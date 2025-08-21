Ripple SEC ETF update – XRP army geschokt, blijft de crash doorzetten?

XRP heeft een turbulente periode doorgemaakt ondanks de regulatoire doorbraak met de SEC. De XRP koers handelt momenteel rond $2,92 na een scherpe correctie van 20% sinds de zomerpiek, waarbij crypto analisten waarschuwen voor verdere dalingen door massale whale-verkopen en vertraagde ETF-beslissingen.

XRP wordt meest gedumpte top crypto na zomergroei

XRP is volgens crypto expert @W3Vibes de meest gedumpte cryptocurrency geworden onder de top altcoins in de afgelopen weken. Na een sterke zomerperiode waarin de token flinke winsten boekte, verloor XRP meer dan 20% van zijn waarde en kampte het met aanhoudende verkoopdruk. Experts voorspellen dat de val mogelijk doorzet vanwege de huidige overwaardering van Ripple.

$XRP became the most dumped coin among the top crypto over the last weeks.



After the great summer growth, $XRP lost over 20%. And some experts predict that the fall will continue due to asset overvaluation pic.twitter.com/zPmtwVjweo — Web3_Vibes (@W3Vibes) August 20, 2025

De XRP koers heeft moeite om boven de $3 te blijven, ondanks de positieve juridische ontwikkelingen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze tegenvallende prestatie contrasteert sterk met de verwachtingen van de XRP-community, die hoopte op een explosieve stijging na het beëindigen van de SEC-rechtszaak.

Kritieke support level tijdens ochtendelijke crypto dump

Crypto analist @JasonKrypto1 waarschuwde dat XRP zich op een kritiek steunniveau bevindt tijdens de ochtendelijke crypto-correctie. De analyst benadrukte het belang van deze technische niveaus voor de korte termijn koersrichting van de altcoin.

$XRP at a critical support level, with the morning Crypto dump today. pic.twitter.com/9hL5RudIOp — Jason Krypto (@JasonKrypto1) August 19, 2025

Het huidige steunniveau rond $2,80-$2,90 wordt door meerdere analisten gezien als cruciaal voor het behoud van de opwaartse trend. Een doorbraak onder dit niveau zou verdere dalingen kunnen triggeren richting $2,58, wat overeenkomt met de 0,618 Fibonacci retracement en het 100-daags voortschrijdend gemiddelde.

Whale dumps van 470 miljoen XRP in 10 dagen

Whale expert @CheekyCrypto onthulde schokkende data over whale activiteit rond XRP. In slechts 10 dagen tijd dumpten Ripple whales maar liefst 470 miljoen XRP-tokens, wat neerkomt op een waarde van meer dan $1,3 miljard aan verkoopdruk.

🐳Whales just dumped 470 M XRP over 10 days—price slid under $3 to ~$2.89, with eyes now on $2.70 support. Some smart buyers pounced on dips, though. Is this a capitulation—or the setup for a bounce? #Crypto #Altcoins pic.twitter.com/8rzwaKLkHf — Cheeky Crypto (@CheekyCrypto) August 20, 2025

Deze massale verkopen drukten de XRP-koers onder de psychologisch belangrijke $3 grens naar ongeveer $2,89. De whale activiteit toont een patroon dat historisch gezien vaak voorafgaat aan langere perioden van koersdalingen. Crypto analisten houden het $2,70 niveau in de gaten als volgende kritieke steun.

Ondanks de verkopen door whales, toonden sommige slimme investeerders ook accumulatiegedrag tijdens de dips. Dit suggereert dat er nog steeds vertrouwen bestaat in XRP’s langetermijnpotentieel, ondanks de bearish sentiment op korte termijn.

SEC ETF-beslissingen uitgesteld tot oktober

Een belangrijke factor in XRP’s tegenvallende prestatie zijn de herhaalde vertragingen van ETF-beslissingen door de SEC. De Amerikaanse toezichthouder heeft de deadlines voor verschillende XRP ETF-aanvragen doorgeschoven naar oktober 2025.

🚨 JUST IN: SEC pushes Spot $XRP ETF decisions into October — final deadlines:



• Grayscale: Oct 18

• 21Shares: Oct 19

• Bitwise: Oct 20

• Canary Capital & WisdomTree: Oct 24–25 pic.twitter.com/9TlVZKKhp6 — RippleXity (@RippleXity) August 19, 2025

Volgens @RippleXity zijn de definitieve deadlines als volgt vastgesteld: Grayscale op 18 oktober, 21Shares op 19 oktober, Bitwise op 20 oktober, en Canary Capital & WisdomTree op 24-25 oktober. Deze vertragingen temperen de verwachtingen voor snelle institutionele adoptie via ETF-producten.

Grotere XRP crash in opkomst of is er hoop?

Crypto analist @Squirrelynest identificeerde twee mogelijke scenario’s voor XRP’s koersverloop richting nieuwe All Time Highs. Het eerste pad behelst een bullish driehoeksformatie als de huidige dump direct stopt, terwijl het tweede scenario een ABC-correctie voorspelt.

I see two paths for #XRP to get to all time highs! Path 1 could be a bullish triangle if Xrp stops the dump right now. Path 2 is the ABC and C could end up hitting the .618 around 2.58 the SMA 100 lines right up in that spot. I’m hoping we do path 1! #xrpcommmunity #XRPArmy… pic.twitter.com/OtyD1a6iAu — Squirrelynest🇺🇸 (@Squirrelynest) August 20, 2025

In het eerste scenario zou XRP een bullish triangle kunnen vormen, wat doorgaans wijst op voortzetting van de opwaartse trend na een korte consolidatie. Het alternatieve scenario voorziet een volledig ABC-correctiepatroon, waarbij de C-golf zou kunnen eindigen rond $2,58.

Voor traders die blijven zoeken naar altcoins met potentie blijft XRP ondanks de huidige zwakte een interessante kandidaat vanwege zijn sterke fundamentals en juridische helderheid. Slimme investeerders kijken ook naar nieuwe cryptomunten voor diversificatie.

