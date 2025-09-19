XRP vs Stellar – de onverwachte crypto battle van eind 2025

XRP vs Stellar vormt de onverwachte crypto battle van eind 2025. Terwijl Ripple zich richt op banken en financiële instellingen en Stellar inzet op financiële inclusie, tonen beide tokens bullish signalen en bereiden ze zich voor op een mogelijke doorbraak. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

XRP vs Stellar

XRP en Stellar behoren tot de bekendste blockchain-oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen, maar verschillen duidelijk in hun focus en toepassing. Ripple richt zich met XRP vooral op financiële instellingen en banken die op zoek zijn naar snelle, efficiënte afwikkeling van internationale transacties. Door On-Demand Liquidity kan XRP dienen als brugvaluta, waardoor kapitaal vrijkomt uit dure nostro- en vostrorekeningen.

Stellar daarentegen legt de nadruk op financiële inclusie. Met XLM richt het netwerk zich op mensen zonder toegang tot een bankrekening, vooral in ontwikkelingslanden. Stellar maakt het mogelijk om fiatgeld eenvoudig te converteren naar XLM en weer terug naar lokale valuta, wat geldovermakingen laagdrempelig en betaalbaar maakt. Waar Ripple de institutionele markt bedient, kiest Stellar voor de individuele gebruiker.

Beide blockchains bieden snelheid, lage kosten en transparantie, maar hun doelgroep en strategie maken het verschil.

Wie wint de strijd?

De strijd tussen XRP en Stellar kent geen absolute winnaar: het hangt af van de doelgroep. Ripple is sterker in het bedienen van banken en grote instellingen, waardoor het wereldwijd veel partnerschappen sluit. Stellar wint terrein bij mensen zonder banktoegang en biedt oplossingen voor financiële inclusie in opkomende markten. Uiteindelijk vullen de projecten elkaar meer aan dan dat ze elkaar uitschakelen: Ripple voor de institutionele wereld, Stellar voor de eindgebruiker. Laten we de koersverwachting van XRP en XLM beter bekijken.

XRP toont bullish momentum

De XRP koers brak op 11 september boven het ‘falling wedge’ patroon uit (getekend door meerdere highs en lows sinds medio juli te verbinden). Een uitbraak uit dit patroon speelt in het voordeel van de bulls. Na de uitbraak steeg XRP in twee dagen met 2,5%, maar daalde daarna met 3,4% tot maandag, waarbij het opnieuw het uitbraakpunt rond $2,99 testte. Vervolgens herstelde de koers in de twee dagen erna met 3%. Op vrijdag noteert XRP rond $3,06.

XRP koers. Bron: TradingView

Als de opwaartse trend doorzet, kan de koers verder stijgen richting de weerstand op $3,40. De RSI op de daily staat op 55, net boven het neutrale niveau van 50, wat duidt op licht bullish momentum. Net als bij Bitcoin ondersteunt ook de MACD-indicator dit positieve scenario.

Op lange termijn voorspelt analist EGRAG CRYPTO dat XRP mogelijk aan de vooravond van een grote koersbeweging staat. In zijn nieuwste analyse wijst hij op een fractalpatroon dat suggereert dat XRP medio november de zone van $6 tot $7 kan bereiken.

#XRP – A Potential Similar Set-Up!



I've been analyzing the yellow fractal from a previous setup and trying to fit it into various formations.



Based on the fractal formation analysis, it suggests that by mid-November, #XRP could be around $6 to $7! 📈



Fractals can indeed be… pic.twitter.com/HmIlK77Lrr — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 18, 2025

XLM lijkt klaar voor een opwaartse beweging

Op de 4-uursgrafiek bewoog XLM tussen 13 en 16 september neerwaarts, waarbij een reeks hogere en lagere bodems ontstond die de koersactie samenknepen. Op dit moment is de altcoin echter boven de bovenste weerstandstrendlijn uitgebroken, wat wijst op een mogelijke verschuiving in het momentum.

XLM koers. Bron: TradingView

Daarnaast lijkt XLM sterke support te hebben rond $0,38, wat de bulls een solide basis geeft om te verdedigen. Een nadere blik op de grafiek laat zien dat de MACD een bullish crossover heeft gevormd, wat het scenario van opwaarts momentum verder ondersteunt.

Als dit patroon standhoudt, kan de koers van XLM uitbreken richting de volgende weerstand op $0,42 en zo mogelijk zijn herstel van de recente terugval verder uitbreiden.

Hierbovenop deelde analist Ali Martinez een grafiek waarin een klassiek ‘inverse head-and-shoulders’-patroon zichtbaar wordt op de daily. Volgens zijn analyse ligt de cruciale neklijn rond het niveau van $0,50. Een overtuigende uitbraak boven deze grens zou een gemeten beweging kunnen activeren richting $1,00.

Watching Stellar $XLM closely! A break above $0.50 could trigger a rally to $1. pic.twitter.com/0Z8q5l14Tg — Ali (@ali_charts) September 18, 2025

Deze formatie laat zien hoe bullish accumulatie mogelijk de basis legt voor een aanzienlijk herstel van XLM, na maanden van zijwaartse handel.

Kortom, XRP en Stellar vullen elkaar eerder aan dan dat ze elkaar uitschakelen en zullen vaak hand in hand koersbewegingen maken.