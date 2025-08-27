XRP nieuws explosie – China kiest Ripple, Blackrock ETF, $1B CME, XRP koers $10k?

XRP beleeft een ware nieuwsexplosie met baanbrekende ontwikkelingen uit China, mysterieuze stilte van Wall Street giganten en nieuwe handelsmogelijkheden. Chinese fintech-reus Linklogis verhuist zijn multi trillion dollar platform naar het XRP Ledger, terwijl BlackRock en JP Morgan opvallend stil blijven over hun XRP plannen.

China partnership brengt biljoenen naar XRPL

BREAKING: $XRP just scored a huge win in China.



Linklogis, a fintech powerhouse, is moving its trillion-dollar supply chain finance platform onto the XRP Ledger.



Real-world assets, global payments, and trade finance, all powered by XRPL. pic.twitter.com/l0MBzDxWLn — WhaleWire (@WhaleWire) August 26, 2025

Crypto insider WhaleWire rapporteerde een doorbraak in China waar Linklogis, een vooraanstaande supplychain fintech provider, hun multi trillion dollar platform naar het XRP Ledger verhuist. Deze strategische samenwerking faciliteert cross border settlement van digitale assets ondersteund door real world handelsstromen.

De partnership tussen Linklogis en XRPL brengt toegang tot 2.156 grote ondernemingen, 377 financiële instellingen en meer dan 330.000 kleine en middelgrote bedrijven verspreid over 29 Chinese provincies en 27 landen wereldwijd. Bekende klanten omvatten staatsgiganten zoals ChemChina, China Mobile en China Railway, evenals mondiale merken zoals Nike en Under Armour.

BlackRock en JPmorgan kopen XRP?

Firms like BlackRock and JP Morgan, who comment on everything, have no comment on #XRP. That silence is telling.



But we know better, it’s already embedded worldwide, with systems being built on top of it, bridged into it, and dependent on its on-demand liquidity. pic.twitter.com/vm5bMxfItf — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) August 25, 2025

Crypto expert Black Swan Capitalist wijst op een opvallend fenomeen: bedrijven zoals BlackRock en JP Morgan, die normaal gesproken over alles commentaar geven, bewaren mysterieuze stilte over XRP. Deze stilte wordt door analisten als veelzeggend beschouwd.

Volgens de bekende crypto analist is XRP al wereldwijd ingebed in financiële systemen, met nieuwe infrastructuur die erop wordt gebouwd en afhankelijk is van de on demand liquiditeit. Deze stilte van Wall Street giganten zou kunnen duiden op achter de schermen ontwikkelingen die nog niet publiek zijn aangekondigd.

Coinbase introduceert XRP-futures

Crypto analist MartyParty kondigde aan dat Coinbase $SOL en $XRP futures heeft gelanceerd met maximaal 5x leverage voor Amerikaanse gebruikers. Deze CFTC-gereguleerde producten bieden traders nieuwe mogelijkheden om te profiteren van koersbewegingen in beide richtingen.

De introductie van XRP perpetual futures door Coinbase markeert een belangrijke stap in de altcoin adoptie binnen traditionele handelsplatformen. Deze ontwikkeling komt op een strategisch moment, gezien de groeiende institutionele interesse in Ripple’s technologie.

Gemini XRP-creditcard zorgt voor iOS App Store overwinning

🚨XRP credit card hype is here!💳



Gemini just overtook Coinbase in the App Store after launching an XRP credit card with Ripple & Mastercard.🤳



BULLISH for $XRP?🚀 pic.twitter.com/MwjqvhxhmZ — Coin Bureau (@coinbureau) August 26, 2025

Gemini, de crypto exchange van de Winklevoss-tweeling, heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt door Coinbase te overtreffen in de Amerikaanse App Store rankings. Deze verschuiving volgde direct op de aankondiging van hun nieuwe XRP-creditcard in samenwerking met Ripple Labs en Mastercard.

A credit card designed for XRP enthusiasts. pic.twitter.com/Mb2H2la2cu — Gemini (@Gemini) August 26, 2025

De nieuwe “limited edition metal card” biedt tot 4% cashback in XRP-tokens, zonder wachttijden. Tyler Winklevoss reageerde enthousiast op deze ontwikkeling met de opmerking dat “the flippening is accelerating.” De gebeurtenis is bijzonder significant gezien Coinbase’s drie keer grotere dagelijkse handelsvolume vergeleken met Gemini.

Eerste XRP documentaire kondigt nieuwe tijdperk aan

💣BOOOOOOOOOOOOOOMB 💣



The first-ever #XRP documentary just dropped… and this is only the trailer! 🚀🔥 pic.twitter.com/D01YtNWmGd — John Squire (@TheCryptoSquire) August 26, 2025

XRP-expert The Crypto Squire deelde opgewonden nieuws over de eerste officiële XRP documentaire, waarvan momenteel alleen de trailer beschikbaar is. Deze productie belooft het verhaal achter XRP’s ontwikkeling en adoptie uitgebreid te behandelen.

De timing van deze documentaire valt samen met een periode van intense media-aandacht voor XRP en Ripple’s partnerships. Documentaires hebben historisch gezien een positieve impact gehad op de waardering van crypto nieuws door educatie en bewustwording te vergroten.

Extreme koersverwachtingen richting $10.000

$XRP at $10,000 sounds wild, until you realize what it’s built for.



Global liquidity, instant settlement, full regulatory backing, and now the world’s financial rails are syncing to ISO 20022.



This play won’t wait forever.

How early are you really?pic.twitter.com/uho5VDQmEc — X Finance Bull (@Xfinancebull) August 26, 2025

Ripple analist X Finance Bull presenteerde een gedurfde voorspelling dat XRP $10.000 kan bereiken voor 2030, ondersteund door argumenten rond global liquidity, instant settlement en volledige regulatoire goedkeuring. De XRP-analist benadrukte dat de wereldwijde financiële infrastructuur synchroniseert met ISO 20022 standaarden.

Deze extreme koersverwachting is gebaseerd op XRP’s potentiële rol als brug tussen verschillende financiële systemen. Met de groeiende adoptie van ISO 20022 door centrale banken wereldwijd, positioneert XRP zich als een cruciaal element in de toekomstige financiële architectuur.

De combinatie van technische innovatie, strategische partnerships en institutionele adoptie creëert een unieke positie voor XRP in 2025.

