XRP lanceert gloednieuwe DeFi strategie – 5000 Ripple nu genoeg voor $1M?

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: September 23, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

In het belangrijkste Ripple nieuws vandaag hebben we een baanbrekende XRP DeFi roadmap die institutionele adoptie moet versnellen. De roadmap is op de website van Ripple vandaag bekend gemaakt. Crypto expert Rob Cunningham claimt dat slechts 5000 XRP ($15.000) vastgezet in XRPL DeFi investeerders over 10 jaar tot miljonair kan maken.

XRP DeFi roadmap transformeert institutionele markt

De nieuwe Ripple DeFi strategie richt zich specifiek op institutionele gebruikers die tot nu toe beperkte mogelijkheden hadden op het XRPL. De roadmap introduceert geavanceerde DeFi producten die speciaal ontworpen zijn voor grote financiële instellingen. Deze ontwikkeling komt voort uit de groeiende vraag binnen de crypto markt naar opkomende cryptomunten met echte institutionele toepassingen.

Rob Cunningham’s verklaring over het miljonairs potentieel van 5000 XRP heeft veel aandacht getrokken in de crypto gemeenschap. Hij stelt dat deze investering kan groeien door de nieuwe XRP DeFi mogelijkheden op het XRPL netwerk. Deze uitspraak kan alleen realistisch worden indien de XRP koers verwachting voor 2025 -2030 een realiteit wordt.

September 22, 2025 – A @Ripple Announcement that will live in history!



5,000 XRP ($15k) locked in XRPL DeFi could easily make you a millionaire with no risk, over a 10 year period!!



READ MORE ABOUT IT! https://t.co/OVLJXibZCK pic.twitter.com/pykDYPBym2 — Rob Cunningham | KUWL.show (@KuwlShow) September 22, 2025

mXRP liquid staking brengt 10% rendement voor XRP houders

Axelar Network heeft mXRP gelanceerd, een liquid staked token die DeFi op XRPL moet stimuleren. Deze nieuwe token biedt XRP investeerders tot 10% jaarlijks rendement (APY) en wordt uitgegeven door MidasRWA onder een EU-goedgekeurd prospectus.

mXRP werkt via delta neutrale strategieën die door vertrouwde vermogensbeheerders worden ingezet. Het systeem evolueert met marktomstandigheden om sterke risico aangepaste XRP rendementen te bieden. Welke crypto kopen is een groeiende vraag omtrent de verwachtingen van een komend altseason.

📢 Introducing $mXRP



A new yield-bearing liquid staked token that kickstarts DeFi on XRPL and unlocks up to 10% APY for $XRP holders.



Powered by @Axelar + @MidasRWA 🧵 👇 pic.twitter.com/mBupcXaRqm — Axelar Network (@axelar) September 22, 2025

De token is volledig composable met DeFi applicaties zoals AnodosFinance, xpmarket en StrobeFinance. Gebruikers kunnen hun XRP omwisselen voor mXRP direct op het XRPL mainnet of via de XRPL EVM-bridge.

XRP DeFi liquid staking kracht vergelijkbaar met Ethereum

Flare Networks benadrukt de kracht van liquid staking waarbij XRP rendement verdient, terwijl het tegelijkertijd actief blijft in DeFi toepassingen. Dit concept volgt het succesvolle model van Ethereum, waar liquid staking tokens zoals stETH meer dan $60 miljard Total Value Locked (TVL) vertegenwoordigen.

The power of liquid staking:



Your XRP earns yield, and keeps working for you across DeFi at the same time. pic.twitter.com/CbdrwlmtWD — Flare ☀️ (@FlareNetworks) September 21, 2025

Axelar Network vergelijkt mXRP’s potentiële impact met de transformatie die stETH voor Ethereum betekende. Liquid staking tokens op Ethereum worden dagelijks voor miljoenen dollars verhandeld en zijn de backbone van DeFi geworden. Het XRPL heeft momenteel een marktkapitalisatie van meer dan $180 miljard, waarvan het grootste deel nu inactief blijft.

Probleem van inactieve XRP wordt aangepakt

Het hoofdprobleem dat mXRP oplost is dat XRP distributie heeft maar geen native rendement en lage benutting. De meeste van XRP’s $180 miljard marktkapitalisatie blijft inactief liggen. Bestaande rendementsmogelijkheden schalen niet goed, missen duurzame APY en zijn niet composable met DeFi.

mXRP wordt liquid en schaalbaar, met duurzaam XRP-gedenomineerd rendement dat tot 10% APY nastreeft. Door het unieke ontwerp wordt mXRP een superset van alle bestaande XRP rendement producten. Het platform gebruikt vertrouwde vermogensbeheerders die delta neutrale strategieën inzetten, waardoor het de benchmark APY voor het XRPL ecosysteem wil worden.

De samenwerking tussen Axelar (Gateway to Onchain Finance, verbindt 80+ blockchains zonder beveiligingsexploits) en MidasRWA (uitgever van mXRP onder EU-goedgekeurd prospectus) combineert twee van de sterkste teams in onchain finance om DeFi op XRPL een kickstart te geven.

Passieve crypto inkomsten voor beginners

Terwijl we wachten op altseason, kan je door XRP te kopen door middel van mXRP passief inkomen genereren. Dit kan voor beginners echter moeilijk zijn. Beginner vriendelijke crypto apps als pepenode zijn beginner vriendelijk door zowel als educatief platform als crypto mining platform te fungeren.

Voor traders die willen profiteren van de groeiende DeFi sector, biedt Pepenode een innovatieve AI crypto mining app. De app wordt ontwikkeld als een spel waarbij gebruikers op een leerzame manier leren crypto minen via hun telefoon. Dit stelt beginnende crypto investeerders in staat om te leren wat crypto mining is en extra passief inkomen te verdienen.