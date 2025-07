XRP Ledger kan nu crypto vastzetten – elimineert risico van emotioneel verkopen

Ripple introduceert een native escrow-functie op zijn blockchain, de XRP Ledger. Dit geeft investeerders meer controle over hun bezittingen op de chain. Wat voor mogelijkheden brengt deze functie met zich mee en hoe kunnen investeerders zichzelf beschermen tegen volatiliteit in de XRP koers?

In dit artikel kijken we naar de nieuwe native escrow-functie op de XRP Ledger en wat deze functie zo bijzonder maakt. Ook bespreken we een aantal toepassingen van de escrow-functie en hoe deze investeerders kan beschermen in de komende bull run.

Ripple introduceert nieuwe escrow-functie op XRP Ledger

De nieuwe escrow service op de XRP Ledger stelt gebruikers in staat om tijdelijk hun eigen tokens te vergrendelen. Deze worden dan ontgrendeld aan de hand van bepaalde voorwaarden, zoals het aflopen van een timer. Het bijzondere aan deze escrow service is dat hierbij geen derde partij nodig is, omdat het automatisch werkt via de blockchain van Ripple.

@Ripple komt met een escrow service op hun XRP Ledger.



Gaan bedrijven dit omarmen om financiële risico’s af te dekken?#xrp #crypto #ripple pic.twitter.com/rSg2X6zgVl — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 24, 2025

Ripple maakt zelf ook gebruik van escrow om de XRP koers stabiel te houden en om extra transparantie te bieden. De nieuwe zelfbediende escrow service is er echter meer op gericht om gebruikers te beschermen tegen zichzelf.

Gebruikers kunnen een aantal XRP tokens vastzetten in escrow en aangeven wanneer, of onder welke voorwaarden, deze ontgrendeld worden en wie ze ontvangt.

Wat betekent dit voor persoonlijke financiën en institutionele adoptie?

Met deze escrow-functie kun je bijvoorbeeld je eigen XRP tokens vergrendelen voor een bepaalde tijd. Hierdoor voorkom je dat je XRP uit paniek verkoopt. Dit kan bijvoorbeeld omdat je Ripple hebt gekocht op zijn all-time high van $3,65 en de XRP koers vervolgens daalde onder $3.

Did you know you can use an escrow to secure and time-lock your XRP for future growth? pic.twitter.com/fCiIlDmKn4 — Jake Claver, QFOP (@beyond_broke) July 20, 2025

Maar de nieuwe escrow-functie gaat verder dan alleen personal finance. Het biedt namelijk ook nieuwe mogelijkheden voor grote instituties die gebruik maken van de XRP Ledger. Zij kunnen de escrow service gebruiken om crypto diensten aan te bieden of te onderhandelen met andere bedrijven.

Het lijkt er op dat de functie vooral is gemaakt voor grotere bedrijven en investeerders. Het gebruiken van escrow op kleine investeringen kan in verhouding hoge transactiekosten met zich meebrengen.

Ripple koers crasht 16% in een dag

De reden waarom investeerders hun XRP uit paniek zouden verkopen is bijvoorbeeld een crypto dip, zoals we die gisteren zagen voor de Ripple koers. De altcoin daalde vanuit $3,55 met ruim 16% naar $2,97, voordat hij werd opgevangen door nieuwe kopers.

Als je een groot deel van je waarde in XRP hebt zitten, is het lastig om vast te blijven houden wanneer je zoiets ziet. Op die momenten ben je geneigd te denken dat de koers verder gaat dalen en wil je je verliezen beperken. Dat is iets waar de escrow-functie bij helpt.

Door stijgende koopdruk bij $3, is Ripple deze ochtend opnieuw naar $3,10 gestegen. Dit keer heeft Ripple weer een gezonde Relative Strength index (RSI) van 59, wat wijst op bullish druk, maar aangeeft dat XRP niet overgewaardeerd is.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Verwachtingen voor Ripple blijven positief op langere termijn, ondanks de volatiele dagen die de altcoin soms meemaakt. Als XRP vanuit hier zijn bullish momentum weet te herpakken, is een stijging terug richting $3,40 en $3,55 mogelijk aan het eind van juli. In augustus kan de altcoin dan verder klimmen richting $4 en misschien zelfs $5 bereiken.

De bruikbaarheid van de nieuwe escrow-functie helpt mogelijk met de institutionele adoptie van Ripple. Dat ondersteunt de bullish XRP verwachting voor het einde van 2025.