorth met $1,1 miljard en Tridentity met $500 miljoen om te investeren in de cryptomunt. Dit laat zien dat steeds meer bedrijven overstappen van Traditional Finance naar crypto. Zoiets kan zorgen voor een gigantische bull run, waarin altcoins zoals XRP exploderen in waarde.

Daarnaast kan de XRP ETF investeerders van Wall Street stimuleren om ook hun geld in crypto te gebruiken. Dat is wat investeerders veel hoop geeft na de oktober crash, die koersen heeft doen crashen naar jaarlijkse dieptepunten.

De lage prijzen waarop veel altcoins momenteel te koop zijn, kunnen zorgen voor gigantische winst als we alsnog een grote bull run krijgen. Dat is ook een reden om bullish te blijven over XRP. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ripple koers verwachting

De Ripple koersverwachting consolideert onder zijn moving averages van 30-daagse (geel) bij$2,59 en 200-daagse (blauw) bij $2,67. Dat maakt de koers bearish op korte termijn. Deze bearish verwachting wordt versterkt door de mogelijke vorming van een ‘Death Cross’.

De 30-daagse moving average staat namelijk op het punt om onder de 200-daagse moving average te dalen. Een Death Cross is een bearish signaal dat vaak gepaard gaat met koersdalingen. Toch lijkt XRP sterke ondersteuning te krijgen bij $2,30 en $2,20, wat dalingen kan beperken op korte termijn.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Vandaag ligt de Ripple koers op $2,38 na een rejection bij $2,50. Een breuk boven dit niveau is cruciaal als XRP zijn moving averages wil testen en terug wil gaan naar de $3. Zoiets kan wellicht nog even duren en dat is waarom traders kijken naar alternatieven met potentie om beter te presteren. Zelfs als XRP herstelt en naar een nieuwe all-time high klimt boven $3,84, kunnen andere altcoins dit sterk overtreffen.

Kleinere altcoins en memecoins trekken daarom ook meer aandacht van traders. Dankzij hun hoge upside potentie, kunnen ze exploderen in de volgende bull run. Zo is er een nieuwe meme coin die massaal de aandacht trekt.

Meme coins als alternatief

Maxi Doge ($MAXI) is een parodie van Dogecoin die in een korte tijd veel aandacht wist te trekken van investeerders. De nieuwe meme coin is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft hiermee al meer dan $3,7 miljoen opgehaald. Tijdens deze presale heeft $MAXI nog een vaste lage prijs, maar na lancering kan hij wellicht exploderen in waarde.

De meme coin zet maximaal in op viraliteit door zijn mascotte zo herkenbaar mogelijk te maken voor een grote groep retail investeerders. Deze gespierde tweelingbroer van Dogecoin gaat voor Maximale gains in de sportschool en door te traden met 1000x leverage. Zijn succes is tot zover te zien aan de populariteit van de crypto presale.

In de huidige fase kun je Maxi Doge kopen voor $0,0002645 per stuk, maar in twee dagen wordt deze prijs verhoogd. Het is daarnaast ook mogelijk om je tokens te staken om nog meer tokens uit de presale te halen. Op het moment krijg je een 82% extra tokens op jaarbasis met staking. De lage presale prijs, in combinatie met de mogelijkheid om te staken, maakt $MAXI een aantrekkelijke kans voor hoge winst in de bull run.