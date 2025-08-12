XRP SWIFT samenwerking veroverd door Chainlink? LINK vs Ripple 2025

Chainlink toont sterke signalen om XRP te overtreffen in de strijd om bancaire partnerships, terwijl crypto analisten voorspellen dat LINK’s technische voordelen cruciaal kunnen worden voor SWIFT integratie. Ripple’s bestaande bankrelaties staan onder druk nu concurrenten innovatievere oplossingen bieden.

SWIFT CIO retweets Chainlink tweets, while retweeting Forbes articles about XRPL being a ghostchain.



Meanwhile, you'll find 80 tweets a day from XRP KOLs about how:



A) Ripple is replacing SWIFT

B) Ripple is buying SWIFT

C) SWIFT is buying Ripple

D) SWIFT is using XRP

E) SWIFT… pic.twitter.com/DlRCZDXJjY — Fishy Catfish (@CatfishFishy) July 16, 2025

De cryptocurrency markt kijkt gespannen toe terwijl twee grote spelers vechten om dominantie in het cross-border payments ecosysteem. Terwijl Ripple jarenlang de leider was met hun XRP-oplossingen voor banken, duiken nieuwe analyses op die suggereren dat Chainlink mogelijk een sterke concurrent wordt voor institutionele adoptie.

Chainlink’s technische voordelen winnen terrein

Crypto analisten wijzen naar verschillende technische aspecten waarin Chainlink voorsprong neemt op XRP. Het LINK-netwerk biedt geavanceerde oracle functionaliteit die naadloos integreert met bestaande bancaire infrastructuur, terwijl traditionele altcoins zoals XRP afhankelijk blijven van directe netwerkadoptie.

De belangrijkste technische voordelen van Chainlink omvatten:

Gedecentraliseerde oracle netwerken voor real-time data feeds

Cross-chain interoperabiliteit tussen verschillende blockchains

Smart-contract automatisering voor complexe financiële producten

Bewezen track record met Fortune 500 bedrijven

Deze technologische superioriteit positioneert LINK als aantrekkelijke optie voor banken die zoeken naar meer dan alleen payment processing. Voor investeerders die altcoins met potentie zoeken, wordt Chainlink steeds interessanter.

Ripple’s 300+ bankpartnerschappen onder druk

Ondanks Ripple’s indrukwekkende netwerk van meer dan 300 bankpartnerschappen, waaronder grote namen zoals Santander, SBI Holdings en Bank of America, beginnen analisten vraagtekens te plaatsen bij de lange termijn strategie. De XRP koers heeft moeite gehad om consistent momentum te behouden, ondanks de uitbreiding van het partnernetwerk.

Ripple’s huidige voordelen in de markt:

Gevestigde relaties met traditionele financiële instellingen

Bewezen 5-seconde transactiesysteem

Extreem lage fees van slechts $0,0002 per transactie

Potentieel om 14% van SWIFT’s volume te capturen

Deze fundamenten maken XRP nog steeds een sterke kandidaat voor investeerders die welke crypto kopen overwegen. De $6 biljoen betalingsindustrie biedt enorme groeimogelijkheden voor beide projecten.

SWIFT integratie wordt beslissende factor

De strijd om SWIFT integratie wordt mogelijk de beslissende factor in deze competitie. SWIFT’s verouderde multi-day settlement systeem staat onder toenemende druk om te moderniseren, wat kansen creëert voor blockchain oplossingen.

Analisten suggereren dat Chainlink’s modulaire aanpak voordelen biedt voor SWIFT implementatie omdat het systeem kan worden geïntegreerd zonder volledige infrastructuur vervanging. Dit in tegenstelling tot XRP’s approach die complete adoptie van Ripple’s netwerk vereist. Hieronder een voorbeeld van hoe Chainlink’s samenwerking met SWIFT er uit zou kunnen komen te zien.

People claim $XRP will replace Swift, when in reality Swift is working with @Chainlink to connect 11,500 Swift member banks to any public/private blockchain



There’s a million examples of this kind of disconnect between narrative and reality$LINK = institutional coin pic.twitter.com/nt0XXtleV9 — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 10, 2025

Koers impact en toekomstige verwachtingen

De concurrentie tussen LINK en XRP heeft directe impact op beide tokens. Chainlink heeft dit jaar sterke prestaties laten zien met verbeterde adoptie cijfers, terwijl XRP groeit in het aantal bankpartnerschappen en er langzamerhand duidelijkheid en vertrouwen komt betreft regulaties omtrent XRP.

Belangrijke factoren voor beide projecten:

Duidelijke regulaties in belangrijke markten

Institutionele adoptie snelheid

Technologische ontwikkelingen en samenwerkingen

Algemene crypto markt sentiment

Hieronder nog een bonus analyse tussen XRP en Chainlink, maar we moeten hierbij wel vermelden dat deze analyse komt van een Chainlink community member. Het is altijd goed om analyses van beide kanten te bekijken. Desalniettemin staan er wel sterke feiten in deze analyse die je zeker moet meenemen in je persoonlijke keuze tussen XRP en/of Chainlink.

$LINK is better positioned than $XRP to benefit from the trillions of dollars in tokenized assets set to come onchain



These assets will flood into blue chip DeFi applications, benefiting the infrastructure that powers them



Let’s look at the numbers to see how they stack up… pic.twitter.com/CykjbuM1rw — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 10, 2025

