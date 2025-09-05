XRP trading expert: de ultieme september strategie voor Ripple

Crypto expert Dark Defender heeft zijn nieuwste XRP analyse gedeeld en ziet een rally richting $4,39 als realistisch scenario. Volgens de technische crypto analist is de vierde Elliott Wave correctie afgerond, zolang XRP boven het cruciale $2,85 support niveau blijft.

Elliott Wave analyse toont bullish structuur

Dark Defender benadrukt dat XRP een klassieke vijf-golven Elliott Wave structuur volgt. Na de afronding van de vierde golf zou de weg open liggen voor een krachtige vijfde golf.

De recente correctie begon na de juli-rally waarbij XRP tot boven $3,66 steeg. Sindsdien zakte de ripple koers naar een dieptepunt van $2,697 op 1 september – een daling van 26%. Nu XRP licht hersteld is boven $2,85, achten crypto analisten het risico op nieuwe dieptepunten beperkt. De volgende stijging zou XRP kunnen sturen richting $4,39.

Crypto experts verwachten herstel van de XRP koers

Het $2,85 niveau geldt als belangrijke Fibonacci retracement zone en wordt door meerdere crypto experts in de gaten gehouden. Technische cryto trader Blockchainedbb ziet dit als een nieuw instapmoment en spreidt zijn entries tussen $2,5 en $2,66 met een target van $4.

Deze strategie past binnen het bredere optimisme in de community. Terwijl Ripple daalt vaak korte-termijn angst veroorzaakt, wijzen experts erop dat dit juist kansen biedt om de volgende fase van de crypto bull run mee te pakken.

XRP fundamentals voor Q3 en Q4 2025

Naast technische signalen wijst crypto expert Altcoin Gordon op fundamentele drivers.

XRP/BTC is about to smash through its 8-yr downtrend.



6+ spot XRP ETF approvals coming.

Partnerships with Japan's SBI holdings.

The Ripple-SEC case has officially ended.

XRPL massive upgrades coming.



Volgens hem kan XRP/BTC binnenkort door een 8-jaar downtrend breken. Daarbij verwacht hij meerdere spot XRP ETF goedkeuringen, nieuwe samenwerkingen met SBI Holdings, en upgrades voor de XRP Ledger. Samen schept dit een scenario waarin xrp stijgt ondanks eerdere periodes waarin ripple daalt.

Trading strategie voor september

Voor traders ligt de focus op het $2,85 support niveau. Zolang XRP hier niet onder sluit, blijft het vijfde golf target naar $4,39 intact. Technische crypto analisten adviseren om dit niveau scherp te monitoren en instapmomenten te plannen rond consolidatie.

De XRP verwachting september blijft daardoor positief: technische en fundamentele factoren wijzen op een mogelijke sterke rebound.

Van crypto trader naar crypto miner

Traders houden zich voornamelijk bezig met het inspelen op koersbewegingen. Terwijl het lange termijn houden van XRP winstgevend kan zijn, is proactief traden populair voor korte termijn winst en maximale winst uit je geparkeerde XRP te halen.

