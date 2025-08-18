XRP mega analyse augustus 2025 – whale activiteit voorspelt $10 koers doorbraak

Auteur Robert Bemelman Auteur Robert Bemelman Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 18, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers bevindt zich op een cruciaal kantelpunt in augustus 2025, met whale activiteit die record niveaus bereikt en 94% van alle XRP-houders in winst. Deze combinatie van factoren wijst volgens crypto analisten op een mogelijke doorbraak richting $10 dit jaar, ondersteund door voortgang in de SEC-rechtszaak en groeiende institutionele interesse. Enkele weken geleden werd er champagne gedronken door de doorbraak van $3, nu wachten XRP-fanaten in spanning af wat er gaat gebeuren.

The price of the currency is stagnant, and my mentality has already collapsed 😂 #XRP pic.twitter.com/187SAc7THN — Rosalie (@Rosalie_a2) August 17, 2025

Whale activiteit bereikt historische hoogtes

De XRP whale activiteit toont een explosieve stijging in augustus 2025, met institutionele partijen die massaal tokens accumuleren. Volgens blockchain data hebben grote investeerders hun posities aanzienlijk uitgebreid, wat duidt op vertrouwen in de toekomstige koersstijging van XRP.

🚨 BREAKING: Massive Whale Activity 900 Million #XRP Scooped Up in Just 48 Hours After SEC Settlement! pic.twitter.com/JBPSYnzH08 — CryptoSensei (@Crypt0Senseii) August 12, 2025

Ripple technologie speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling door institutionele custody diensten voor banken mogelijk te maken. Deze nieuwe infrastructuur stelt financiële instellingen in staat om veilig XRP te bewaren en te handelen, wat de adoptie versnelt.

De combinatie van whale accumulation en institutionele custody faciliteiten creëert een sterke basis voor verdere koersstijging. Voor investeerders die opkomende cryptomunten willen volgen, toont XRP zich als een van de meest veelbelovende projecten dit jaar.

94% van XRP-houders in winst: bullish of bearish signaal?

Een opvallend gegeven is dat 94% van alle XRP-houders momenteel winst maakt, zo blijkt uit on-chain data. Dit hoge percentage roept de vraag op of we een markt-top naderen, of juist aan het begin staan van een nieuwe bull run. Dergelijke indicatoren wijzen vaak op een markt-top, maar deze bull run onderscheidt zich duidelijk van de vorige. Zo zien we nu meer regulatoire duidelijkheid, de opkomst van ETF’s, de adoptie van Real World Assets, en een sterk toenemend aantal samenwerkingen met grote organisaties. Zolang deze trend zich voortzet, lijkt het waarschijnlijk dat XRP verder in waarde zal stijgen.

Boodschappen betalen met XRP?!

SPAR Zwitserland heeft een baanbrekende samenwerking aangekondigd met DFX Swiss om crypto betalingen mogelijk te maken in hun supermarkten. Je leest het goed: SPAR, de welbekende supermarktketen die ook in Nederland actief is. Dankzij deze samenwerking kunnen klanten hun boodschappen nu betalen met XRP en andere digitale assets, een belangrijke stap richting de mainstream adoptie van crypto in Europa.

🚨 JUST IN:

🇨🇭 Switzerland takes the lead again! Spar has officially rolled out nationwide crypto payments, and guess what? $XRP is on the list! 🔥



🛒 Pay for groceries & essentials with crypto — real-world adoption is here.



💥 The future is here, $XRP is breaking barriers and… pic.twitter.com/yO6AeGe7fh — XRP Governor (@xrpgovernor) August 17, 2025

Deze samenwerking positioneert Zwitserland als een van de meest crypto-vriendelijke landen ter wereld en laat zien hoe traditionele retailers steeds meer openstaan voor digitale betalingsmethoden. Voor XRP betekent deze ontwikkeling een concrete toepassing in het dagelijks economisch verkeer, wat de vraag naar de token kan stimuleren en bij kan dragen aan een verdere koersstijging.

