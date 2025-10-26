XRP koers stijgt boven $2,60 na virale X post en positief Parabolic SAR signaal

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 26, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP prijs herstelt dit weekend duidelijk na een periode van zwakte. Het token steeg vanaf een dieptepunt rond $2,30 en wist opnieuw boven de $2,60 te komen. Deze koersbeweging volgde op een post van trader James Wynn op X over een nieuwe XRP positie, die binnen twaalf uur ruim 600.000 weergaven kreeg en de handelsactiviteit deed toenemen. Kan de XRP koers hier ook van profiteren?

XRP koers stijgt na sterke sociale impuls

Volgens CoinMarketCap klom de XRP koers de afgelopen week met meer dan 11%, terwijl de koersstijging in de afgelopen 24 uur bijna 3% bedroeg. Deze stijging zette door nadat Wynn zijn bericht deelde met meer dan 430.000 volgers. Hij staat bekend om social media posts die vaak kortetermijnbewegingen veroorzaken bij voorname crypto tokens.

De timing van zijn post viel samen met een XRP doorbraak boven de weestand bij $2,60. Dat niveau was tien dagen lang niet meer bereikt. Ondanks dat het handelsvolume iets daalde, met ongeveer 4,5% tot $3,9 miljard, blijft de prijs stevig vastliggen. Dit wijst erop dat vooral kleinere aankopen het momentum in stand houden, in plaats van grote whale orders.

I’ve spent the last 24hrs going down the rabbit hole of $XRP.



I have decided to invest a SIGNIFICANT portion into XRP. ($25..+)



I believe it could revolutionize the banking systems. It’s a gamble, as all investments are.



Whether you are Team XRP or not. I want everyone to… — James Wynn (@JamesWynnReal) October 25, 2025

Technische signalen ondersteunen de XRP koers

Op het moment van schrijven beweegt de XRP koers rond $2,61, in de buurt van het midden van de Keltner Channel bandbreedte, een technisch hulpmiddel dat de volatiliteit en trendsterkte weergeeft. De bovenste band ligt in de buurt van $2,85 en fungeert als volgende weerstand.

De Relative Strength Index (RSI), een indicator die aangeeft of een token overbought of oversold is, staat rond 51. Dit betekent dat de markt in balans is, maar er nog ruimte is voor een verdere koersstijging.

Ook de Parabolic SAR, een trendvolgende indicator, geeft voor het eerst in weken een positief signaal. Dat suggereert dat de neerwaartse trend is afgezwakt en dat de bulls weer de controle krijgen.

Zolang de XRP prijs boven de middenlijn van de Keltner Channel rond $2,54 blijft, blijft de koopdruk duidelijk aanwezig.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!