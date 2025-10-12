BTC $111,751.70 -0.04%
Cryptonews Koers verwachtingen

XRP nieuwe EU partner – Ripple koers stabiliseert na $2,40 crash, wat nu?

Crypto Crash Ripple Ripple koers XRP XRP EU xrp koers
Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Robert Bemelmans
Auteur
Robert Bemelmans
Auteursprofiel
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
XRP EU, XRPL gered of verdere crypto crash?

Ripple (XRP) krijgt een enorme boost door een nieuwe samenwerking met het Europese betalingsnetwerk SIA. Deze integratie brengt XRP rechtstreeks in het Europese financiële systeem en verbetert blockchain adoptie voor grensoverschrijdende betalingen. Tegelijkertijd tonen technische analyses dat de recente XRP koers crash naar $2,40 historisch gezien juist een bullish signaal is voor XRP investeerders. Zoals gezegd wordt: diamanten worden onder enorme druk gemaakt.

Ripple SIA samenwerking integreert XRP in Europa

Het nieuwe partnership tussen Ripple en SIA markeert een belangrijk keerpunt voor de XRP koers verwachting. SIA beheert een groot deel van de Europese betalingsinfrastructuur en verwerkt dagelijks miljarden aan transacties. Door XRP te integreren in dit netwerk krijgt de altcoin toegang tot miljoenen zakelijke gebruikers.

Deze ontwikkeling komt op een cruciaal moment. De recente marktcrash bracht de XRP koers tijdelijk naar $2,40, maar crypto analisten zien dit als een gezonde correctie, zeker ten opzichte van de grotere altcoin crashes van gister. De samenwerking met SIA bewijst dat Ripple ondanks koersvolatiliteit blijft bouwen aan reële toepassingen binnen traditionele finance.

XRP koers kan worden gered eind oktober

Crypto analist ChartNerd wijst op een opvallende parallel met 2017. Ook toen zakte XRP eerst flink voordat een enorme rally volgde. De huidige dip naar $2,40 lijkt hetzelfde patroon te volgen. Daarom beschouwt de analist het $2,40 tot $2,00 gebied als cruciale support voor de Ripple koers.

Historische data ondersteunt deze visie. Van de 13 oktober-maanden sinds het bestaan van XRP waren er 8 extreem bullish. Crypto expert EGRAG CRYPTO benadrukt bovendien dat de recente crash specifiek ontworpen was om overleveraged long posities te liquideren. Dit soort “shakeouts” maakt vaak de weg vrij voor gezonde stijgingen.

XRP verwachting is historisch bullish voor oktober

De timing van deze ontwikkelingen is interessant. Oktober blijkt historisch gezien een sterke maand voor de Ripple koers. EGRAG CRYPTO merkt op dat spot traders die instapten bij $2,65, $2,55 en $2,40 perfect de voorgespelde retest levels hebben geraakt.

De huidige recovery naar $2,45 past volgens analisten perfect binnen het normale koerspatroon van XRP. Bovendien verwachten experts dat de combinatie van de SIA partnership en technische indicatoren binnenkort voor opwaarts momentum kan zorgen. Dit is vooral relevant voor traders die welke crypto gaat stijgen overwegen als investeringsstrategie.

De recente liquidatie van XRP longs heeft de markt gezuiverd van speculatieve posities. Dit creëert volgens analisten nu ruimte voor een duurzamere rally. Daarnaast versterkt de Europese integratie de fundamentele waarde van XRP als bruggeldmiddel voor internationale betalingen.

Passieve crypto winst in tijden van nood

Tijdens enorme periodes van volitaliteit is het enorm belangrijk om naast het traden van crypto en het behouden van crypto in je wallet, te zorgen voor passieve crypto inkomsten. Door passieve crypto inkomsten verlaag je verlies op je crypto tijdens slechte periodes, zoals de grootste crypto crash ooit van gister. Er zijn velen verschillende manieren om passief crypto winst te genereren zonder al te veel werk.

Pepenode ontwikkelt momenteel een baanbrekende AI crypto app waarmee gebruikers eenvoudig crypto kunnen minen via hun telefoon.

De app combineert gaming met educatie, zodat beginnende crypto investeerders op een toegankelijke manier leren hoe mining werkt. Door deze speelse aanpak kunnen gebruikers extra passief inkomen verdienen terwijl ze tegelijkertijd kennis opdoen.

Robert Bemelmans
