XRP koers worstelt met steunzone van $3,15 door aanhoudende verkoopdruk

On-chain gegevens tonen winstnemingen bij de XRP koers, terwijl een ascending triangle wijst op kans richting $3,66 bij uitbraak.

De XRP koers steeg in de afgelopen week met ongeveer 2%. Tegelijk ging de totale marktwaarde van alle tokens kort boven $4,13 biljoen. On-chain gegevens laten zien dat vooral de korte termijn holders winst nemen en meer XRP tokens richting exchanges sturen. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort toch verder stijgen?

XRP koers en de HODL Waves tonen winstnemingen

De HODL Waves groepeert de supply op basis van de hold duur van tokens.Twee recente groepen krimpen snel. Op 20 juli hielden wallets die XRP 3 tot 6 maanden holden ongeveer 12,07% van de supply. Op 10 augustus was dat 8,93%. De 1 tot 3 maanden groep daalde van 6,78% op 1 augustus naar 5,83%.

Een dalend aandeel voor deze recente bands betekent doorgaans dat deze holders verkopen. Dat wijst op winstnemingen na de recente stijging van de XRP koers.

Wat de HODL Waves over de XRP koers zeggen

De 1 tot 3 maanden band kocht het meest toen de XRP koers rond de $2,77 lag. Dat moment gold als een piek in hun accumulatie. Nu deze groep afbouwt, realiseert zij winst op posities die relatief kort worden geholden.

De HODL Waves gegevens zijn hiervoor bruikbaar omdat het gedrag per hold duur zichtbaar maakt: groei in jonge bands wijst vaak op aankopen door nieuwe instappers, terwijl een daling bij deze bands wijst op distributie naar andere partijen of een uitstroom richting exchanges.

Stijgende exchange reserves en verkoopdruk

De recente krimp in de jonge HODL Waves valt samen met oplopende exchange reserves voor XRP. Exchange reserves zijn de aantallen XRP tokens die op handelsplatformen staan. Een stijging betekent dat meer supply direct verhandelbaar is.

We zagen eerder een vergelijkbaar patroon op 22 juli: de reserves liepen op en de XRP koers bewoog in één sessie van circa $3,55 naar $3,17. Deze combinatie, van dalende jonge HODL bands en stijgende exchange voorraden, past bij een fase waarin winstnemingen zichtbaar worden in on-chain data en orderboeken.

Dit is observeerbaar en terug te zien in de genoemde datapunten en tijdstippen.

De technische structuur op de 4-uurs grafiek

De XRP koers toont op de 4-uurs grafiek een ascending triangle. Dat is een structuur met hogere bodems en een relatief vlakke weerstand. De horizontale weerstand ligt rond $3,34. Daarboven volgen de doelzones bij $3,57 en de all-time high rond $3,66.

Aan de onderkant ligt een steun rond $3,15. Onder dat niveau komt $3,07 in beeld. Deze niveaus zijn afkomstig van recente swing highs en swing lows en zijn op de chart objectief terug te zien. De bulls focussen op een duidelijke uitbraak boven deze weerstand. De bears kijken naar een bevestigde doorbraak onder de genoemde steun.