SEC-settlement vooruitgang opent weg naar ETF-goedkeuringen

De voortgang in de Ripple vs SEC-rechtszaak vormt een cruciale katalysator voor verdere XRP-koersstijging. Volgens recente updates van crypto analist Crypto Barbie heeft de SEC een status rapport ingediend bij het Court of Appeals, waarin wordt opgemerkt dat partijen een joint stipulation of dismissal hebben ingediend die wacht op rechtelijke goedkeuring.

🚨 BREAKING RIPPLE VS. SEC NEWS:



THE SEC FILED A STATUS REPORT WITH THE COURT OF APPEALS, NOTING THAT THE PARTIES FILED A JOINT STIPULATION OF DISMISSAL OF THE APPEALS, WHICH REMAINS PENDING & AWAITING COURT APPROVAL! 📝 pic.twitter.com/Fy3NQj1z4g — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) August 15, 2025

De afronding van de rechtszaak opent de deur voor potentiële XRP ETF-goedkeuringen. Verschillende asset managers hebben al interesse getoond in het lanceren van XRP spot ETF’s, met deadlines die zich uitstrekken over Q4 2025. Deze ETF’s zouden institutionele toegang tot XRP aanzienlijk vergemakkelijken.

XRP koers target augustus: $10 doelwit realistisch

Crypto analisten voorspellen dat XRP tegen eind augustus significante koersbewegingen kan laten zien, gedreven door de combinatie van institutionele adoptie factoren, RWA tokenisatie en ETF’s. De technische analyse toont sterke steun rond huidige niveaus met weerstand die doorbroken zou kunnen worden.

WE ARE AT 1/10 of 1/10 of 1% – $XRP COULD SEE SIGNIFICANT PRICE APPRECIATION SOON.



This is the most powerful image in the world to describe how early we are in tokenization.



Current tokenized value: $26B

Total addressable market: $1 Quadrillion+



That means we’re only at 0.001%… pic.twitter.com/TYiWyap1q3 — Future XRP (@the5blairs) August 17, 2025

Een technische analyse van XRP’s 12-jarige koersgeschiedenis onthult een indrukwekkend groeipatroon dat analisten doet geloven in een $10 koersdoel, mogelijk zelfs al in augustus. Vanaf de startprijs van $0,00286 in 2013 heeft XRP een explosieve groei doorgemaakt, met een all-time high van $3,66 die een stijging van 122.000% vertegenwoordigt over 8 jaar tijd.

Can XRP hit 10$ ???



if you see this $XRP chart all 12 years of history

you can see simple & clean,

12 years ago XRP price 0.00286$ only and recently XRP Create ATH 3.66$

in 2017 XRP Price 0.003$ and from there XRP Showing big Rally



The past 8 years 1,22,000% price increase

i'm… pic.twitter.com/AjgNAz2KWn — Global Rashid (@globalrashid007) August 9, 2025

De historische data laat zien dat XRP in 2017 vanaf $0,003 een monumentale rally inzette die de basis legde voor het huidige bullish scenario. Met deze prestaties in het achterhoofd en de sterke fundamentals die nu aanwezig zijn, verwachten analisten dat het $10 niveau binnen bereik ligt als onderdeel van de volgende grote groeifase voor de cryptocurrency.

Best Wallet: optimale opslag voor XRP-bull run

Met XRP dat op het punt staat een nieuwe fase van groei in te gaan, wordt het steeds belangrijker om tokens veilig op te slaan. Best Wallet biedt een uitgebreide oplossing voor crypto investeerders die hun XRP-posities willen beheren tijdens de verwachte bull run.

Het platform combineert geavanceerde beveiligingsfeatures met gebruiksvriendelijke interface, waardoor zowel beginners als ervaren traders hun crypto assets kunnen beheren. Met ondersteuning voor meerdere crypto’s naast XRP, biedt Best Wallet een complete oplossing voor portfolio management.

Best Wallet heeft ook een eigen token, welke momenteel nog in de presale fase is. Door te investeren in de Best Wallet presale, krijg je toegang tot functies zoals geautomatiseerd AI-trading, automatisch portfolio herbalanceren, en extra hoge staking rewards op je geparkeerde crypto.

Best Wallet presale toegang