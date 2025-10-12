XRP nieuwe EU partner – Ripple koers stabiliseert na $2,40 crash, wat nu?

Ripple (XRP) krijgt een enorme boost door een nieuwe samenwerking met het Europese betalingsnetwerk SIA. Deze integratie brengt XRP rechtstreeks in het Europese financiële systeem en verbetert blockchain adoptie voor grensoverschrijdende betalingen. Tegelijkertijd tonen technische analyses dat de recente XRP koers crash naar $2,40 historisch gezien juist een bullish signaal is voor XRP investeerders. Zoals gezegd wordt: diamanten worden onder enorme druk gemaakt.

Ripple SIA samenwerking integreert XRP in Europa

Het nieuwe partnership tussen Ripple en SIA markeert een belangrijk keerpunt voor de XRP koers verwachting. SIA beheert een groot deel van de Europese betalingsinfrastructuur en verwerkt dagelijks miljarden aan transacties. Door XRP te integreren in dit netwerk krijgt de altcoin toegang tot miljoenen zakelijke gebruikers.

🚨 JUST IN: #Ripple's collaboration with SIA integrates $XRP into European finance, enhancing blockchain adoption and cross-border payment solutions. pic.twitter.com/tL8W5lL0GR — RippleXity (@RippleXity) October 11, 2025

Deze ontwikkeling komt op een cruciaal moment. De recente marktcrash bracht de XRP koers tijdelijk naar $2,40, maar crypto analisten zien dit als een gezonde correctie, zeker ten opzichte van de grotere altcoin crashes van gister. De samenwerking met SIA bewijst dat Ripple ondanks koersvolatiliteit blijft bouwen aan reële toepassingen binnen traditionele finance.

XRP koers kan worden gered eind oktober

Crypto analist ChartNerd wijst op een opvallende parallel met 2017. Ook toen zakte XRP eerst flink voordat een enorme rally volgde. De huidige dip naar $2,40 lijkt hetzelfde patroon te volgen. Daarom beschouwt de analist het $2,40 tot $2,00 gebied als cruciale support voor de Ripple koers.

A large $XRP wick to the downside before euphoria has happened before in 2017, and it's happened again in 2025. The next stop is a new ATH. $2.40/$2 is the current support lifeline 🏥 https://t.co/TvF4YXFH7I — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) October 11, 2025

Historische data ondersteunt deze visie. Van de 13 oktober-maanden sinds het bestaan van XRP waren er 8 extreem bullish. Crypto expert EGRAG CRYPTO benadrukt bovendien dat de recente crash specifiek ontworpen was om overleveraged long posities te liquideren. Dit soort “shakeouts” maakt vaak de weg vrij voor gezonde stijgingen.

XRP verwachting is historisch bullish voor oktober

De timing van deze ontwikkelingen is interessant. Oktober blijkt historisch gezien een sterke maand voor de Ripple koers. EGRAG CRYPTO merkt op dat spot traders die instapten bij $2,65, $2,55 en $2,40 perfect de voorgespelde retest levels hebben geraakt.

#XRP – The History of the 2nd Week of October 🍂:



Since the inception of #XRP, we’ve seen 13 Octobers, with 8 of them being super bullish and 4 more bearish.



As of today, I can’t recall any chart or position before the 2017 wick, which led to one of the biggest pumps for #XRP.… pic.twitter.com/CbsYoZNR3L — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 11, 2025

De huidige recovery naar $2,45 past volgens analisten perfect binnen het normale koerspatroon van XRP. Bovendien verwachten experts dat de combinatie van de SIA partnership en technische indicatoren binnenkort voor opwaarts momentum kan zorgen. Dit is vooral relevant voor traders die welke crypto gaat stijgen overwegen als investeringsstrategie.

De recente liquidatie van XRP longs heeft de markt gezuiverd van speculatieve posities. Dit creëert volgens analisten nu ruimte voor een duurzamere rally. Daarnaast versterkt de Europese integratie de fundamentele waarde van XRP als bruggeldmiddel voor internationale betalingen.

